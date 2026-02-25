LAVAL, QC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Carlos Leitão, prononcera une allocution lors de l'événement Forum IN! 2026, organisé par Laval Innov.

Date : Le mercredi 25 février 2026

Heure : 12 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Laval (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de Mathieu Pagé en composant le 514-942-9295 pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Mathieu Pagé, Laval Innov - relations publiques, 514-942-9295; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]