SASKATOON, SK, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau et député de Winnipeg-Sud, et Charlie Clark, maire de Saskatoon, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 34 millions de dollars pour soutenir le Réseau vert de Saskatoon, qui permet à la population et à la faune d'avoir accès à des espaces verts et naturels continus et de grande qualité dans la ville.

La croissance urbaine et les effets des changements climatiques étant une réalité dans de nombreuses villes, la protection et l'avenir des espaces verts et des zones naturelles sont une priorité à Saskatoon. Le financement annoncé aujourd'hui soutiendra la mise en œuvre du projet de réseau vert visant à revitaliser une série d'infrastructures naturelles, notamment les parcs, les forêts urbaines et les zones naturelles. Plus précisément, le projet vise à protéger, gérer et restaurer les actifs naturels et les écosystèmes du Réseau vert, tout en soutenant les activités communautaires, telles que les loisirs, l'éducation, les utilisations culturelles et la production alimentaire.

Ces travaux viseront à réduire les risques d'inondation, les émissions et autres formes de pollution, tout en améliorant la résilience climatique, l'accès des collectivités à la nature et la protection de la biodiversité. En améliorant la santé et la résilience de ses écosystèmes, Saskatoon sera un lieu plus dynamique et plus vivant pour les habitants, les travailleurs et les visiteurs.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Les investissements dans les infrastructures naturelles sont un moyen important d'utiliser les écosystèmes des collectivités pour améliorer la biodiversité, réduire la pollution et renforcer la résilience face aux changements climatiques. Le Réseau vert de Saskatoon est un investissement passionnant dans des solutions d'infrastructure naturelle visant à réduire les émissions de carbone. Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec ses partenaires pour soutenir des projets qui favorisent la durabilité et offrent une meilleure qualité de vie aux résidents de Saskatoon. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Puisque les phénomènes météorologiques violents sont de plus en plus fréquents, il est impératif de favoriser la résilience des collectivités afin d'atténuer les effets des changements climatiques et de s'y adapter. En partenariat avec Saskatoon, nous assurons la protection et l'avenir des espaces verts de la ville. Nous continuerons à soutenir des projets qui permettent de protéger notre environnement et qui favorisent le développement de collectivités saines et résilientes pour les années à venir. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, et député de Winnipeg-Sud

« Cet investissement bienvenu est essentiel pour faire avancer le projet de réseau vert de la ville. Il permettra d'atténuer les effets des changements climatiques, de protéger la faune et la flore et d'améliorer les espaces verts publics. Il permettra d'améliorer nos espaces naturels qui sont très utilisés par les habitants et les visiteurs tout au long de l'année, tout en protégeant ces espaces contre les événements naturels coûteux. »

Charlie Clark, maire de Saskatoon

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 20 000 000 $ dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la Ville de Saskatoon fournit une contribution de 14 632 759 $ provenant de sources de financement existantes.

investit 20 000 000 $ dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la Ville de fournit une contribution de 14 632 759 $ provenant de sources de financement existantes. La candidature de Saskatoon au Fonds pour les infrastructures naturelles, appelée Green Network Project (Projet de réseau vert), regroupe plus de 20 initiatives qui seront mises en œuvre sur deux ans.

au Fonds pour les infrastructures naturelles, appelée Green Network Project (Projet de réseau vert), regroupe plus de 20 initiatives qui seront mises en œuvre sur deux ans. Le Fonds pour les infrastructures naturelles offre à la Ville de Saskatoon une occasion importante de faire progresser la vision du plan de mise en œuvre de la stratégie d'infrastructure verte (Green Pathways) pour un réseau vert interconnecté à Saskatoon qui permettra d'obtenir de multiples avantages tels qu'un meilleur accès à la nature pour les gens de la collectivité, l'équité et la réconciliation, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, ainsi que la restauration des habitats.

une occasion importante de faire progresser la vision du plan de mise en œuvre de la stratégie d'infrastructure verte (Green Pathways) pour un réseau vert interconnecté à qui permettra d'obtenir de multiples avantages tels qu'un meilleur accès à la nature pour les gens de la collectivité, l'équité et la réconciliation, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, ainsi que la restauration des habitats. Meewasin soutient le projet de réseau vert de la Ville de Saskatoon en effectuant des travaux de gestion des ressources, en améliorant les sentiers et en installant des clôtures adaptées à la faune.

en effectuant des travaux de gestion des ressources, en améliorant les sentiers et en installant des clôtures adaptées à la faune. Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets qui utilisent des approches naturelles ou hybrides en vue d'accroître la résilience aux changements climatiques, d'atténuer les émissions de carbone, de protéger et de préserver la biodiversité et les habitats de la faune sauvage, et de promouvoir l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles, on peut citer les forêts urbaines, les arbres dans les rues, les zones humides, les rigoles de drainage biologique et la restauration des zones naturelles.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments des infrastructures grises pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus des écosystèmes. Les toits verts et les bassins d'orage naturalisés sont des exemples d'infrastructures hybrides.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://www.infrastructure.gc.ca/nif-fin/index-fra.html

Le projet du Réseau vert de Saskatoon

https://www.saskatoon.ca/natural-infrastructure-fund-green-network-project-fr

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

