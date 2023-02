DRAYTON, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga, et Gregg Davidson, maire du canton de Mapleton, ont annoncé un financement conjoint de plus de 5 millions de dollars pour la conception et à la construction d'une nouvelle station de pompage qui remplacera la station de pompage des eaux usées de Drayton.

Le projet consistera aussi à installer de nouveaux raccordements, appelés conduites de refoulement, entre le système sanitaire et le système de collecte des eaux usées, ainsi qu'à construire un réservoir de trop-plein. Ces travaux d'amélioration permettront au système de gérer des volumes d'eau plus élevés pendant les orages et d'éviter les déversements d'eaux usées.

Le remplacement de la station de pompage des eaux usées de Drayton offrira un niveau de protection accru à la communauté et aux cours d'eau situés à proximité lors de phénomènes météorologiques extrêmes En plus d'accroître la capacité d'évacuation de l'installation, le projet permettra également de rendre la station plus facile à entretenir et plus économe en énergie grâce à l'installation de vannes d'isolement et de pompes à haut rendement.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 $ et 15 $ de bénéfices.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus courantes et les plus coûteuses pour les Canadiens. Les changements climatiques ont entraîné une augmentation de leur fréquence, causant des dommages plus graves dans de nombreuses collectivités du pays, y compris celles du comté de Wellington. Le gouvernement du Canada investit pour aider les collectivités non seulement à atténuer les dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes, mais aussi pour les aider à s'y adapter. Le remplacement de la station de pompage des eaux usées de Drayton aidera à protéger l'environnement et les résidents de Mapleton contre les effets des inondations. »

Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La réparation et le développement du système de traitement des eaux usées de Mapleton sont importants pour notre collectivité. Nous remercions le gouvernement du Canada de nous avoir versé plus de 2 millions de dollars pour nous aider à atteindre nos objectifs. Ce financement servira à protéger notre système contre les inondations futures, ainsi qu'à renforcer la capacité de croissance de la collectivité. »

Gregg Davidson, maire du canton de Mapleton

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

investit plus de 2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). Le canton de Mapleton fournit plus de 3 millions de dollars.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

a publié la Stratégie nationale d'adaptation du : , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Les demandes de financement au titre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes seront acceptées jusqu'au 19 juillet 2023.

Tel qu'il est mentionné dans le Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada (PAAGC), le plan fédéral pour la mise en œuvre des buts, des objectifs et des cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 489,1 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du FAAC afin d'aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques.

(PAAGC), le plan fédéral pour la mise en œuvre des buts, des objectifs et des cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du investira jusqu'à 489,1 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du FAAC afin d'aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques. Lancé en 2018 avec un investissement initial de 2 milliards de dollars, le FAAC aide les collectivités à mettre en place les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le cadre du Budget de 2021, on a alloué au FAAC un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars .

