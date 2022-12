YELLOWKNIFE, NT, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Nos forêts sont indispensables à notre lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada entend exploiter des solutions climatiques fondées sur la nature, et les arbres plantés dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres contribueront à restaurer la nature, à créer des écosystèmes forestiers en bonne santé et à assainir l'air.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Shane Thompson, sont heureux d'annoncer la signature d'un accord de principe entre leurs gouvernements respectifs dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres.

Le gouvernement du Canada collabore directement avec des organisations dans diverses régions pour planter des arbres dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres, mais la concertation avec les territoires et les provinces sur les plans de plantation est indispensable pour soutenir les collectivités locales et faire progresser la plantation. Les accords de principe sont une importante étape à franchir pour arriver au but. En signant cet accord, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest mobilisent leur volonté commune de faire bénéficier les populations des retombées sociales et environnementales avantageuses de la plantation d'arbres.

Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest se concertent pour lutter contre les changements climatiques, protéger la nature et les habitats essentiels, contrer la perte de biodiversité, améliorer la qualité de l'air et de l'eau, et préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures.

Le Canada accueille le monde à Montréal pour la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, le Canada continue de faire équipe avec ses partenaires pour protéger la nature et offrir un avenir radieux aux générations futures, notamment dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres. Pendant la COP, le ministre Wilkinson a d'ailleurs annoncé le lancement du troisième appel de propositions pour ce programme, qui débouchera sur des ententes à long terme avec des partenaires admissibles, p. ex. des communautés et partenaires autochtones, des municipalités et des organismes à but lucratif et sans but lucratif. Nous continuons ainsi d'honorer notre engagement de soutenir nos partenaires afin de planter deux milliards d'arbres d'ici 2031.

Citations

« L'engagement du Canada de planter deux milliards d'arbres constitue un élément phare de nos efforts collectifs pour lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. La signature de l'accord de principe annoncée aujourd'hui entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest fera progresser les efforts visant à assurer l'expansion des forêts, ce qui contribuera à capter et à stocker le carbone de l'atmosphère, à améliorer la qualité de l'air et de l'eau, à restaurer la nature et la biodiversité et à créer des emplois durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« La forêt boréale est l’un des atouts les plus précieux dont dispose le Canada pour lutter contre les changements climatiques. L’apport des Territoires du Nord-Ouest au projet du Canada de planter deux milliards d’arbres contribuera à faire croître la forêt boréale et à renforcer la résilience climatique. À l’heure où nous unissons nos forces pour relever ce défi ensemble, nous nous réjouissons à la perspective de soutenir la création d’emplois locaux et de débouchés dans le cadre de ces nombreux projets tant attendus. »

L'honorable Shane Thompson

Ministre et l'Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Ressources naturelles, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, [email protected]