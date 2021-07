Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont annoncé qu'ils ont signé un nouveau « plan d'action » de quatre ans dans le cadre de leur déclaration conjointe de coopération, signée pour la première fois en 2000, au titre de laquelle les deux pays s'engagent à collaborer afin de s'attaquer à des enjeux et à des défis transfrontaliers qui touchent l'écosystème de la mer des Salish. Au titre du plan d'action, les deux nations continueront de dialoguer avec leurs partenaires de toute la région afin de faire progresser les priorités communes pour la santé de l'écosystème, notamment en ce qui concerne la communication de renseignements, l'amélioration de la coordination transfrontalière et la production de rapports sur la santé de l'écosystème.

Environnement et Changement climatique (ECCC) et l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ont également mis à jour leur rapport conjoint sur la santé de l'écosystème de la mer des Salish, qui analyse dix indicateurs de la santé de la mer des Salish. Les tendances globales décrites dans ce rapport révèlent qu'il y a une certaine amélioration, mais que la situation demeure inchangée ou se détériore dans certaines zones qui peuvent être considérées comme prioritaires pour de futures interventions.

Le plan d'action conjoint renouvelé renforce l'engagement du Canada et des États-Unis à s'attaquer ensemble aux défis actuels et nouveaux qui compromettent la santé de la mer des Salish. ECCC et l'EPA des États-Unis continueront de collaborer avec leurs partenaires de la mer des Salish, y compris la province de la Colombie-Britannique, l'État de Washington, les peuples autochtones, les administrations locales, les universités et les intervenants, pour faire avancer les priorités énoncées dans le plan d'action afin d'atteindre les objectifs établis dans la déclaration conjointe de coopération.

« La collaboration et les partenariats sont essentiels pour régler les problèmes qui touchent l'écosystème transfrontalier de la mer des Salish. Le gouvernement du Canada est déterminé à continuer de travailler avec ses partenaires afin que nos objectifs communs soient atteints. Une intendance durable de l'écosystème est essentielle au bien-être économique et général de la population croissante de la région. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce plan d'action et ce rapport sur les indicateurs font ressortir l'importance d'une collaboration continue entre les États-Unis et le Canada. Les eaux de la mer transfrontalière des Salish sont la pierre d'assise économique, sociale et culturelle des collectivités de la région, et nous avons bon espoir que le partenariat durable entre l'EPA et ECCC continuera de faire progresser la protection et la remise en état de la mer des Salish pour les générations à venir. »

- Michael S. Regan, administrateur, Environmental Protection Agency des États-Unis

L'écosystème de la mer des Salish figure parmi les écosystèmes qui possèdent la plus grande biodiversité en Amérique du Nord et il comprend le détroit de Juan de Fuca , Puget Sound et le bassin de Géorgie.

, Puget Sound et le bassin de Géorgie. Aujourd'hui, environ 8,7 millions de personnes vivent aux abords de la mer des Salish. D'ici 2040, la population devrait s'élever à plus de 10,5 millions de personnes.

La déclaration conjointe de coopération entre le Canada et les États-Unis vise à :

réitérer l'engagement et le leadership des gouvernements canadien et américain;



reconnaître les intérêts des Premières Nations et des tribus;



créer un groupe de travail régional Canada-États-Unis pour l'établissement des priorités;



relever les défis en matière de durabilité;



favoriser une collaboration multipartite sur des dossiers transfrontaliers.

Le plan d'action 2021-2024 appuie les priorités suivantes :

soutenir la Conférence sur l'écosystème de la mer des Salish;



maintenir et développer les indicateurs de la santé de l'écosystème transfrontalier de la mer des Salish et du rapport sur la santé de l'écosystème de la mer des Salish;



communiquer des renseignements sur les évaluations des impacts environnementaux et mettre en œuvre les processus de notification pour les projets réalisés dans l'écosystème de la mer des Salish;



soutenir les mécanismes de coordination et d'échange d'information transfrontalières des administrations locales, des États ou des provinces et des tribus ou des Premières Nations;



coordonner les initiatives fédérales relatives à la mer des Salish, en communiquer les renseignements et cerner les possibilités pour lesquelles les intérêts et les mécanismes des États-Unis et du Canada se chevauchent.

Le rapport sur la santé de la mer des Salish repose sur des données de surveillance, de recherche et d'autres renseignements accessibles au public recueillis entre 2017 et 2020. Le travail vise à répondre aux questions suivantes en fonction de dix indicateurs :

Que se passe-t-il dans la mer des Salish?



Pourquoi est-ce important?



Qu'est-ce qui explique une telle situation?



Quelles mesures sont prises à cet égard?

Les données et les renseignements contenus dans le rapport ont été fournis par ECCC, le Puget Sound Partnership, Pêches et Océans Canada, la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, le Coast Salish Gathering, des organismes de l'État de Washington , des organismes de la Colombie-Britannique, Metro Vancouver, le Salish Sea Institute de l'Université Western Washington , et bien d'autres.

