WHITEHORSE, YT, le 29 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Dr Brendan Hanley, député de Yukon, et Richard Mostyn, ministre des Services communautaires du Yukon, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 31,6 millions de dollars pour soutenir les activités sportives et récréatives à Whitehorse.

Grâce à cet investissement, une nouvelle installation de gymnastique et d'escalade sera conçue et construite dans le quartier Whistle Bend de Whitehorse. D'une superficie totale de plus de 3 000 mètres carrés, ce nouveau centre très attendu disposera d'espaces distincts pour les activités de gymnastique et d'escalade. Le bâtiment sera conçu de façon à être conforme aux exigences de hauteur des deux sports, et il sera suffisamment grand pour accueillir des événements sportifs.

En plus de répondre à la forte demande locale en matière d'espaces récréatifs, cette nouvelle installation contribuera à faire augmenter le tourisme sportif à Whitehorse en attirant davantage d'athlètes et d'événements compétitifs.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, construit des collectivités résilientes et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Dans notre communauté en pleine croissance, les installations sportives et récréatives jouent un rôle de plus en plus important en tant que lieux de rassemblement et de participation, d'entraînement et de compétition sportive. Je suis ravi de voir l'investissement de notre gouvernement créer davantage de possibilités de loisirs tout au long de l'année et de tourisme sportif à Whitehorse. Aux côtés de notre communauté d'escalade et de gymnastique, nous célébrons toutes les possibilités de vie saine très attendues qu'offrira cette installation ! »

Dr Brendan Hanley, député de Yukon, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les installations récréatives modernes, sûres et intéressantes sont un moyen pour notre gouvernement de favoriser un mode de vie actif et les possibilités de pratiquer des sports de compétition. Cette nouvelle installation aura des avantages pour des générations de Yukonnais, et nous remercions le gouvernement du Canada pour son Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, qui soutient notre communauté sportive et récréative dynamique et en pleine croissance. »

Richard Mostyn, ministre des Services communautaires du Yukon

« Climb Yukon célèbre cet événement, tout comme les grimpeurs et bien d'autres personnes. L'escalade a connu une croissance exponentielle dans le monde entier, à la fois en tant que sport et, plus encore, en tant qu'activité récréative d'intérieur, et le Yukon ne fait pas exception à la règle. Notre organisation est depuis longtemps devenue trop grande pour le petit mur d'escalade géré par des bénévoles à l'école secondaire de Porter Creek, et nous sommes ravis de pouvoir élargir l'accès à l'escalade en salle et les programmes pour les gens du Yukon une fois que l'installation sera construite - ce sera un ajout vraiment positif pour le Yukon sur de nombreux fronts. Le fait que nous soyons voisins du club de gymnastique Polarettes du Yukon est une excellente chose, car il n'y a pas de meilleur complément. Climb Yukon a travaillé et plaidé en faveur d'une installation d'escalade intérieure spécialisée au Yukon, et c'est grâce au soutien et aux efforts inlassables du gouvernement du Yukon et du gouvernement du Canada que cela a été possible. »

Sara Bradley, présidente de l'Association Climb Yukon

« Pendant de nombreuses années, le club de gymnastique des Polarettes s'est efforcé de répondre à la demande croissante de programmes de gymnastique et de parkour dans ses installations actuelles. Les caractéristiques de la nouvelle installation nous permettront de répondre à cette demande pour les décennies à venir. Le soutien des gouvernements du Yukon et du Canada à ce projet a été exceptionnel. La construction de ce nouveau bâtiment de gymnastique et d'escalade marquera une nouvelle étape pour le sport et les loisirs au Yukon. Les gens du Yukon pourront être fiers de cette nouvelle installation fantastique. »

Dale Kozman, président du club de gymnastique Polarettes

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 31 679 000 $ dans ce projet.

investit 31 679 000 $ dans ce projet. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 19 projets d'infrastructure ont été financés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totale de plus de 129,6 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totale de plus de 129,6 millions de dollars. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 12 projets d'infrastructure ont été financés au Yukon dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, pour une contribution fédérale totale de plus de 23,9 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, pour une contribution fédérale totale de plus de 23,9 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que d'infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que d'infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, du changement climatique ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Yukon

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-yt-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; John Tonin, Analyste des communications, Gouvernement du Yukon, 867-334-5816, [email protected]