Le Canada et le Yukon annoncent des mesures pour lutter contre les changements climatiques qui aideront les familles, les entreprises et l'industrie à réduire la pollution

WHITEHORSE, le 7 juin 2019 /CNW/ - En avril, un rapport d'experts scientifiques canadiens a montré que le Canada se réchauffait deux fois plus vite que la moyenne mondiale - et que le Nord canadien se réchauffe trois fois plus vite que la moyenne mondiale. Le rapport a montré que si aucune mesure n'est prise, certaines parties du Yukon connaîtront l'une des plus fortes augmentations de température au Canada. La population du Yukon ressent les effets des changements climatiques. La fonte du pergélisol a entraîné la disparition de 3 000 hectares de lacs dans la plaine Old Crow entre 1951 et 2007. Les Canadiens veulent lutter contre les changements climatiques, faire partie de la solution. C'est pourquoi le Canada et le Yukon travaillent ensemble afin de réduire la pollution, créer de bons emplois et soutenir des collectivités saines.

Aujourd'hui, le député du Yukon, Larry Bagnell, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, s'est joint à l'honorable Ranj Pillai, vice-premier ministre et ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et à l'honorable Pauline Frost, ministre de l'Environnement et ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon pour annoncer un investissement fédéral; lequel pourra atteindre 31 millions de dollars et sera destiné à aider le gouvernement du Yukon à améliorer le rendement énergétique des immeubles à usage résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. Ce financement fédéral permettra de soutenir :

le programme de modernisation des logements sociaux et des logements du personnel appuiera les projets de rénovations écoénergétiques notamment la pose de nouveaux isolants et la modernisation des chaudières dans les unités résidentielles de 40 à 50 ans et destinées aux familles à faible revenu. Ce nouveau programme dont le financement pourra atteindre 6,3 millions de dollars a pour but d'aider les familles des immeubles résidentiels et les collectivités rurales à réduire leur facture énergétique et à réduire la pollution.

le programme d'efficacité énergétique des Premières Nations à l'appui des rénovations écoénergétiques de logements des Premières Nations. Le financement de ce programme pourra atteindre 5,2 millions de dollars. Le gouvernement du Yukon collaborera avec les collectivités des Premières Nations à la prestation de ce programme.

les Premières Nations qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments communautaires afin de réduire les coûts et la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Le financement à cet égard pourra atteindre 1,7 million de dollars. L'ensemble de ces travaux permettra d'économiser jusqu'à 675 000 $ par année et de rendre l'air plus propre et plus sain à l'échelle locale.

les programmes d'encouragement à l'efficacité énergétique du Yukon qui visent la modernisation de bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels à haut rendement énergétique dont le financement pourra atteindre 17,8 millions de dollars et qui encourageront les Yukonnais à construire des bâtiments plus propres, meilleurs et plus efficaces.

Le gouvernement du Yukon apportera une contribution de 10,3 millions de dollars à ces programmes d'efficacité énergétique.

Les investissements du gouvernement du Canada dans l'efficacité énergétique offrent des moyens pratiques et abordables de réduire la pollution pour tous. Ces investissements créent également de bons emplois locaux pour les constructeurs, les entrepreneurs, ainsi que pour les manufacturiers et les travailleurs qui fabriquent des produits écoénergétiques comme des isolants, des fenêtres et plus encore. Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les mesures pour lutter contre les changements climatiques et à créer de bons emplois pour la classe moyenne afin d'assurer un avenir sûr et prospère à nos enfants et à nos petits-enfants.

« Nous prenons des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques, notamment des solutions pratiques pour réduire la pollution et aider les gens à économiser de l'argent. En améliorant l'efficacité de nos maisons et de nos entreprises, le gouvernement aide les gens de tout le Yukon à prendre des mesures d'une manière abordable. Ces investissements contribueront également à créer de bons emplois et nous aideront à bâtir l'économie propre et forte de demain. En construisant mieux aujourd'hui, nous nous assurons que nos enfants et nos petits-enfants auront un avenir meilleur. »

- Larry Bagnell, député du Yukon

« Grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Canada, nous pouvons aider les familles, les collectivités des Premières Nations et les entreprises locales du Yukon à adopter des solutions à faibles émissions de carbone pour leurs résidences et pour leurs immeubles commerciaux ou institutionnels. Ces initiatives nous permettent de transformer les défis liés aux changements climatiques en possibilités économiques en créant de bons emplois dans les métiers de la construction et dans l'industrie de la construction. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de nos efforts à long terme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à assurer au Yukon un avenir énergétique propre, abordable et durable. »

- Ranj Pillai, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources

Faits en bref

Selon le Rapport sur le climat changeant du Canada , les drainages lacustres catastrophiques dans le nord du Yukon ont plus que quintuplé au cours des dernières décennies.

, les drainages lacustres catastrophiques dans le nord du ont plus que quintuplé au cours des dernières décennies. La Société d'habitation du Yukon compte actuellement 874 logements répartis dans 308 immeubles. Un certain nombre d'entre eux ont entre 40 et 50 ans et nécessitent d'importants investissements, notamment pour le revêtement extérieur, l'isolation, les portes, les coupe-froid et la modernisation des chaudières.

compte actuellement 874 logements répartis dans 308 immeubles. Un certain nombre d'entre eux ont entre 40 et 50 ans et nécessitent d'importants investissements, notamment pour le revêtement extérieur, l'isolation, les portes, les coupe-froid et la modernisation des chaudières. Le programme d'efficacité énergétique des Premières Nations permettra au gouvernement du Yukon de relever les défis uniques auxquels font face les collectivités des Premières Nations, qui représentent un pourcentage important du parc immobilier du Yukon .

de relever les défis uniques auxquels font face les collectivités des Premières Nations, qui représentent un pourcentage important du parc immobilier du . La rénovation d'environ 15 bâtiments communautaires des Premières Nations permettra de réaliser des économies d'énergie de 195 000 $ à 675 000 $ par année.

Les programmes d'encouragement à l'efficacité énergétique permettront un élargissement des programmes afin d'offrir des incitatifs à un plus grand nombre de Yukonnais et d'inclure des programmes d'encouragement pour les clients commerciaux, institutionnels et industriels.

Selon les estimations, les mesures d'efficacité énergétique prévues dans le plan climatique canadien créeront 118 000 emplois par année et feront augmenter le PIB de 356 milliards de dollars.

