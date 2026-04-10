SAINT-EUSTACHE, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le transport en commun relie les communautés, soutient les économies locales et offre un accès abordable et fiable aux emplois, aux services et aux possibilités. Dans les communautés rurales au Canada, les investissements en ce sens aident ces dernières à mettre en place des solutions de transport en commun novatrices, à renforcer les réseaux de transport en commun ruraux existants et à apporter des avantages concrets aux résidents. Cela peut inclure l'accès équitable aux services essentiels, une plus grande cohésion sociale, la réduction de la dépendance aux véhicules personnels et une contribution à la durabilité environnementale.

Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable, annoncent que les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu une entente concernant le déploiement au Québec du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. La signature de cette entente bilatérale permettra de contribuer au financement pour les projets de 14 organismes québécois, pour un montant total de 6,7 M$, en vue de planifier et de mettre en place des infrastructures de transport en commun correspondant aux priorités du Québec et aux besoins de ses collectivités.

Les collectivités rurales ont des besoins de transport en commun uniques et peuvent explorer diverses options, comme des services à itinéraires fixes ou à la demande, ainsi que des services de mobilité, comme les vélos électriques. Pour les communautés rurales, les infrastructures de transport en commun sont particulièrement importantes, car elles garantissent un accès équitable aux services essentiels, renforcent les économies locales, favorisent l'inclusion sociale et le bien-être, réduisent la dépendance aux véhicules personnels, encouragent des options de transport plus propres et contribuent à la durabilité environnementale.

Citations

« Nous sommes fiers de réaliser des investissements qui renforcent les réseaux de transport des communautés rurales et éloignées du Québec. En travaillant ensemble, nous bâtissons des collectivités fortes, soutenons la croissance ainsi que la durabilité des infrastructures essentielles, et assurons un avenir prospère aux collectivités québécoises. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec le gouvernement du Québec pour investir dans les infrastructures qui profiteront à ses résidents. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La collaboration et la compréhension entre les gouvernements nous aident à bâtir un Canada fort, en priorisant l'économie et en permettant aux entreprises de prospérer malgré l'incertitude économique mondiale. Cette entente contribuera à soutenir les collectivités rurales en leur permettant d'investir dans des solutions locales de transport en commun adaptées à leurs besoins. »

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics, et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« C'est par l'entremise de collaborations fortes que l'on peut véritablement aider nos collectivités à stabiliser et croître leur économie. Que ce soit des investissements dans le transport en commun, le logement, ou toute autre infrastructure essentielle, nous contribuons ensemble à bâtir des collectivités plus résiliente et saine. »

Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles

« Le gouvernement du Québec investit depuis plusieurs années dans l'amélioration du transport collectif en milieu rural pour répondre aux besoins de mobilité dans toutes les régions. L'entente conclue aujourd'hui permet d'ajouter un financement fédéral à nos efforts déjà déployés, notamment par l'entremise de nos programmes d'aide au transport collectif régional. Cette collaboration entre nos deux gouvernements témoigne de l'importance que nous accordons tous à la mise en place de solutions adaptées aux réalités des milieux ruraux. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits en bref

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) soutient des initiatives qui renforcent l'accès au transport en commun et aident les résidents des communautés rurales, éloignées, autochtones et nordiques dans leurs activités quotidiennes. En améliorant l'accessibilité et la fiabilité des différentes options de transport en commun, le FSTCMR contribue à renforcer les liens entre les communautés dans tout le pays.

Le FSTCMR soutient un éventail de modèles de transport en commun, entre autres des services de transport en commun à horaire fixe, à la demande et à itinéraires variés, des navettes communautaires et la mobilité en tant que service. En plus de soutenir le matériel roulant, le FSTCMR permet de financer des infrastructures fixes qui améliorent l'accès au transport en commun.

Le FSTCMR comprend deux volets : le volet des projets de planification et de conception - qui soutient les travaux de planification et de conception d'un réseau de transport en commun - et le volet des projets d'immobilisation, qui soutient l'acquisition d'actifs de transport en commun, comme des véhicules et des infrastructures de soutien. Les deux volets sont maintenant fermés.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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