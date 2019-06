Le Canada et le Québec investissent pour faciliter les déplacements des gens entre Montréal et la Rive-Sud

MONTRÉAL, le 3 juin 2019 /CNW/ - Des réseaux routiers sécuritaires et efficaces sont essentiels pour aider nos entreprises à prospérer, soutenir la croissance économique et permettre aux gens de passer moins de temps dans le trafic et plus de temps avec leurs proches.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ont annoncé aujourd'hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront pour procéder à la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin de maintenir et de moderniser ce lien interrives essentiel à la mobilité des personnes et des marchandises.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est le plus important tunnel autoroutier immergé au Canada et constitue une infrastructure de transport essentielle pour la région métropolitaine de Montréal. Les travaux permettront la remise en état de cette infrastructure, le rehaussement de la sécurité des usagers et la modernisation des systèmes d'exploitation tels que l'éclairage, les systèmes électriques et les systèmes de protection incendie. Le projet inclut aussi la reconstruction complète de la chaussée de l'autoroute 25 entre l'île Charron et l'échangeur Sherbrooke ainsi que la construction d'infrastructures favorisant le transport collectif sur l'axe des autoroutes 20 et 25.

Lien routier stratégique pour la région de Montréal, le Québec et le Canada, et ce, pour le transport tant des personnes que des marchandises, cette infrastructure majeure permettra de préserver pour au moins 40 ans le lien interrives.

Les gouvernements du Canada et du Québec investiront ensemble une somme de plus d'un demi-milliard de dollars. Le projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine étant assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique du gouvernement du Québec et étant dans le processus d'appel de propositions, le coût global du projet ainsi que le financement des gouvernements seront connus après l'approbation du dossier d'affaires.

Citations

« Je suis ravi d'annoncer notre appui au projet du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui fera une réelle différence pour les citoyens qui circulent entre Montréal et la Rive-Sud. Sa réfection permettra aux usagers de se déplacer efficacement et en toute sécurité, en plus d'appuyer l'essor économique de la région, du Québec et du Canada en facilitant la mobilité des marchandises. Pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, nous devons continuer à travailler ensemble afin de bâtir des communautés fortes et inclusives et garantir la réussite des générations à venir. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine représente un lien essentiel entre l'île de Montréal et la Rive-Sud. Je me réjouis donc de la participation financière du gouvernement du Canada dans le projet de réfection majeure. Ce projet permettra d'assurer le maintien de l'une de nos plus importantes infrastructures routières au Québec et même au Canada. De plus, la mise en œuvre d'importantes mesures d'atténuation en transport collectif, dont plusieurs seront maintenues après les travaux, offrira aux citoyens des options pour se déplacer différemment. »

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau

Faits en bref

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets visant le commerce et le transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine , construit en 1967, est le plus long tunnel sous-fluvial au Canada et permet le passage de quelque 120 000 véhicules par jour, dont 13 % de camions.

, construit en 1967, est le plus long tunnel sous-fluvial au et permet le passage de quelque 120 000 véhicules par jour, dont 13 % de camions. Le ministère des Transports du Québec vise à assurer la pérennité de l'infrastructure pour environ 40 ans sans autre intervention majeure.

Les travaux commenceront au printemps 2020 et devraient s'échelonner sur une période de quatre ans.

devraient s'échelonner sur une période de quatre ans. Parmi les mesures d'atténuation prévues au contrat, mentionnons notamment la mise en place de plus de 25 km de mesures préférentielles pour les autobus, l'ajout de 850 places de stationnement incitatif et la construction de nouveaux quais d'autobus.

