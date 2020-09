LAVAL, QC, le 4 sept. 2020 Les gouvernements du Canada et du Québec prennent des mesures concrètes pour répondre aux besoins des collectivités en investissant dans des projets d'infrastructures vertes dans toutes les régions du Québec. Les deux gouvernements ont pour priorité d'offrir aux municipalités des infrastructures d'eau modernes et efficaces.

Aujourd'hui, Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, au nom de la ministre Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ont annoncé le financement de deux projets qui permettront de moderniser les réseaux municipaux d'alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées dans la région de Laval.

Ces projets visent à remplacer près de 9 km de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales, à installer de nouvelles conduites d'eaux pluviales et à restaurer les tronçons de routes et de terrassement où les travaux auront lieu. Le gouvernement fédéral y investit plus de 4,6 millions de dollars sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également plus de 4,6 millions de dollars provenant du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU). La Ville de Laval contribue à la réalisation de ces projets avec un montant de 2,3 millions de dollars.

Les contributions fédérales-provinciales font partie de l'investissement massif de 637,8 millions de dollars que les deux gouvernements ont annoncé le 20 août dernier en vue de moderniser les infrastructures d'eau dans la province.

« En collaboration avec nos partenaires provinciaux et régionaux, nous mettons en œuvre deux projets pour un accès à des réseaux fiables et sécuritaires de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées. Pour bâtir des collectivités en santé, il faut investir dans les services essentiels. Des infrastructures d'eau modernes et efficaces sont nécessaires pour favoriser des collectivités saines et résilientes partout au Québec. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les Lavallois s'attendent à des pratiques environnementales qui ont un impact positif, surtout dans la gestion de l'eau. C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'investir dans les services essentiels tels que les infrastructures d'eau afin de bâtir des communautés en santé. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous garantissons aux Lavallois des infrastructures d'eau potable et d'eaux usées durables, fiables et résilientes. »

Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan

« Cette annonce démontre bien notre volonté d'offrir des milieux de vie prospères et agréables dans toutes les régions du Québec. Les besoins sont grands pour moderniser nos infrastructures d'eau et je suis fier du travail accompli pour y parvenir. C'est en collaborant ainsi avec nos partenaires municipaux que nous concrétisons des projets porteurs, au bénéfice des citoyens d'aujourd'hui et de demain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Il faut se réjouir de l'annonce de ces investissements à Laval. Le remplacement des conduites d'eau permettra à la Ville de se doter d'infrastructures modernes, tout en réduisant les pertes d'eau que connaissent les réseaux souterrains. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle, tant économique qu'environnementale. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, au nom de Benoit Charette, député de Deux-Montagnes, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Les investissements gouvernementaux sont essentiels pour assurer le maintien et la qualité de nos infrastructures municipales. Grâce à cette importante aide financière, nous serons en mesure de procéder à des travaux essentiels. Nous remercions les gouvernements du Québec et du Canada pour cette contribution. »

Marc Demers, maire de Laval

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 6,2 milliards de dollars dans 790 projets d'infrastructure au Québec dans le cadre de son plan Investir dans le Canada.

Le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) du gouvernement du Québec vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d'agrandissement ou d'ajout d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées. Il comporte une enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars. Deux autres appels de projets sont prévus en 2022 et en 2024.

en 2024. Le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de la COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin de financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies.

De plus, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services en réponse à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

