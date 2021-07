Le Canada et le Québec investissent dans 209 projets d'infrastructure visant à moderniser les établissements de santé, de services sociaux et de soins de longue durée.

QUÉBEC, le 7 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 209 projets d'infrastructure visant à moderniser, réaménager et mettre à niveau des établissements de santé et de services sociaux au Québec, y compris des hôpitaux, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres locaux de services communautaires et des centres de réadaptation. Ces projets permettront de remédier aux besoins entraînés par la pandémie, d'apporter des améliorations à long terme aux infrastructures et d'améliorer les services offerts à la population tout en stimulant la relance économique à travers le Québec.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services Sociaux, ont annoncé l'octroi d'un financement total de plus de 188,3 millions de dollars pour réaliser ces 209 projets d'infrastructure. Le gouvernement du Canada y investit 144,3 millions de dollars grâce au nouveau volet Infrastructure de la résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y contribue également près de 44 millions de dollars.

Plusieurs de ces projets ont pour but de moderniser ou de réaménager les locaux de divers centres hospitaliers pour optimiser l'espace et tenir compte des besoins de distanciation et autres réalités post-pandémie. C'est le cas, par exemple, à l'Institut de cardiologie de Montréal, où on réaménagera la zone ambulatoire afin d'y créer une aire de prétriage permettant d'évaluer l'état des patients et leur risque de contagion tout en aménageant des salles d'attente, des salles de toilettes et des salles d'examen. Dans d'autres établissements, tel l'hôpital du Saint-Sacrement à Québec, le financement servira à moderniser les aires de travail spécialisées afin de permettre à l'établissement d'intégrer de nouveaux équipements médicaux.

De plus, un grand nombre de centres multiservices, centres locaux de services communautaires, de centres d'accueil et de centres d'hébergement et de soins de longue durée obtiendront un financement pour mettre à niveau leurs systèmes d'électricité, de ventilation ou de climatisation, ou encore pour rénover les aires communes et les salles de toilettes afin d'améliorer la sécurité et le bien-être de leur clientèle.

Le gouvernement du Canada a réalloué des sommes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin d'introduire le volet Infrastructure de la résilience à la COVID-19. Ce volet temporaire vise à faciliter et accélérer le financement de projets permettant de soutenir les efforts en réponse à la pandémie et prévoit une part de financement fédéral plus élevée que les autres volets du programme, un nombre accru de catégories de projets admissibles et un processus d'approbation du financement accéléré, pour les projets sélectionnés par le Québec.

Les gouvernements du Canada et du Québec continuent à travailler ensemble pour assurer le bien-être des collectivités du Québec grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures qui permettent d'améliorer la qualité de vie et la résilience des collectivités tout en stimulant la création d'emploi et l'économie.

« Pour remédier aux effets de la pandémie, il nous faut des investissements immédiats, notamment dans les infrastructures de santé. Je suis fière d'annoncer aujourd'hui un financement fédéral de 144,3 millions qui permettra de moderniser plus de 200 établissements de santé et de services sociaux à travers tout le Québec, incluant des hôpitaux, des centres de soins de longue durée et des centres de services communautaires. Cela représente un investissement fédéral qui s'inscrit à la hauteur de 80 pour cent des coûts admissibles de la majorité des projets. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce soutien financier viendra appuyer la réalisation de plus de 200 projets, partout au Québec, qui visent à améliorer nos installations afin d'offrir un environnement et des soins et des services de la plus grande qualité aux usagers. Au-delà du contexte de la pandémie, nous avons le souci de faire des choix judicieux en matière d'infrastructure pour les années à venir, afin de mieux répondre aux besoins en constante évolution. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et 33 milliards de dollars de ce programme y ont été réalloués, à l'échelle canadienne, afin de financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Certains volets existants du programme ont également été adaptés afin d'y ajouter d'autres catégories de projets admissibles.

Sous le volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale maximale est de 80 % des coûts admissibles pour les projets relevant de la province, des municipalités et des organismes à but non lucratif, et de 100 % pour les projets relevant des communautés autochtones.

Au Québec, le financement des projets de résilience à la COVID-19 s'ajoute aux quelque 6,8 milliards de dollars qui ont déjà été investis dans plus de 1300 projets d'infrastructure sous le plan Investir dans le Canada.

Un financement conjoint du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec est alloué à 209 projets d'infrastructure dans les établissements de santé, de services sociaux et de soins de longue durée dans la province.

Le gouvernement du Canada y investit 144,3 millions de dollars grâce au nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Il s'agit d'un volet temporaire, permettant exceptionnellement le financement de nouvelles catégories de projets. Le gouvernement du Québec contribue près de 44 millions de dollars aux projets.

Bénéficiaire final Nombre de projets Contribution du Canada Contribution du Québec Bas-Saint-Laurent Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 6 2 240 000 $ 560 000 $ Capitale-Nationale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 23 10 345 218 $ 3 247 386 $ CHU de Québec - Université Laval 14 10 120 487 $ 4 233 935 $ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval 4 2 326 429 $ 664 261 $ Chaudière-Appalaches Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 26 6 761 957 $ 1 690 489 $ Côte-Nord





Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 5 4 686 292 $ 1 171 573 $ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie 4 3 201 760 $ 800 440 $ Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles 1 160 000 $ 40 000 $ Lanaudière Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 2 5 864 727 $ 1 541 273 $ Laurentides Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 3 4 800 000 $ 1 200 000 $ Mauricie et Centre-du-Québec Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 13 9 182 400 $ 2 295 600$ Montérégie Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 11 3 811 577 $ 952 894 $ Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 8 5 994 060 $ 4 463 890 $ Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 4 3 410 902 $ 861 098 $ Montréal Centre hospitalier de l'Université de Montréal 2 1 823 031 $ 510 719 $ Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 1 4 854 248 $ 1 245 752 $ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 16 9 112 000 $ 2 278 000 $ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal 8 7 219 669 $ 1 804 917 $ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 6 6 516 268 $ 1 683 732 $ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 15 11 889 480 $ 4 948 469 $ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal 5 7 292 320 $ 1 823 080 $ Centre universitaire de santé McGill 6 5 002 135 $ 1 250 600 $ Institut de cardiologie de Montréal 1 2 400 000 $ 600 000 $ Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel 1 1 240 000 $ 310 000 $ Nord-du-Québec Conseil cri de la santé et services sociaux de la Baie-James 9 880 000 $ 220 000 $ Outaouais Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais 3 5 009 569 $ 1 252 392 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay --Lac-Saint-Jean 12 8 155 471 $ 2 046 283 $

