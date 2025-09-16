GATINEAU, QC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer ses relations avec ses partenaires européens et à multiplier les avenues économiques pour le Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères, ont annoncé la signature d'un accord sur la sécurité générale de l'information avec le Portugal. La signature officielle de l'accord a eu lieu à Lisbonne, en présence de l'ambassadrice Élise Racicot, comme représentante du Canada, et de Mme Helena Malcata, directrice générale de la politique étrangère au ministère des Affaires étrangères, comme représentante du Portugal.

Le Canada et le Portugal ont une longue histoire diplomatique fondée sur d'importants liens interpersonnels et des valeurs communes qui sous-tendent leur coopération sur les questions régionales et mondiales. Les deux pays partagent un engagement ferme à l'égard de la démocratie, des droits de la personne et de l'ordre international fondé sur des règles, favorisant un multilatéralisme efficace pour élaborer des réponses efficaces aux problèmes mondiaux les plus urgents à l'heure actuelle. Le Portugal est également un partenaire commercial et un marché d'exportation important pour le Canada, et le commerce bilatéral de marchandises a dépassé 3,2 milliards de dollars en 2024.

Cet accord sur la sécurité générale de l'information contribuera à générer des retombées concrètes pour la population canadienne, comme un meilleur accès aux marchés et aux technologies de la défense. Une fois entré en vigueur, l'accord :

renforcera l'engagement du Canada auprès du Portugal, qui est un partenaire aux vues similaires et un allié de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), en établissant un cadre qui favorise la coopération en ce qui concerne les opérations, le partage d'équipement et la collaboration pour les priorités communes de l'OTAN dans l'Atlantique

élargira les marchés et améliorera la compétitivité de l'industrie canadienne pour les contrats avec le Portugal

fournira au Canada un moyen d'accéder à la main-d'œuvre spécialisée portugaise et aux technologies classifiées du pays

servira de cadre pour l'échange de renseignements classifiés avec le Portugal, y compris le renseignement de défense ainsi que les renseignements opérationnels et les données techniques sensibles liés aux systèmes d'armes

L'accord établit un cadre juridiquement contraignant pour l'échange de renseignements classifiés entre le Canada et le Portugal. Il permet de s'assurer que le Canada et le Portugal maintiennent les normes de sécurité les plus élevées tout en permettant l'échange de renseignements de nature délicate confiés à des entrepreneurs autorisés et à des institutions gouvernementales.

Cet accord reflète la volonté du Canada d'établir de solides partenariats internationaux qui favorisent le commerce, l'innovation et la prospérité partagée dans un contexte mondial en évolution rapide. Il renforce également le rôle du Canada en tant qu'allié fiable pour la coopération en matière de défense et de sécurité.

Citations

« La modernisation des pratiques d'approvisionnement du Canada est essentielle afin d'assurer la transparence et renforcer notre sécurité. Cet accord avec le Portugal protégera l'échange de renseignements de nature délicate avec un allié de confiance de l'OTAN, et il ouvrira également de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes, soutiendra des emplois de qualité et contribuera à faire croitre nos économies. En travaillant ensemble, le Canada et le Portugal renforcent notre sécurité et augmentent notre force économique. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Des valeurs communes, un respect mutuel et un engagement ferme envers la démocratie sont à la base des liens que le Canada entretient avec le Portugal. Dans le contexte mondial actuel qui évolue rapidement, cet accord témoigne de la volonté du Canada de faire progresser la coopération en matière de défense et de sécurité avec ses alliés européens et de renforcer les liens commerciaux, dans l'intérêt des citoyens des 2 continents. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Affaires étrangères

« Le Canada poursuit sa coopération avec des partenaires aux vues similaires afin de créer de nouvelles possibilités pour notre industrie de la défense et les travailleurs canadiens. Notre accord avec le Portugal, un allié solide de l'OTAN, améliorera l'échange de renseignements de nature délicate, y compris les renseignements de défense, tout en ouvrant de nouvelles portes aux entreprises des deux pays. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État, Approvisionnement en matière de défense

Les faits en bref



Cet accord est le cinquième accord sur la sécurité générale de l'information signé depuis décembre 2024, alors que les efforts se poursuivent pour renforcer les relations du Canada avec des partenaires clés aux vues similaires.

Les accords sur la sécurité générale de l'information sont négociés par le Secteur de la sécurité industrielle de Services publics et Approvisionnement Canada, en collaboration avec Affaires mondiales Canada et la Défense nationale.

Le Canada et le Portugal sont des alliés de l'OTAN et participent activement à des opérations multilatérales de paix et de sécurité, y compris la Présence avancée rehaussée de l'OTAN en Lettonie (dirigée par le Canada).

et le Portugal sont des alliés de l'OTAN et participent activement à des opérations multilatérales de paix et de sécurité, y compris la Présence avancée rehaussée de l'OTAN en Lettonie (dirigée par le Canada). En juin 2025, le Canada a signé un Partenariat de sécurité et de défense avec l'Union européenne (UE). Ce partenariat permet : la collaboration du Canada dans le cadre de Préparation à l'horizon 2030, une initiative de défense de l'UE visant à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour renforcer la capacité de défense de l' Europe une première étape vers l'accès des entreprises canadiennes aux possibilités d'approvisionnement conjoint en matière de défense en Europe financées par l'instrument Agir pour la sécurité en Europe une collaboration accrue en matière de sécurité maritime, de cybersécurité et de contre-mesures de désinformation



