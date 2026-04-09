BELLE-BAIE, NB, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, le député Serge Cormier, le ministre Gilles LePage et le maire Daniel Guitard ont annoncé un investissement fédéral de plus de 1,8 million de dollars, une contribution provinciale de plus de 1,2 million de dollars, et un investissement municipal de plus de 606 000 $ dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), afin d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées nécessaires pour bâtir plus de logements, plus rapidement.

Le financement servira à étendre les services d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées à Belle-Baie. Les travaux consisteront à construire une nouvelle station de pompage qui remplacera la station de pompage no3 sur la rue Jacques, à améliorer 900 mètres de conduite de refoulement reliant la station de pompage de la rue Bryar, ainsi qu'à installer 135 mètres de conduites d'eau potable et 140 mètres d'égouts sanitaires sur la rue Morrison. Ces travaux d'amélioration permettront d'augmenter d'environ 50 % la capacité de la Ville à traiter les eaux usées et de construire environ 280 nouveaux logements.

Les grands projets d'infrastructure de ce type soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de lutter contre la crise du logement et viennent s'ajouter au travail de Maisons Canada, la nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, d'aider les constructeurs grâce à du financement et d'encourager l'adoption de meilleures méthodes de construction.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Ce projet constitue une avancée qui permettra de bâtir de nouveaux logements dans la collectivité de Belle-Baie. En investissant dans l'amélioration des infrastructures d'aqueduc et d'égout, nous éliminons les obstacles à la croissance et soutenons la construction de centaines de nouveaux logements, contribuant ainsi à créer des collectivités plus résilientes pour l'avenir. »

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst

« Cet investissement vise à bâtir les infrastructures dont nos collectivités ont besoin pour croître et prospérer. En élargissant les services d'aqueduc et d'égout, en améliorant des infrastructures clés et en permettant de créer nouveaux lotissements à Belle-Baie, nous créons plus de possibilités de logement, renforçons les services essentiels et soutenons la croissance régionale à long terme. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'environnement et du changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Pour nous, c'est du concret. Ces investissements répondent à un besoin bien réel pour notre municipalité. Les travaux visant à augmenter la capacité de nos infrastructures vont nous permettre de mieux planifier notre croissance. Aujourd'hui, nous nous donnons les moyens d'aller de l'avant, pour nos citoyens comme pour ceux qui souhaitent s'établir à Belle-Baie. »

Daniel Guitard, maire de la Ville de Belle-Baie

Faits en bref

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales créent de bons emplois, accélèrent la construction de logements et aident les collectivités à se développer dans tout le pays.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Béatrice Seymour, Conseillère stratégique en communication, Ville de Belle-Baie, 506-544-0362, [email protected]