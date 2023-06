VALLÉE-DES-RIVIÈRES, NB, le 26 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional, et Lise Anne Roussel, mairesse de Vallée-des-Rivières, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 4,3 millions de dollars pour améliorer les infrastructures municipales d'approvisionnement en eau de trois collectivités du nord du Nouveau-Brunswick. Jean-Pierre Ouellet, maire de Baker Brook et Normand Pelletier, maire de Baie-des-Hérons, étaient aussi présents.

Cet investissement permettra d'améliorer les réseaux d'eau et d'égouts afin d'accroître la qualité de l'eau potable et de permettre une meilleure gestion des eaux usées et des eaux pluviales à Baker-Brook et Baie-des-Hérons. D'autres travaux visant à boucler le réseau d'eau seront entrepris dans le secteur Honoré-Roy à Saint-Léonard, ce qui permettra de faire augmenter la pression et la qualité de l'eau.

Ces projets accroîtront l'accès à l'eau potable, et amélioreront la capacité des collectivités à gérer les eaux usées et les eaux pluviales.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Nos collectivités méritent d'avoir accès à une eau potable de qualité. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir l'amélioration des infrastructures liées à l'eau dans les collectivités du Nouveau-Brunswick. Ce financement permettra à ces trois collectivités de remettre en état et d'améliorer leurs infrastructures vieillissantes, tout en augmentant leur capacité à traiter et à gérer les eaux usées et les eaux pluviales. Cela permettra d'assurer la longévité des infrastructures et de mieux protéger la santé et l'environnement des résidents pendant de nombreuses années. »

René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures fiables sont essentielles pour bâtir des collectivités dynamiques et durables. En investissant dans ces projets d'infrastructure dans trois collectivités du Nord-Ouest de la province, on contribuera à préparer la région à une croissance future. »

Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

« Le conseil local de Vallée-des-Rivières remercie nos gouvernements d'avoir investi dans l'amélioration des infrastructures liées à l'eau, non seulement pour notre municipalité, mais aussi pour d'autres municipalités du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. Cela représente une chance de développement économique et résidentiel pour Vallée-des-Rivières, une étape importante dans la construction d'une communauté forte et viable pour les générations d'aujourd'hui et de demain. »

Lise Anne Roussel, mairesse de Vallée-des-Rivières

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 427 259 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 1 442 552 $ et que celle des partenaires municipaux pour leurs projets respectifs s'élève à un total de 458 277 $.

que celle des partenaires municipaux pour leurs projets respectifs s'élève à un total de 458 277 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructure des collectivités rurales et nordiques et du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

Le volet Infrastructures vertes vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 112 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques et du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 3,85 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 220 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

