Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans l'amélioration d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées à Saint-Stephen et Nackawic-Millville

SAINT-STEPHEN, NB, le 8 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional, Allan MacEachern, maire du district municipal de Saint-Stephen, et Tim Fox, maire de la municipalité rurale de Nackawic-Millville, ont annoncé un financement conjoint de plus de 4,2 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées dans les municipalités de Saint-Stephen et de Nackawic.

Le financement permettra de séparer les égouts unitaires et d'améliorer les infrastructures souterraines le long de plusieurs routes principales du district municipal de Saint-Stephen. Les travaux comprendront la construction de nouveaux égouts pluviaux, le remplacement des conduites principales, l'ajout de plusieurs puisards et bouches d'égout, ainsi que le renouvellement de l'asphalte des rues School et Union. Les projets de séparation des égouts unitaires contribueront à réduire le risque de pannes des pompes sanitaires en cas d'inondation, à réduire le risque d'inondation des sous-sols pour les résidents et à diminuer les coûts d'exploitation et d'entretien.

De plus, le financement annoncé aujourd'hui permettra de moderniser l'installation de traitement des eaux usées de la partie nord de la municipalité rurale de Nackawic-Millville en améliorant le système de filtration, en remplaçant les réservoirs d'eau et en ajoutant un nouveau système de désinfection, ce qui prolongera la durée de vie de l'installation.

Grâce à ces projets, le district municipal de Saint-Stephen et la municipalité rurale de Nackawic-Millville seront en mesure d'offrir un plus grand accès à de l'eau potable et d'accroître la capacité de gestion des eaux usées et des eaux pluviales.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Investir dans les infrastructures d'eau et d'eaux usées est essentiel à la croissance et à la santé de nos communautés et de notre environnement. La modernisation de ces actifs à Nackawic et à Saint-Stephen va mieux protéger les maisons des inondations, et contribuer à assainir les rivières Sainte-Croix et Saint-Jean. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à ces projets, Nackawic-Millville et Saint-Stephen bénéficieront d'un plus grand accès à l'eau potable, d'une amélioration de leur capacité de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, et de rues en meilleur état. Le financement fourni pour des améliorations comme celles-ci fait partie de l'engagement de notre gouvernement à bâtir des collectivités dynamiques et durables. »

L'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

« Le financement annoncé aujourd'hui est un excellent exemple des avantages qui peuvent être obtenus lorsque les administrations municipales, provinciales et fédérales travaillent de concert dans l'intérêt du public. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre ce partenariat alors que Saint-Stephen s'efforce de combler son déficit en matière d'infrastructures d'ici quelques années. Non seulement notre communauté appréciera les rues nouvellement pavées, mais elle bénéficiera aussi de l'amélioration et de la modernisation des conduites souterraines d'eau potable, d'égout et d'eaux pluviales, qui seront plus fiables et plus efficaces. Cela permettra de réduire les réparations coûteuses et d'éviter le gaspillage de l'énergie utilisée pour pomper les eaux pluviales jusque dans l'installation de traitement et pour les traiter. »

Allan MacEachern, maire du district municipal de Saint-Stephen

« Nous sommes très heureux du soutien apporté par nos partenaires fédéraux et provinciaux pour ce projet d'infrastructure essentiel qui permettra de moderniser et de prolonger la durée de vie de notre installation actuelle. Sans le soutien financier des deux ordres de gouvernement, ce projet ne pourrait pas être réaliser. »

Tim Fox, maire de la municipalité rurale de Nackawic-Millville

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 697 344 $ dans ces projets, tandis que le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 1 414 312 $. La contribution du district municipal de Saint-Stephen s'élève à 922 782 $ pour deux projets, et celle de la municipalité rurale de Nackawic - Millville à 208 922 $ pour un projet.

s'élève à 922 782 $ pour deux projets, et celle de la municipalité rurale de - à 208 922 $ pour un projet. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 53 projets d'infrastructure ou groupes de projets ont été financés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 193 millions de dollars et une contribution provinciale de près de 113 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur les eaux et les terres.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Document d'information

Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans l'amélioration d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées à Saint-Stephen et Nackawic-Millville

