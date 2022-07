EDMUNDSTON, NB, le 26 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Éric Marquis, maire de la Ville d'Edmundston, ont annoncé un financement conjoint pour permettre une production d'énergie solaire au Centre Jean‑Daigle et effectuer des travaux de séparation d'égouts dans Edmundston Est.

Grâce à ce financement, la Ville d'Edmundston installera un ensemble de panneaux solaires sur le toit du Centre Jean-Daigle, du côté de l'amphithéâtre, ainsi que sur le bâtiment d'Énergie Edmundston et le terrain avoisinant, en plus de construire un système de stockage d'énergie. Il s'agit du premier projet d'énergie solaire de la collectivité. Les panneaux, une fois installés, produiront l'équivalent d'un mégawatt d'énergie, qui pourra être utilisé pour le fonctionnement des systèmes des bâtiments et pour aider à satisfaire la consommation d'énergie de la Ville aux heures de pointe.

La Ville utilisera également ce financement pour remplacer son réseau d'égouts sanitaires et pluviaux combinés existant par des systèmes séparés le long de plusieurs rues d'Edmundston Est. De plus, la Ville installera de nouvelles conduites principales d'eau à plusieurs endroits. Ce projet permettra d'accroître la capacité de la Ville à gérer les eaux usées et les eaux pluviales, et d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les résidents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,4 millions de dollars dans ce projet. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à plus de 4,5 millions de dollars et la Ville d'Edmundston fournit plus de 3,6 millions de dollars.

« Investir dans les infrastructures, c'est investir pour des collectivités fortes et durables. L'installation de nouveaux panneaux solaires sur le Centre Jean-Daigle et la séparation des égouts dans Edmunston Est favoriseront un avenir propre et durable pour les résidents. Les projets d'infrastructures vertes comme ceux-ci aideront à soutenir la croissance des économies locales et à rendre les collectivités plus résilientes dans tout le pays. ». »

René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'installation de panneaux solaires sur le Centre Jean-Daigle est une façon novatrice pour la ville de fournir de l'énergie au centre. Ce projet, combiné à l'amélioration de la capacité de gestion de l'eau et des eaux usées de la ville, montre comment elle planifie l'avenir et notre gouvernement est heureux de soutenir ces projets importants. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Depuis plusieurs années, dans le cadre de notre planification stratégique, nous avons pour objectif de trouver continuellement des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant les énergies renouvelables. L'annonce de ce projet de panneaux solaires s'inscrit parfaitement dans cet objectif. Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires provinciaux et fédéraux pour leur contribution et leur collaboration constante, ce qui nous permet de franchir cette étape dans un projet très important pour la ville d'Edmundston. »

Éric Marquis, maire de la Ville d'Edmundston

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, plus de 1,2 milliard de dollars de financement du plan Investir dans le Canada ont été utilisés pour appuyer des projets d'Infrastructures vertes dans l'ensemble du Canada .

ont été utilisés pour appuyer des projets d'Infrastructures vertes dans l'ensemble du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 302 millions de dollars dans plus de 200 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 302 millions de dollars dans plus de 200 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

