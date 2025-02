MONCTON, NB, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Face à des feux de forêt dont la fréquence et la gravité augmentent au Canada, ce qui a des répercussions sur notre santé, notre économie, nos collectivités et notre faune, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick soutiennent leurs citoyens dont la vie ou les moyens de subsistance sont menacés.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, l'honorable John Herron, ont annoncé aujourd'hui un investissement commun de 40,1 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC) et du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu du gouvernement du Canada.

Cet investissement commun favorise l'acquisition de divers équipements, notamment des réservoirs et des pompes, des drones, des camions et de l'équipement lourd. En achetant ou modernisant des équipements, en améliorant la formation du personnel et en mettant sur pied une équipe de pompiers autochtones, le Nouveau-Brunswick sera mieux outillé pour intervenir en cas de feu de forêt à l'échelle locale et pour apporter son soutien lorsque des feux font rage dans d'autres régions au Canada.

Cet investissement commun soutient également la préparation aux feux de forêt par l'application de pratiques Intelli-feu au Nouveau-Brunswick, ce qui contribuera à prévenir les feux de forêt et à en atténuer les répercussions locales.

En collaborant avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des alliés à l'international, le gouvernement fédéral soutient la lutte contre les feux de forêt dans tout le pays.

« Le gouvernement du Canada offre aux provinces, aux territoires et à divers partenaires le soutien dont ils ont besoin pour lutter contre les feux de forêt. L'annonce faite aujourd'hui avec le Nouveau-Brunswick témoigne de notre volonté de travailler en collaboration à l'heure où nous nous préparons à combattre des incendies toujours plus graves. En octroyant rapidement des fonds pour le recrutement de personnel et l'acquisition d'outils et de véhicules de lutte contre les feux de forêt, nous contribuons à aider les collectivités à se préparer aux défis futurs. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Alors que les Canadiens ressentent les impacts croissants des changements climatiques, notre gouvernement a comme priorité d'offrir un soutien rapide et significatif à nos collectivités. Au Nouveau-Brunswick, l'intensification et la fréquence des feux de forêt, causées par la sécheresse, illustrent l'impact local des changements climatiques. En réponse à la menace grandissante des feux de forêt, nous avons annoncé un financement important pour renforcer les efforts de gestion des feux et protéger les habitants du Nouveau-Brunswick pour les années à venir. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Présidente du Conseil du Trésor et députée de Moncton-Riverview-Dieppe

« Vu les effets attendus des changements climatiques dans notre province, nous devons songer à investir massivement dès maintenant afin d'être prêts à relever les défis de demain. En investissant et en améliorant les équipements et la formation, ainsi qu'en participant au programme national Intelli-feu, nous serons mieux outillés pour nous préparer aux feux de forêt, les atténuer et y réagir, tout en protégeant nos maisons, nos collectivités et notre province. »

L'honorable John Herron

Ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Le gouvernement du Canada et le Nouveau-Brunswick versent respectivement 12,8 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC.

Le Canada et le Nouveau-Brunswick versent aussi respectivement 7,25 millions de dollars sur quatre ans conformément à une entente de contribution conclue dans le cadre du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu.

Lancé en 2022, le Fonds d'équipement de CGFFCC vise à soutenir les services de lutte incendie des provinces et territoires et à investir de façon proactive dans leurs efforts pour renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des feux de forêt au Canada en facilitant l'achat d'équipement spécialisé (p. ex. des camions de pompiers et de l'équipement de protection individuelle) afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt.

Dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC, les provinces et les territoires doivent faire des investissements à coûts partagés avec le gouvernement du Canada dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, mises à niveau avioniques [pièces], tuyaux, pompes et matériel de communication amélioré) et dans la réparation d'équipement vieillissant et la formation.

Programme national du Centre interservices des feux de forêt du Canada, Intelli-feu Canada donne aux Canadiens les moyens qu'il faut pour améliorer la résilience de leur quartier face aux feux de forêt et réduire au minimum les effets négatifs de ces derniers. Il offre des ressources, des programmes et des recommandations qui aident les particuliers, les planificateurs paysagistes, les aménagistes forestiers et d'autres acteurs à protéger les habitations et les populations contre les feux de forêt.

Dans le cadre du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu de RNCan, le gouvernement du Nouveau-Brunswick prendra les mesures suivantes : créer des postes particuliers pour encadrer les projets de prévention des feux de forêt; mettre en œuvre une stratégie de communications Intelli-feu à l'échelle de la province; mener des évaluations des risques et des projets de gestion de la végétation à l'échelon local; réaliser une analyse approfondie des risques de feux de forêt pour définir et prioriser les efforts d'atténuation dans les collectivités à haut risque.

Consultez Canada.ca/feuxdeforêt pour obtenir la liste complète des liens vers diverses aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

