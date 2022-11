Ligne de soutien pour les personnes touchées par la disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones :

Pour obtenir un soutien émotionnel immédiat, composez le 1-844-413-6649. Des services de soutien à la santé à long terme vous sont également offerts, notamment le counseling en santé mentale, le soutien émotionnel communautaire et des services de soutien culturel. De l'assistance monétaire au transport est aussi offerte pour se rendre auprès d'Aînés ou de guérisseurs traditionnels.

SASKATOON, SK, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Les groupes autochtones ont exprimé le besoin de disposer d'espaces sûrs et adaptés à leur culture et indiqué qu'il s'agit d'un élément clé pour progresser vers l'autodétermination. Ce besoin a également été cerné dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui a mis en évidence la nécessité de mettre à la disposition des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones des espaces où elles peuvent avoir accès librement et de façon permanente et concrète à leur culture et à leur langue.

Aujourd'hui, les membres du Meadow Lake Tribal Council et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'investissement de fonds dans l'avant-projet de centres culturels tribaux de Meadow Lake. Les fonds, de l'ordre de 142 313 $, qui sont accordés dans le cadre du nouveau Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones aideront le Meadow Lake Tribal Council à établir la portée, la conception et la faisabilité de deux nouveaux centres culturels pour le nord de la Saskatchewan : l'un dans le nord à l'appui des communautés dénées, et l'autre dans le sud à l'appui des communautés cries.

Ces installations offriront des espaces intérieurs et extérieurs accessibles pour les rassemblements et les enseignements culturels et les cérémonies. La conception des bâtiments reflétera et célébrera les cultures dénée et crie par le biais de l'architecture, des expositions et de la disposition des bâtiments, et sera conçue en particulier pour soutenir les femmes et les jeunes des communautés, y compris les membres des communautés bispirituelles.

Le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones appuie les communautés autochtones dans leurs efforts en vue de rétablir et de revitaliser les espaces culturels. Le programme offre aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones des occasions d'accéder à la culture et à la langue, et de renforcer leur identité.

Citations

« Le Meadow Lake Tribal Council apprécie grandement le soutien financier accordé par le ministre Miller et son équipe de RCAANC pour notre projet de planification des centres culturels. Ce projet aidera nos neuf communautés à élaborer des plans initiaux pour des installations culturelles qui contribueront à célébrer, à récupérer et à renforcer notre langue et notre patrimoine culturel cris et dénés. Les bâtiments seront conçus en partie pour répondre aux normes de carbone zéro, ce qui est un reflet moderne de notre éthique de gérance environnementale. Nous avons hâte d'accueillir des invités de tous âges de notre région, de notre province et d'ailleurs. »

Vice-chef Richard Derocher

Meadow Lake Tribal Council

« L'étude de faisabilité du projet de centres culturels du Meadow Lake Tribal Council est une première étape importante dans la création d'espaces culturels sûrs pour ses membres. En investissant dans des espaces réservés à des activités culturelles qui accordent la priorité aux voix des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, nous collaborons avec des partenaires autochtones pour soutenir l'autodétermination et accroître la sécurité tout en faisant la promotion des façons de savoir, de faire et d'être qui sont propres aux Autochtones. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le Meadow Lake Tribal Council (MLTC) est situé dans le nord-ouest de la Saskatchewan , et les communautés sont réparties sur une étendue de plus de 450 kilomètres.

Le Meadow Lake Tribal Council représente plus de 13 000 membres provenant de neuf communautés de Premières Nations :

Quatre Premières Nations dénées



Birch Narrows Dene Nation





Buffalo River Dene Nation





Clearwater River Dene Nation





English River First Nation



Cinq Premières Nations cries



Canoe Lake Cree First Nation





Flying Dust First Nation





Makwa Sahgaiehcan First Nation





Ministikwan Lake First Nation





Waterhen Lake First Nation

Dans le cadre du Programme des espaces culturels dans les communautés autochtones, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada accorde 142 313 $ au Meadow Lake Tribal Council pour une étude de faisabilité de deux nouveaux centres culturels dans le nord de la Saskatchewan : un dans le nord pour servir et soutenir les communautés dénées, et un dans le sud pour servir et soutenir les communautés cries.

accorde 142 313 $ au Meadow Lake Tribal Council pour une étude de faisabilité de deux nouveaux centres culturels dans le nord de la : un dans le nord pour servir et soutenir les communautés dénées, et un dans le sud pour servir et soutenir les communautés cries. Dans le cadre de ce projet, le MLTC est heureux de travailler avec l'architecte autochtone Alfred Waugh , plusieurs fois primé, et son entreprise Formline Architecture. Alfred est membre de la nation dénée de Fond Du Lac , en Saskatchewan . Sa mère était une Denesuline de Fond Du Lac , et son père est un Canadien suédois. Alfred Waugh est l'un des rares architectes des Premières Nations enregistrés au Canada, et il est un excellent modèle pour les jeunes des neuf communautés représentées par le MLTC.

, plusieurs fois primé, et son entreprise Formline Architecture. Alfred est membre de la nation dénée de , en . Sa mère était une Denesuline de , et son père est un Canadien suédois. est l'un des rares architectes des Premières Nations enregistrés au Canada, et il est un excellent modèle pour les jeunes des neuf communautés représentées par le MLTC. Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un investissement de 108,8 millions de dollars sur deux ans pour le Programme des espaces culturels dans les communautés autochtones.

Le gouvernement du Canada continue à travailler avec les organisations autochtones, les familles, les survivants, les communautés, les provinces et les territoires partout au pays pour faire des progrès quant au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

La Voie fédérale est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national et décrit les efforts du gouvernement du Canada, aujourd'hui et à l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique en cause dans la disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Le Plan d'action national a été élaboré conjointement par :

d'action national a été élaboré conjointement par : le Cercle national des familles et des survivants;



les représentants d'organisations communautaires des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des Autochtones;



des gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux



des dirigeants représentant les Autochtones en milieu urbain et les personnes 2ELGBTQQIA+.

