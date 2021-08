WINNIPEG, MB, le 12 août 2021 /CNW/ - Le lac Winnipeg est une précieuse ressource d'eau douce connue pour ses pêches, son habitat essentiel pour les oiseaux migrateurs, ses plages abondantes et l'importance qu'il revêt pour les moyens de subsistance de nombreuses collectivités riveraines.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Ralph Eichler, ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources du Manitoba, ont annoncé la signature d'un nouveau protocole d'entente entre les gouvernements du Canada et du Manitoba afin de faire progresser le travail de collaboration visant à protéger le lac Winnipeg.

S'appuyant sur une précédente entente de dix ans entre les deux gouvernements, le nouveau protocole d'entente soutiendra une approche coopérative et coordonnée pour comprendre et protéger la qualité de l'eau et la santé écologique du lac Winnipeg et de son bassin, y compris la réduction de la charge en éléments nutritifs. Le protocole d'entente soutiendra également la mobilisation des peuples autochtones pour faire progresser la réconciliation et les priorités mutuelles liées à la qualité de l'eau et à la santé écologique du lac Winnipeg.

Le secrétaire parlementaire Duguid a également annoncé aujourd'hui un financement fédéral de 519 600 dollars pour soutenir dix nouveaux projets dans le cadre du Programme du bassin du lac Winnipeg d'Environnement et Changement climatique Canada.

Le secrétaire parlementaire était accompagné d'un représentant du District du bassin hydrographique de la rivière Rouge Nord-Est. Leur projet a reçu la somme de 25 000 dollars et vise à améliorer la qualité de l'eau en stabilisant les berges du ruisseau et en créant un site de rétention d'eau pour aider à réduire l'érosion et empêcher que trop de nutriments atteignent les cours d'eau.

Citations

« Le lac Winnipeg et son bassin constituent une ressource vitale pour de nombreuses collectivités. Il est important pour notre économie, car il génère des millions de dollars en revenus dans les secteurs de l'hydroélectricité, des loisirs et de la pêche. Notre nouvel accord avec le Manitoba sur le lac Winnipeg et son bassin contribuera à renforcer les efforts des intervenants pour relever les défis que posent la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes, et fournira un cadre utile pour l'échange d'information et la collaboration scientifique. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Cette nouvelle entente de dix ans entre la province du Manitoba et le gouvernement du Canada est une étape importante dans le travail que nous accomplissons pour assurer la protection de l'eau et la santé écologique du lac Winnipeg pour aujourd'hui et pour l'avenir. Il s'agit d'un autre exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble. »

- L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies

« Nos gouvernements reconnaissent la nécessité de travailler ensemble pour protéger le lac Winnipeg. Le bassin versant transfrontalier du lac Winnipeg s'étend sur quatre provinces et quatre États américains, et les gouvernements fédéral et provinciaux ont un rôle important à jouer dans la protection de l'un des plus importants lacs d'eau douce du Canada. »

- L'honorable Ralph Eichler, ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources du Manitoba

Faits en bref

Le lac Winnipeg est, au point de vue de son étendue, le sixième lac du Canada et le onzième lac d'eau douce au monde. Son bassin versant est le deuxième plus vaste du Canada et il couvre des portions de quatre provinces canadiennes et de quatre États américains.

s'étend sur près d'un million de kilomètres carrés et compte près de sept millions d'habitants. Dans le cadre du précédent protocole d'entente, les efforts de collaboration ont été utiles pour :

élaborer une entente auxiliaire pour les sciences qui a été utilisée pour mieux harmoniser la planification fédérale-provinciale en matière de science et de recherche;



coordonner et publier deux rapports sur l'état du lac Winnipeg ( 2011 et 2020) et les indicateurs du bassin du lac Winnipeg (2018).

( les indicateurs du bassin du lac (2018). En 2021-2022, une somme de 519 600 dollars permettra de financer dix projets visant à protéger la qualité de l'eau dans l'ensemble du bassin du lac Winnipeg grâce au Programme du bassin du lac Winnipeg d'Environnement et Changement climatique Canada . Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement du Canada a investi 25,7 millions de dollars sur cinq ans dans le Programme du bassin du lac Winnipeg .

