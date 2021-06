WINKLER, MB, le 25 juin 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont hautement prioritaires pour les gouvernements du Canada et du Manitoba. Les investissements dans des infrastructures de traitement des eaux usées modernes et fiables permettront de bâtir des collectivités saines, de favoriser la durabilité et la croissance et d'améliorer la qualité de vie au Manitoba. De plus, investir en ces temps hors du commun stimulera les économies locales tout en rendant nos collectivités propres et résilientes.

Aujourd'hui, des représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Manitoba ont annoncé le financement de la phase 1 de la mise à niveau du système régional de traitement des eaux usées dans la ville de Winkler et la municipalité rurale de Stanley. Les personnes suivantes ont assisté à cette annonce : Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés; l'honorable Cameron Friesen, ministre de la Justice et député provincial de Morden-Winkler; et Martin Harder, maire de Winkler.

Ce projet, la première de deux phases, prévoit la construction d'une nouvelle installation mécanique de traitement des eaux usées à Winkler, la rénovation d'un des deux bassins de stabilisation existants, ainsi que l'ajout de deux stations de relèvement à Stanley. De plus, environ 45 kilomètres linéaires de conduites seront ajoutés afin de raccorder deux autres collectivités - Schanzenfeld et Reinfeld - au système régional de traitement des eaux usées. Ce projet rendra le système entièrement conforme aux exigences fédérales et provinciales en matière d'environnement et améliorera la capacité régionale de traitement des eaux usées.

Reposant sur des économies industrielles, commerciales et agricoles vigoureuses, Winkler-Stanley-Morden est l'une des régions du Manitoba où la croissance est la plus rapide. Des investissements dans les infrastructures régionales de traitement des eaux usées favoriseront une croissance économique continue, d'une manière durable sur le plan de l'environnement.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 25,2 millions de dollars à ce projet sous le volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Manitoba contribue plus de 21 millions de dollars, et les municipalités de Winkler et de Stanley versent un total de 27,2 millions de dollars.

Citations

« Il importe d'investir dans les infrastructures publiques essentielles pour bâtir des collectivités saines, dynamiques et résilientes. Le projet de traitement des eaux usées de Winkler-Stanley-Morden assurera aux résidents des services sécuritaires et fiables tout en augmentant la capacité régionale afin de soutenir le développement actuel et futur. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au cours des dernières années, la croissance démographique dans le sud du Manitoba a surpassé la capacité des infrastructures locales de traitement des eaux usées. En plus de réduire les coûts et d'améliorer la prestation de services, le financement annoncé aujourd'hui créera des possibilités économiques en attirant des familles, des services et des entreprises dans la région. Je suis fier de l'étroite collaboration entre les partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux, à laquelle on doit cet important projet. »

Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« Le gouvernement du Manitoba continue de réaliser des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités afin de favoriser la croissance et d'améliorer la qualité de vie dans la province. L'amélioration de la gestion des eaux usées appuie le développement et la croissance de la région en faisant en sorte que les nouvelles installations régionales soient conformes à la réglementation fédérale et provinciale en matière d'environnement, augmentent la capacité de traitement et assurent un environnement plus propre à une population en pleine croissance. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés

« Le financement annoncé aujourd'hui pour ce projet essentiel est le fruit d'années de travail et de collaboration entre les partenaires provinciaux et municipaux. Cette région du Manitoba continue de se développer rapidement grâce à la création de bons emplois, à la vigueur de son secteur manufacturier et à son excellente qualité de vie,. Nous tirons une grande satisfaction de l'approbation officielle de ce projet. Cet investissement dans les infrastructures essentielles jette les bases d'une forte croissance pour de nombreuses années à venir. »

L'honorable Cameron Friesen, ministre de la Justice et procureur général et député provincial de Morden-Winkler

« Ceci est vraiment un moment dont nous pouvons être fiers, et nous tenons à remercier le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba d'octroyer ce financement au projet régional de traitement des eaux usées - un partenariat entre la ville de Winkler et la municipalité rurale de Stanley - dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Cet investissement permettra à la région de se développer davantage et continuera de favoriser la croissance économique de toute la région. Notre collectivité est en plein essor, et l'annonce d'aujourd'hui nous aidera à mettre en place les composantes de base des infrastructures afin d'en faire profiter les générations futures. »

Martin Harder, maire de Winkler et Morris Olafson, préfet de la municipalité rurale de Stanley

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. De ce financement, plus de 919 millions de dollars a permis de financer 228 projets d'infrastructure au Manitoba .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Investing in Canada: Canada's Long-Term Infrastructure Plan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Gouvernement du Manitoba : Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

https://www.gov.mb.ca/fpir/strainfrasec/investing/index.fr.html

