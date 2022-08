BEAUSEJOUR, MB, le 12 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Duguid, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection des consommateurs et des Services gouvernementaux du Manitoba, l'honorable Wayne Ewasko, Ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba et député de Lac du Bonnet, et Ray Schirle, maire de Beausejour, ont annoncé plus de 42 millions de dollars en financement pour quatre projets d'approvisionnement en eau qui amélioreront l'efficacité des systèmes et protégeront les collectivités locales et leur environnement au Manitoba.

Parmi ces projets, un financement conjoint fédéral et provincial sera alloué à la construction d'une nouvelle station de traitement de l'eau et d'un nouveau réservoir à Beausejour. Le projet consiste à construire deux nouveaux puits d'alimentation en eau brute, une station de pompage et environ trois kilomètres de conduites d'alimentation en eau brute. D'autres travaux connexes seront également effectués. Pour ce projet, le gouvernement du Canada verse plus de 4,9 millions de dollars, le gouvernement du Manitoba verse plus de 4,1 millions de dollars et la municipalité verse plus de 3,3 millions de dollars au titre des coûts admissibles du projet.

À St. Adolphe, le financement permettra de reconstruire des stations de pompage et des émissaires gravitaires afin qu'ils soient conformes aux codes et aux normes de conception en vigueur. De plus, on effectuera tous les travaux nécessaires pour améliorer la stabilité des berges, de manière à assurer le rendement à long terme des stations de pompage et de la digue de protection contre les inondations adjacente. Les gouvernements du Canada et du Manitoba investissent chacun plus de 3,6 millions de dollars dans ce projet.

À Oakview, on apportera d'importantes améliorations au réseau d'approvisionnement en eau de Rapid City, ce qui comprend le remplacement d'environ 9 175 mètres de conduites d'eau dans la municipalité de Rapid City, qui fait partie de la Municipalité rurale d'Oakview. Ce projet bénéficiera d'un investissement fédéral de plus de 2,6 millions de dollars, d'un investissement provincial de plus de 2,1 millions de dollars et d'un investissement municipal de plus de 1,7 million de dollars au titre des coûts admissibles du projet.

De plus, le projet d'approvisionnement régional en eau de la municipalité de Stonewall recevra aussi du financement des trois gouvernements. Ce projet consiste à fournir une solution régionale pour accroître l'accès à un approvisionnement en eau fiable et de qualité. Les trois principales collectivités partenaires, Stonewall, Warren et Woodlands, verront leurs réservoirs modernisés afin d'améliorer le traitement de l'eau dans leur région. L'investissement fédéral au projet est de plus de 11,5 millions de dollars, la contribution provinciale s'élève à plus de 9,5 millions de dollars alors que l'investissement municipal est de plus de 7,6 millions de dollars.

« Les Manitobains profitent de la collaboration des gouvernements pour obtenir des résultats. Aux côtés des gouvernements municipaux et provinciaux, nous fournissons plus de 22,7 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'eau afin de répondre aux besoins actuels de la collectivité, de soutenir la croissance et d'assurer un accès à long terme à une eau potable fiable. »

Terry Duguid, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces investissements dans nos infrastructures améliorent les systèmes d'approvisionnement en eau du Manitoba pour qu'ils puissent fournir des services stables et fiables, une eau propre et une gestion plus efficace de l'eau. Les projets d'infrastructure essentiels comme celui de Beausejour stimulent également les économies locales et favorisent la croissance et le développement durable des collectivités du Manitoba. Cet investissement démontre ce qui peut être accompli pour les collectivités de notre province lorsque les gouvernements travaillent ensemble. »

L'honorable Reg Helwer, ministre du Travail, de la Protection des consommateurs et des Services gouvernementaux

« En tant que membre de la communauté, je suis heureux que le gouvernement investisse dans cette nouvelle station de traitement des eaux. Les améliorations cruciales de nos infrastructures, comme celle-ci, ont des répercussions positives sur la région. Ces améliorations permettront à la ville d'améliorer son approvisionnement en eau et d'augmenter la capacité autant pour les entreprises que pour les particuliers. »

L'honorable Wayne Ewasko, Ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba et député de Lac du Bonnet

« Les grands projets d'infrastructure représentent un défi pour toute collectivité. Nous sommes reconnaissants des excellentes relations que la Ville entretient avec les paliers supérieurs de gouvernement et nos partenaires financiers. La nouvelle station de traitement de l'eau fournira une source d'eau potable sécuritaire pendant de nombreuses années, ce qui fera de Beausejour un endroit durable et attrayant où vivre et investir, tout en assurant à nos enfants et à nos familles un air, une eau et un sol propres. »

Ray Schirle, maire de Beausejour

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 22,7 millions de dollars dans ces quatre projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Le gouvernement du Manitoba investit plus de 19,5 millions de dollars dans les projets. Les contributions des promoteurs de projets totalisent plus de 12,7 millions de dollars.

investit plus de 19,5 millions de dollars dans les projets. Les contributions des promoteurs de projets totalisent plus de 12,7 millions de dollars. Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit plus de 33 milliards de dollars pour les infrastructures publiques partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

Au Manitoba , le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure depuis 2015.

, le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans 229 projets d'infrastructure depuis 2015. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 37 projets d'infrastructure dans le cadre du volet de financement d'Infrastructure vertes ont été approuvés au Manitoba pour une contribution fédérale totale de plus de 572 millions de dollars and une contribution provinciale totale de plus de 610 millions de dollars.

