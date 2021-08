BRANDON, MB, le 13 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba continuent d'investir dans les infrastructures locales pendant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités, d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de soutenir la relance économique au sortir de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés, ont annoncé un financement conjoint de plus de 146,5 millions de dollars visant onze projets à travers le Manitoba pour soutenir les infrastructures vertes. Ces projets permettront de réhabiliter d'importantes infrastructures d'eau et d'eaux usées, et d'élever, de remettre en état ou de remplacer des digues et des barrages pour répondre aux besoins des collectivités manitobaines et les rendre encore plus résilientes.

L'installation de traitement des eaux de Brandon sera modernisée et agrandie. Ce projet de 115 millions de dollars est financé conjointement par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba et la ville de Brandon. Il comprend l'ajout d'une installation de traitement par membrane, ce qui aidera Brandon à respecter et à dépasser les exigences de qualité de l'eau, en plus d'augmenter la capacité et la redondance opérationnelle. D'autres ajouts comprennent une nouvelle prise d'eau, une nouvelle tuyauterie et un nouveau bassin de décantation, ce qui réduira l'entretien et assurera aux résidents de Brandon un accès continu à une eau potable propre et fiable pour les décennies à venir.

La ville de Thompson bénéficiera de la remise en état de plus de 13,8 km de canalisations d'eau et de plus de 3,3 km de canalisations d'eaux usées. Ces canalisations se détériorent et le projet de remise en état permettra donc aux résidents de Thompson de continuer à bénéficier d'une eau potable propre et sécuritaire. Le gouvernement du Canada contribue plus de 18,8 millions de dollars à ce projet. Le gouvernement du Manitoba y contribue pour plus de 15,6 millions de dollars et la ville de Thompson pour plus de 12,5 millions de dollars.

Les digues de Saint-Adolphe et de Saint-Agathe seront portées au niveau de protection correspondant à une récurrence de 200 ans, assurant ainsi la sécurité des collectivités et des zones environnantes pour les années à venir. Le projet comprend des mesures de stabilisation des berges. Les gouvernements fédéral et provincial contribueront plus de 2,8 millions de dollars en financement conjoint à ces deux projets.

Le gouvernement du Canada investit plus de 78,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences en matière d'évaluation environnementale et de consultation des groupes autochtones. Le gouvernement du Manitoba investit plus de 67,8 millions de dollars, et les contributions des bénéficiaires à leur projets respectifs s'élèvent à plus de 43,2 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement sont responsables de tous les coûts supplémentaires du projet.

« Lorsque nous investissons dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ainsi que dans la prévention des inondations, nous bâtissons des collectivités plus sécuritaires et plus résilientes où les Canadiens peuvent s'épanouir et prospérer. Le financement fédéral de 78,6 millions de dollars annoncé aujourd'hui soutiendra 11 projets au Manitoba et permettra aux collectivités d'apporter les améliorations nécessaires aux infrastructures d'eau potable et d'eaux usées et d'élever, de remettre en état ou de remplacer des digues et des barrages. Ce financement illustre bien ce qu'on peut accomplir pour nos collectivités lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Manitoba continue d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures communautaires pour faciliter la croissance et améliorer la qualité de vie dans toute la province. L'annonce d'aujourd'hui est le fruit du travail acharné et de la collaboration entre le Manitoba et nos partenaires fédéraux et municipaux. Le financement de la modernisation et de l'agrandissement de l'installation de traitement d'eau de Brandon améliorera la gestion des eaux usées afin que la région puisse continuer à se développer, sachant que ses installations ont une capacité de traitement accrue, satisferont et dépasseront les exigences en matière de qualité de l'eau et offriront un environnement plus propre à la population croissante de la région. Notre gouvernement est fier d'appuyer cet important projet. »

L'honorable Reg Helwer, ministre des Services centralisés

« Nous sommes très heureux de voir ce projet si critique obtenir la collaboration des trois ordres de gouvernement pour nous permettre ainsi d'aller pleinement de l'avant. Il s'agit là du projet municipal le plus vaste de l'histoire de Brandon et assurément au premier rang des projets les plus critiques en matière d'infrastructure pour nos citoyens et nos entreprises. Nous sommes reconnaissants d'obtenir l'aval des gouvernements fédéral et provincial pour notre usine de traitement d'eau grâce à l'octroi de cet investissement. »

Rick Chrest, maire de Brandon

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Au Manitoba , le gouvernement fédéral a investi plus de 1,1 milliard de dollars dans plus de 260 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Document d'information: Le Canada et le Manitoba investissent dans des infrastructures d'eau potable et la prévention des inondations

Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576; Caitlin MacGregor, Attachée de presse, Ministre des Services centralisés, Gouvernement of Manitoba

