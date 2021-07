THOMPSON, MB, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales effectués par les gouvernements du Canada et du Manitoba pendant cette période sans précédent aideront à stimuler l'économie et à répondre aux besoins de toutes les collectivités, y compris les collectivités rurales et éloignées, tandis qu'elles se remettent des effets de la pandémie de COVID-19. Les investissements visant à améliorer les autoroutes et les routes provinciales permettront de créer des emplois, de rapprocher les biens et les services des marchés locaux, ainsi que de bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées.

Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Ron Schuler, ministre de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 17 millions de dollars pour l'amélioration de trois autoroutes et routes provinciales dans des régions rurales du Manitoba.

Amélioration de routes sur près de 60 km

Un projet de réfection du revêtement bitumineux au sud de Snow Lake permettra de remettre en état environ 26 km de la route provinciale 39, de la route provinciale 392 vers l'est. Les gouvernements fédéral et provincial fourniront chacun plus de 3,9 millions de dollars au projet.

La route provinciale 280, près de Thompson, sera améliorée sur 10 km pour répondre aux exigences du volume actuel de la circulation et aux tendances prévues autour des villes de Gillam et de Sundance ainsi que de la collectivité de Split Lake. Le gouvernement du Canada investira plus de 2,4 millions de dollars dans ce projet, et le gouvernement du Manitoba y contribuera également pour plus de 2,4 millions de dollars.

Au sud de Duck Bay, une couche supplémentaire de revêtement bitumineux permettra de restaurer environ 24 km de la route provinciale 20 entre les routes provinciales 271 et 272. Le gouvernement du Canada investira plus de 2 millions de dollars, et le gouvernement du Manitoba allouera également plus de 2 millions de dollars au projet.

Fournir aux collectivités des infrastructures fiables et durables constitue une priorité commune pour les deux gouvernements. Les gouvernements du Canada et du Manitoba investissent chacun plus de 8,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

« Les collectivités rurales et nordiques font partie intégrante de notre pays, et elles ont été touchées par la COVID-19 d'une façon sans précédent. Grâce à un financement fédéral de plus de 8,5 millions de dollars, les trois projets routiers que nous annonçons aujourd'hui permettront de créer des emplois, d'améliorer la sécurité routière, de faciliter le transport des biens et des services et de bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a engagé 827 millions de dollars pour des projets d'infrastructure dans les collectivités rurales et nordiques, notamment des routes, des infrastructures d'aqueduc et des installations récréatives. Pour élargir l'accès à la large bande, nous avons également investi plus de 198 millions de dollars au Manitoba, ce qui permettra de brancher plus de 86 000 ménages à Internet haute vitesse. Grâce au plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit dans des milliers de projets d'infrastructure dans toutes les régions du pays, créant ainsi des emplois et renforçant les collectivités au moment où elles en ont le plus besoin. »

L'honorable Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest canadien) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement économique rural

« La restauration des infrastructures routières est essentielle pour garantir aux Manitobains un accès fiable et sécuritaire aux collectivités. Pour les régions rurales et nordiques en particulier, les routes sont fortement utilisées pour améliorer l'accès aux biens, aux services et aux communautés voisines. Cette annonce continue de renforcer l'engagement de la province du Manitoba à investir dans un réseau routier sécuritaire et à générer la croissance économique de nos collectivités du Nord. »

L'honorable Ron Schuler, ministre de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 945 millions de dollars dans plus de 229 projets d'infrastructure au Manitoba dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

