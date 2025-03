WINNIPEG, MB, le 7 mars 2025 /CNW/ - La nature est importante pour notre santé, notre culture et le mieux-être de nos collectivités au Manitoba et partout au Canada. Il est indispensable d'assurer la conservation de la nature et de freiner la perte de la biodiversité, et pour y parvenir, nous devons miser sur l'innovation et la collaboration. À cette fin, les gouvernements du Canada et du Manitoba s'engagent à travailler ensemble et en collaboration avec les Autochtones pour protéger la nature dans toute la province.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la signature d'un protocole d'entente avec le gouvernement du Manitoba qui ouvre la voie à l'établissement d'un accord sur la nature en vue de faire progresser la conservation et la protection de la nature à l'échelle de la province.

Un accord sur la nature est destiné à soutenir les travaux visant à protéger les habitats essentiels qui abritent des espèces en péril et des oiseaux migrateurs, à diminuer les effets des changements climatiques et à renforcer la résilience face à ces effets ainsi qu'à lutter contre la perte de la biodiversité grâce à la création et à l'expansion des aires protégées et de conservation. Son objectif est de permettre à des intervenants, entre autres des organismes environnementaux non gouvernementaux, des partenaires de la conservation et des municipalités, d'assurer collaborativement l'intendance des milieux naturels et des écosystèmes au Manitoba.

Un accord sur la nature a également pour but d'appuyer et d'élargir les possibilités de leadership autochtone en matière de conservation et d'intendance. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu'à 2 millions de dollars au cours de la prochaine année, avec l'appui du Manitoba, pour permettre la participation des Autochtones à l'élaboration de l'accord sur la nature. Cet exercice de collaboration unique permettra de conjuguer les efforts pour réaliser des progrès ambitieux sur les priorités communes concernant la nature, notamment le leadership autochtone en matière de conservation, ainsi que des avancées dans les aires protégées et de conservation et les mesures favorables aux espèces en péril et aux oiseaux migrateurs.

Il faudra une action soutenue pour continuer à maintenir et à protéger notre patrimoine naturel commun. Le protocole d'entente témoigne ainsi d'un engagement collectif à collaborer pour conserver 30 % des terres et des eaux au Manitoba et au Canada d'ici 2030. Cette collaboration contribuera également à faire progresser les engagements nationaux et internationaux en matière de biodiversité, y compris la mise en œuvre de la Stratégie pour la nature 2030 du Canada.

Le renforcement de la résilience face aux impacts de la météo extrême et des changements climatiques passe par la conservation de la nature. C'est pourquoi aujourd'hui, en plus de ce protocole d'entente, le ministre Guilbeault a annoncé que les gouvernements du Canada et du Manitoba ont établi une collaboration bilatérale pour faire progresser les priorités communes entourant l'adaptation aux changements climatiques, conformément à la Stratégie nationale d'adaptation du Canada.

Guidés par des valeurs communes fondées sur la protection de l'environnement et des collectivités, les efforts de collaboration annoncés aujourd'hui contribuent à la création d'un avenir plus durable et prospère au Manitoba et dans tout le Canada.

Citations

« Les vastes paysages et la diversité de la faune au Manitoba sont une richesse pour la population de la province et font partie intégrante du patrimoine naturel du Canada et de l'identité canadienne. Alors que les changements climatiques et l'appauvrissement de la biodiversité continuent de transformer les endroits qui nous sont chers partout au pays et notre économie, notre gouvernement demeure déterminé à protéger les milieux naturels, à préserver la biodiversité, à renforcer la résilience aux changements climatiques et à veiller à ce que la population canadienne ait accès à la nature. Je me réjouis à l'idée de travailler avec la province et les partenaires autochtones afin de poursuivre sur notre lancée et de protéger les richesses environnementales du Canada pour que les générations futures puissent elles aussi profiter des endroits que nous aimons. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les écosystèmes uniques du Manitoba subviennent aux besoins des collectivités locales et des peuples autochtones en fournissant des emplois, en préservant les traditions et en contribuant à l'économie. Leur protection n'est pas seulement une question de conservation; c'est un moyen de les préserver comme ressources pour les générations futures. En collaborant avec la province et les partenaires autochtones, nous prenons des actions concrètes pour préserver ces paysages. »

- L'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Faits en bref

En date de décembre 2023, 11,1 % de la superficie du Manitoba était protégée ou conservée selon la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation. L'objectif est de conserver 30 % des terres et des eaux au Manitoba et au Canada d'ici 2030.

était protégée ou conservée selon la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation. L'objectif est de conserver 30 % des terres et des eaux au et au Canada d'ici 2030. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a investi plus de 80 millions de dollars dans des projets de conservation par zone réalisés au Manitoba .

. Au cœur du Manitoba , la réserve de la biosphère du Mont-Riding s'étend sur plus de 3 000 kilomètres carrés et regorge de paysages à couper le souffle, allant des prairies vallonnées et des forêts denses aux lacs vierges et aux rivières sinueuses.

, la réserve de la biosphère du Mont-Riding s'étend sur plus de 3 000 kilomètres carrés et regorge de paysages à couper le souffle, allant des prairies vallonnées et des forêts denses aux lacs vierges et aux rivières sinueuses. Selon le Bureau d'assurance du Canada, les conditions météorologiques extrêmes ont causé pour 8,9 milliards de dollars de dommages assurés en 2024 seulement. La nouvelle collaboration bilatérale entre le Canada et le Manitoba dans le domaine de l'adaptation cadre bien avec la Stratégie nationale d'adaptation, qui est dotée d'une vision à long terme sur les mesures d'adaptation.

