Le Canada et le Manitoba annoncent des mesures de lutte contre les changements climatiques dans le secteur des transports

WINNIPEG, le 10 juin 2019 /CNW/ - Dans un rapport récent, des experts scientifiques canadiens ont montré que le Canada se réchauffait deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Les habitants du Manitoba ressentent les effets des changements climatiques dans leurs collectivités. La réduction de la pollution par le carbone provenant du secteur des transports est l'une des façons dont le gouvernement prend des mesures pour lutter contre les changements climatiques et protéger notre environnement, tout en assurant la croissance de notre économie.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de la Condition féminine et de l'Égalité des sexes et député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, s'est joint à Rochelle Squires, ministre du Développement durable du gouvernement du Manitoba, afin d'annoncer un investissement fédéral de 5,9 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique des véhicules lourds. Ce financement s'inscrit dans l'allocation octroyée au Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du Manitoba, d'un montant de 66,8 millions de dollars.

Il offrira aux camionneurs ou aux entreprises de camionnage des incitatifs pour l'installation de dispositifs d'économie de carburant et la modernisation des véhicules routiers lourds. Il s'agit d'un programme pratique qui aide le secteur du camionnage du Manitoba à réduire la pollution par le carbone, à renforcer sa compétitivité économique et à économiser sur le carburant.

Le gouvernement du Manitoba versera également 5,9 millions de dollars au programme d'efficacité énergétique pour le camionnage.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer la lutte contre les changements climatiques et à investir dans des programmes qui rendront notre air plus pur et nos collectivités plus saines, tout en aidant les sociétés de transport à économiser de l'argent, en favorisant l'innovation propre et en soutenant de bons emplois dans la classe moyenne.

« Nous prenons des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques, avec des solutions pratiques pour réduire la pollution et aider les gens à économiser de l'argent. En investissant dans des dispositifs et des technologies permettant d'économiser du carburant, nous aidons les habitants de tout le Manitoba à prendre des mesures d'une manière abordable. Ces investissements contribueront également à créer de bons emplois et à bâtir l'économie propre et forte de demain. En construisant mieux aujourd'hui, nous garantissons à nos enfants et nos petits-enfants un avenir meilleur. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre de la Condition féminine et de l'Égalité des sexes et député de Winnipeg-Sud

« Notre gouvernement s'est engagé à faire du Manitoba la province la plus propre, la plus verte et la plus résiliente au climat de tout le Canada.

La situation géographique centrale du Manitoba en fait une plaque tournante naturelle du camionnage. Le camionnage lourd est un moteur important de notre économie locale, mais aussi une source croissante d'émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'apporter des améliorations à l'efficacité énergétique propres à l'industrie pour aider le Manitoba à atteindre concrètement ses objectifs de réduction et à renforcer la compétitivité de nos entreprises.

Ce nouveau programme, réalisé en partenariat avec le Canada, est une initiative importante qui appuie notre Plan vert et climatique. En travaillant ensemble, les Manitobains et les Canadiens peuvent continuer à protéger l'environnement et à faire croître l'économie d'une façon pratique et abordable. »

- Rochelle Squires, ministre du Développement durable

La réglementation canadienne sur les véhicules lourds rendra notre secteur des transports plus concurrentiel en permettant aux propriétaires de nouveaux véhicules d'économiser environ 1,7 milliard de dollars par année en frais de carburant d'ici 2030.

Nos normes d'émissions sont conçues pour promouvoir l'innovation. Les constructeurs de véhicules lourds auront la possibilité de choisir les technologies propres qui leur permettront d'accroître leur efficacité énergétique et de réduire leurs émissions et leurs coûts d'exploitation.

Le nouveau programme du Manitoba vise à sensibiliser davantage le secteur du camionnage aux avantages des technologies d'économie de carburant pour la prise de décisions à long terme.

vise à sensibiliser davantage le secteur du camionnage aux avantages des technologies d'économie de carburant pour la prise de décisions à long terme. Dans les provinces où la tarification fédérale de la pollution s'applique, comme le Manitoba , les petites et moyennes entreprises, notamment les camionneurs, sont admissibles au nouveau Fonds d'incitation à l'action pour le climat. Les entreprises admissibles peuvent obtenir des remboursements de 25 % à 50 % du coût du nouvel équipement écoénergétique.

, les petites et moyennes entreprises, notamment les camionneurs, sont admissibles au nouveau Fonds d'incitation à l'action pour le climat. Les entreprises admissibles peuvent obtenir des remboursements de 25 % à 50 % du coût du nouvel équipement écoénergétique. Grâce à l'Incitatif à l'investissement accéléré annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2018, le Canada a relevé l'amortissement des investissements comme l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules lourds, et l'a accéléré pour les entreprises comme les entreprises de camionnage.

