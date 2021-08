REGINA, SK, le 13 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan continuent d'investir dans les infrastructures durant cette période sans précédent afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de répondre aux besoins des collectivités et de créer des emplois pour faire face aux répercussions de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan ont annoncé un financement pour améliorer les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées dans trois parcs provinciaux et neuf communautés de la Saskatchewan.

Le projet de réseau régional d'approvisionnement en eau de SaskWater le long de l'autoroute 9 prévoit la construction d'une nouvelle station de traitement d'eau et d'une canalisation d'eau potable d'environ 55,3 km qui desservira les collectivités de Preeceville, Sturgis, Stenen, Hyas, Norquay, Pelly, Crystal Lake, Clayton no 333 et Keys no 303. Le système proposé desservira au départ environ 2 700 personnes, mais il aura le potentiel de desservir encore plus de personnes par la suite, y compris la Première Nation Key et d'autres municipalités rurales environnantes. Le projet prévoit également l'amélioration des puits d'eau souterraine existants, la construction de nouveaux puits, un bassin de stabilisation des eaux usées, le stockage de l'eau potable, des pompes de distribution, l'installation d'une canalisation non potable et l'établissement de points de raccordement pour la livraison à chaque collectivité.

À Strasbourg, on reconstruira le bassin facultatif unicellulaire du parc provincial Rowan's Ravine pour en faire un bassin d'épandage complet à deux cellules avec des revêtements synthétiques en polyéthylène haute densité. Les travaux du projet comprendront le rehaussement des bermes et la remise en état de plusieurs structures existantes. Le nouveau bassin permettra au parc de se conformer aux règlements fédéraux et provinciaux en matière de traitement des eaux usées et de répondre aux besoins actuels et futurs du parc.

Doter les communautés d'infrastructures fiables et durables est une priorité partagée par les deux gouvernements. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan investissent plus de 23,6 millions de dollars dans ces projets grâce au volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le Canada y contribue plus de 12,7 millions de dollars et la Saskatchewan verse plus de 10,8 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement sont responsables de tous les coûts supplémentaires du projet.

Citations

« Cet investissement fédéral de plus de 12,7 millions de dollars aidera les collectivités de la Saskatchewan à améliorer leurs infrastructures d'eau potable et d'eaux usées. Les investissements dans des infrastructures d'eau durables de haute qualité qui répondent aux besoins croissants de la population constituent un élément clé pour bâtir des collectivités saines et résilientes en Saskatchewan et dans tout le Canada. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir près de 11 millions de dollars dans ces projets d'infrastructure d'eau potable et d'eaux usées dans trois parcs provinciaux et neuf collectivités de la Saskatchewan. Cet investissement provincial permettra de créer des emplois, de protéger les économies locales et de fournir de l'eau potable et des services de traitement d'eaux usées aux communautés de la Saskatchewan. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Les faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

En Saskatchewan , le gouvernement fédéral a investi plus de 969 millions de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure depuis 2015 grâce au plan Investir dans le Canada.

