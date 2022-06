MELFORT, SK, le 30 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé un financement fédéral-provincial de plus de 11,1 millions de dollars pour 24 nouveaux projets d'infrastructure en Saskatchewan.

À Melfort, le site d'enfouissement en activité adoptera un plan de fermeture progressive. Les cellules d'élimination des déchets seront mises hors service et d'autres mesures seront prises afin de fermer correctement la décharge et de réduire au minimum tout impact environnemental. Le site sera finalement rendu à un état de végétation naturelle, qui agit comme un puits de carbone.

La ville d'Indian Head fermera et désaffectera deux cellules actives d'élimination des déchets dans sa décharge, tout en récupérant plus de la moitié du site. La zone récupérée sera convertie en station de transfert pour que les résidents puissent continuer à éliminer correctement leurs déchets. Le site sera également revégétalisé afin de contribuer à atténuer les impacts environnementaux dans la collectivité.

Douze collectivités, dont Battleford, Kamsack et Candle Lake, recevront un investissement de plus de 3,8 millions de dollars du gouvernement du Canada et de plus de 3,1 millions de dollars du gouvernement de la Saskatchewan. Ces investissements appuieront des projets de désaffectation de sites d'enfouissement dans toute la province.

De plus, le gouvernement du Canada investira plus de 1,5 million de dollars dans des projets de ponts locaux dans onze collectivités, dont Garden River, Glen Bain, Harris et Lakeside. Le gouvernement de la Saskatchewan investira plus de 2,3 millions de dollars. Ces projets permettront de remplacer les ponts en bois et en béton surmontés de bois dans les collectivités par de nouvelles structures, ou d'installer des ponceaux.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui aideront à protéger la nature et à créer de nouveaux espaces verts tout en permettant aux résidents de la Saskatchewan de se déplacer au sein de leur collectivité. En partenariat avec les provinces et les municipalités, notre gouvernement investit dans le bien-être et le développement de nos collectivités. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir plus de 5,6 millions de dollars dans ces importants projets d'infrastructure. Lorsqu'ils seront terminés, ils aideront à maintenir un environnement sain, à améliorer notre réseau de transport provincial et à positionner la Saskatchewan en vue de la croissance future. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« Grâce au financement fédéral et provincial, la Ville de Melfort peut aller de l'avant avec son projet de désaffectation du site d'enfouissement. Une fois terminé, ce projet aidera à protéger l'environnement et à faire de la région de Melfort un endroit encore plus agréable où vivre, travailler, se divertir et élever une famille au cœur du centre-est de la Saskatchewan. »

Monsieur Glenn George, maire de Melfort

« La gérance environnementale est une priorité clé pour notre conseil municipal alors que nous poursuivons nos efforts afin que la ville de Battleford soit le meilleur endroit possible pour les citoyens et les touristes. Grâce à cet investissement du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Saskatchewan, nous pouvons mieux progresser dans notre projet de désaffectation et rendre l'avenir de notre communauté encore plus vert. »

Monsieur Ames Leslie, maire de la ville de Battleford

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,8 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du volet Infrastructures vertes, du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques et du Fonds pour le développement des collectivités du Canada.

Le gouvernement de la Saskatchewan investit plus de 5,6 millions de dollars.

investit plus de 5,6 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement contribuent à ces projets à raison de plus de 5,7 millions de dollars, et ils sont responsables de tous les coûts additionnels des projets.

Le financement est conditionnel au respect de toutes les exigences en matière de consultation.

Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent les projets à Infrastructure Canada en vue d'un examen. À ce jour, le programme a permis d'approuver plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, ce sont 261 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada qui ont été annoncés en Saskatchewan , pour une contribution fédérale totale de plus de 447,9 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 297,7 millions de dollars.

, pour une contribution fédérale totale de plus de 447,9 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 297,7 millions de dollars. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et la Saskatchewan investissent dans 24 projets d'infrastructure dans l'ensemble de la province

Le financement conjoint des gouvernements fédéral, provincial et des promoteurs de projets dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera 24 projets visant la désaffection de sites d'enfouissement et le remplacement de ponts en Saskatchewan.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,5 millions de dollars au total pour aider à améliorer les infrastructures des collectivités dans la province. Plus de 5,1 millions de dollars sont versés par le biais du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada de même qu'un montant additionnel de 405 655 $ pour quatre des projets, provenant du Fonds pour le développement des collectivités du Canada.

Le gouvernement de la Saskatchewan investit plus de 5,6 millions de dollars dans ces projets. Les promoteurs fournissent une contribution de plus de 5,7 millions de dollars et sont responsables de tous les coûts supplémentaires des projets.

Renseignements sur les projets

Emplacement / Région Promoteur; Projet Détails du projet Contribution fédérale dans le cadre du PIIC (+Contribution du FDCC) Contribution provinciale Contribution du promoteur Ville de Battleford *Ville de Battleford; Désaffection du site d'enfouissement de Battleford Construire une couverture de site d'ingénierie et enlever les vieux matériaux pour désaffecter le site d'enfouissement et effectuer des travaux de remise en état sur le site 129 400 $ 107 823 $ 86 277 $ Village touristique de Candle Lake *Village touristique de Candle Lake; Désaffection d'un site d'enfouissement historique Désaffecter la cellule d'enfouissement d'origine, établir un plan de drainage des eaux de surface et mettre en œuvre un plan de surveillance après la fermeture 243 760 $ 203 113 $ 162 527 $ Municipalité rurale (MR) de Caron, no 162 *MR de Caron no 162; Remplacement du pont grillagé 643 de Caron Démanteler, éliminer et remplacer un pont en bois en installant un nouveau ponceau 31 615 $ 63 210 $ 94 825 $ Municipalité rurale de Connaught no 457 MR de Connaught no 457; Remplacement du pont Keays Démanteler, éliminer et remplacer un pont en bois en installant un nouveau ponceau 80 016 $ 159 984 $ 240 000 $ Municipalité d'Elcapo no 154 MR d'Elcapo no 154; Évaluation, fermeture et désaffection du site d'enfouissement des déchets solides d'Oakshela Effectuer une évaluation environnementale du site, élaborer un plan de mesures correctives, un plan de fermeture de site et exécuter le plan de désaffection 275 080 $ 229 210 $ 183 410 $ Municipalité rurale d'Elmsthorpe no 100 MR d'Elmsthorpe no 100; Remplacement du pont Miller Démanteler, éliminer et remplacer un pont en bois en installant un nouveau ponceau 48 010 $ 95 990 $ 144 000 $ Ville de Fort Q'Appelle North Valley Waste Management Authority Inc.;

Projet de désaffection Désaffecter le site d'enfouissement régional en installant une couverture d'argile recouverte d'une couche arable plantée d'un mélange d'herbes indigènes 53 151 $ 44 288 $ 35 438 $ Municipalité rurale de Garden River no 490 *MR de Garden River no 490;

Remplacement du pont du chemin Double Creek Démanteler, éliminer et remplacer un pont en bois en installant trois nouveaux ponceaux 166 700 $ 333 333 $ 500 000 $ Municipalité rurale de Glen Bain no 105 *MR de Glen Bain no 105; Réhabilitation du pont Kornaga Démanteler, éliminer et remplacer le pont préfabriqué en bois en installant une nouvelle structure de pont 166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ Municipalité rurale de Harris no 316 *MR de Harris no 316; Remplacement du pont Clayton Démanteler, éliminer et remplacer le pont préfabriqué en bois et installer une nouvelle structure de pont 166 700 $ (+126 981 $) 333 300 $ 373 019 $ Ville d'Indian Head Ville d'Indian Head; Conception détaillée et construction de la fermeture des sites d'enfouissement Désaffecter de deux cellules d'enfouissement, y compris la construction d'une couverture de sol, les contrôles des eaux de surface, la rétention d'une station de transfert et la revégétalisation du reste du site 1 096 952 $ 914 035 $ 731 392 $ Ville de Kamsack *Ville de Kamsack; Désaffection et remise en état des sites d'enfouissement Désaffecter et remettre en état le site d'enfouissement en construisant une couverture de sol et un couvert végétal non perméables, en lançant un programme de surveillance environnementale et en mettant en œuvre une station de transfert 548 240 $ 456 821 $ 365 539 $ Village de Kelliher *Village de Kelliher; Désaffection et remise en état des sites d'enfouissement Désaffecter le site d'enfouissement en construisant une couverture de sol permanente, en mettant en place une station de transfert et en revégétalisant le reste du site 118 005 $ 98 327 $ 78 680 $ Municipalité rurale de Lakeside no 338 *MR de Lakeside no 338; Remplacement du pont 640 Démanteler et éliminer le pont en bois existant et installer une nouvelle structure de pont 166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ Municipalité rurale de LeRoy Municipalité rurale de LeRoy no 339; Remplacement du pont NNE 11 Démanteler et éliminer le pont en bois et installer un nouveau pont ou des ponceaux de grand diamètre 58 345 $ (+101 790 $) 116 655 $ 73 210 $ Municipalité rurale de LeRoy Municipalité rurale de LeRoy no 339; Remplacement du pont NNE 9 Démanteler et éliminer le pont en bois et installer un nouveau pont ou des ponceaux de grand diamètre 58 345 $ (+101 790 $) 116 655 $ 73 210 $ Ville de Luseland Ville de Luseland; Désaffection des sites d'enfouissement Désaffecter le site d'enfouissement en construisant une couverture de sol permanente, en effectuant une évaluation environnementale et en convertissant le site en station de transfert 86 500 $ 72 076 $ 57 674 $ Municipalité rurale du lac Meeting no 466 *MR du lac Meeting no 466; Fermeture des sites d'enfouissement et désaffection du site Désaffecter le site d'enfouissement à l'aide d'une couverture de sol permanente et convertir le site en station de transfert 140 000 $ 116 655 $ 93 345 $ Ville de Melfort *Ville de Melfort; Désaffection du site d'enfouissement de Melfort - Fermeture progressive du site d'enfouissement actif Fermer et désaffecter les cellules d'enfouissement des déchets existantes, créer progressivement la couverture de sol finale et revégétaliser le site avec plantes indigènes 984 352 $ 820 211 $ 656 316 $ Municipalité rurale de Porcupine no 395 *MR de Porcupine no 395; Remplacement du pont Serhan Démanteler et éliminer le pont en bois existant et installer une nouvelle structure de pont 125 025 $ 249 975 $ 375 000 $ Ville de Strasbourg Ville de Strasbourg; Projet de revitalisation du parc des Lions Revitaliser un parc municipal 183 640 $ 153 018 $ 122 442 $ Municipalité rurale de Swift Current no 137 *MR de Swift Current no 137; Désaffection du site d'enfouissement de Wymark Effectuer une évaluation environnementale du site et un plan de désaffection et planter des graines de graminées sur la couverture de sol finale 51 920 $ 43 262 $ 34 618 $ Village de Val Marie Village de Val Marie; Désaffection des sites d'enfouissement Désaffecter et remettre en état le site d'enfouissement pour aider à réaliser l'utilisation future prévue des terres agricoles 89 000 $ 74 159 $ 59 341 $ Municipalité rurale de Wheatlands no 163 MR de Wheatlands no 163; Remplacement du pont Démanteler, éliminer et remplacer le pont en bois par un nouveau ponceau 91 685 $ (+75 094 $) 183 315 $ 199 906 $ Financement total des projets 5 159 841 $ (+405 655 $) 5 651 982 $ 5 740 169 $



* Le financement de ce projet est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Dan Palmer, Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Communications, 306-787-7151, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]