Le Canada et la Saskatchewan annoncent plus de 50M$ pour le financement de 55 projets d'infrastructure à travers la province

REGINA, SK, le 6 mai 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ont ressenti les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Le Canada et la Saskatchewan collaborent pour assurer la santé et la sécurité de la population, appuyer les familles et les entreprises, et soutenir les économies locales. Les investissements dans les infrastructures durant cette période sans précédent permettent d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de répondre aux besoins des collectivités en croissance tout en créant des emplois au moment où ils sont le plus nécessaires.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre fédéral et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 50,2 millions de dollars pour 55 projets d'infrastructure dans la province. Les projets sont financés dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le financement servira entre autres à la construction d'un nouveau centre communautaire à Kinistino, qui abritera le bureau municipal, une salle de location, une garderie et une bibliothèque. On étendra ou améliorera les réseaux de transport actif dans les Battlefords, Estevan, Kindersley, La Ronge, Swift Current et Yorkton, ce qui aidera à améliorer les raccordements, la mobilité, ainsi que la sécurité des cyclistes et des piétons. De nouveaux sentiers pédestres relieront la collectivité de la Première Nation de Flying Dust à Meadow Lake, ce qui permettra d'offrir un accès pédestre accru et sécuritaire aux services communautaires. À Regina, on rénovera le Centre des sciences de la Saskatchewan afin de le rendre plus accessible. Des projets à Moose Jaw, à Wilkie et à Biggar permettront d'améliorer l'alimentation en électricité de bâtiments municipaux grâce à des panneaux solaires.

Les deux ordres de gouvernement ont pour priorité commune de fournir aux collectivités des infrastructures fiables et durables. Le gouvernement du Canada investit plus de 21,2 millions de dollars dans ces 55 projets. Pour les projets nécessitant des consultations avec des groupes autochtones, le financement est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations. Le gouvernement de la Saskatchewan alloue plus de 16,4 millions de dollars à ces projets. Les contributions des bénéficiaires à leurs projets respectifs s'élèvent à 12,5 millions de dollars.

« En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, nous finançons d'importants projets d'infrastructure partout en Saskatchewan. Avec le volet Résilience à la COVID-19, nous remédions aux effets de la pandémie au moyen d'investissements souples et accélérés qui visent à améliorer les infrastructures le plus rapidement possible. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les collectivités à rebâtir en mieux, à créer des emplois et à rendre les collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« De Buffalo Narrows à Estevan, incluant des dizaines de collectivités entre les deux, l'investissement de 16,4 millions de dollars du gouvernement de la Saskatchewan dans ces 55 projets d'infrastructures locales contribuera non seulement à protéger les économies locales, qui continuent de se remettre des effets de la pandémie de COVID-19, mais aussi à créer des collectivités sûres, saines et prospères dans toute la province. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« Nous sommes très heureux que notre projet d'amélioration du sentier vert Logan ait été accepté dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Grâce à la participation des gouvernements fédéral et provincial au financement de cet important projet de sentier multifonctionnel, la réalisation du projet pourra débuter dès ce printemps. Une fois terminé, il devrait permettre d'accroître considérablement l'utilisation et l'accès à la plus grande et à la meilleure aire de loisirs de notre ville. »

Mitch Hippsley, maire de la Ville de Yorkton

« Le Centre des sciences de la Saskatchewan est extrêmement reconnaissant des engagements financiers pris par le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada pour son projet de rénovation. Ce projet transformera le Centre des sciences. Un nouvel espace et des expositions renouvelées seront essentiels à la réussite future du Centre des sciences de la Saskatchewan, ce qui nous permettra de continuer à inciter les jeunes de la province à faire carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. »

Sandy Baumgartner, PDG du Centre des sciences de la Saskatchewan

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Grâce au volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour permettre aux provinces et aux territoires de financer plus facilement des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Le volet Résilience à la COVID-19 permet au gouvernement fédéral d'assumer jusqu'à 80 % du coût des projets dans les provinces et jusqu'à 100 % dans les territoires et pour les projets réalisés par les collectivités autochtones pour lutter contre la pandémie.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

En Saskatchewan , le gouvernement du Canada a investi plus de 812 millions de dollars dans plus de 460 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 21,2 millions de dollars dans 55 projets dans le cadre du nouveau volet résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan alloue plus de 16,4 millions de dollars pour la réalisation de ces projets. Les contributions des bénéficiaires à leurs projets respectifs s'élèvent à 12,5 millions de dollars. Au total, cet investissement combiné dans les infrastructures s'élève à plus de 50,2 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement assumeront le reste des coûts du projet.

Emplacement/secteur Promoteur - Projet Description Contribution du gouvernement fédéral Contribution du gouvernement provincial Contribution du promoteur Battleford, municipalité de Municipalité de North Battleford - Pont à poutres triangulées de la rivière Saskatchewan Nord Remise en état de la passerelle nord pour piétons et des ouvrages connexes. 1 387 320 $ 1 155 984 $ 924 996 $ Bengough, municipalité de Administration du parc régional de Bengough et du district - Rénovation majeure de la piscine de Bengough Amélioration de la piscine extérieure et de toute infrastructure connexe. 293 545 $ 244 596 $ 195 721 $ Big River, municipalité de Municipalité de Big River - Installation d'un trottoir Installation d'un nouveau trottoir et des ouvrages connexes le long de la First Avenue North, entre la First Street North et la rue Ausland. 88 578 $ 73 808 $ 59 060 $ Biggar, municipalité de Municipalité de Biggar - Modernisation de l'installation solaire du système de réfrigération de l'aréna Modernisation de l'installation d'alimentation électrique par l'ajout d'environ 249 panneaux solaires et du matériel connexe. 89 364 $ 74 463 $ 59 584 $ Bredenbury, municipalité de Municipalité de Brendenbury - Projet de rajeunissement et de réaffectation de la vieille école Amélioration et réparation du bâtiment vide de l'ancienne école pour y aménager une garderie, un centre sportif, un local pour le club Lion's Den et des locaux de bureaux en location. 61 000 $ 50 828 $ 40 672 $ Broadview, municipalité de Municipalité de Broadview - Nouveau bureau d'administration conjoint Construction d'un nouveau bureau d'administration conjoint pour la municipalité de Broadview et la municipalité rurale d'Elcapo no 154, qui comprendra un espace pour une bibliothèque et un local polyvalent pour les résidents de la région. 600 000 $ 499 950 $ 400 050 $ Buffalo Narrows, village nordique de Village nordique de Buffalo Narrows - Réparation et modernisation du complexe Lake View Réparation du centre récréatif municipal existant. 140 000 $ 116 655 $ 93 345 $ Candle Lake, village de villégiature de Village de villégiature de Candle Lake - Berme d'atténuation des inondations et sentier de marche Construction d'une berme d'atténuation des inondations et d'un sentier de marche. 101 580 $ 84 642 $ 67 729 $ Carrot River, municipalité de Administration du parc régional de Pasquia - Modernisation du pavillon de piscine Réparation, modernisation et agrandissement du pavillon de piscine et des douches comprises dans ce pavillon. 52 200 $ 43 496 $ 34 804 $ Duck Lake, municipalité de Municipalité de Duck Lake - Modernisation et agrandissement du parc communautaire Modernisation et agrandissement du parc existant, installation de modules de jeu interactifs et accessibles, et travaux connexes. 84 365 $ 70 297 $ 56 250 $ Elrose, municipalité de Municipalité rurale de Monet no 257 - Réparation du toit du centre Uniplex et modernisation de la plateforme d'observation et de l'accessibilité de la surface de glace Des travaux de réfection complète du toit de l'aréna de hockey, d'agrandissement de l'aire d'observation, d'amélioration de l'accessibilité à l'aréna de hockey et d'ajout de capacité de visionnement respectant la distanciation sociale sont requis. 209 660 $ 174 699 $ 139 791 $ Endeavour, village d' Village d'Endeavour - Remplacement de trottoirs délabrés et prolongement du réseau de trottoirs actuel Remplacement et prolongement du réseau de trottoirs délabrés du village. 40 253 $ 33 541 $ 26 839 $ Englefeld, village d' Village d'Englefeld - Modernisation de l'aréna Modernisation de la salle de réception de l'aréna. 82 579 $ 68 809 $ 55 060 $ Estevan, ville d' Ville d'Estevan - Projet de prolongement du corridor piétonnier Création d'environ 13 km de nouveaux axes piétonniers intégrés aux axes existants. Mise en place d'installations sanitaires, d'un pont piétonnier, de 15 bancs et de luminaires solaires pour sentiers, et amélioration de la sécurité et de l'accessibilité aux traverses de rues et aux passages à niveau. 1 517 600 $ 1 264 540 $ 1 011 860 $ Fort Qu'Appelle, municipalité de Municipalité de Fort Qu'Appelle - Modernisation des infrastructures du centre récréatif Modernisations visant à améliorer la sécurité et remise en état du vestiaire et de ses systèmes de chauffage, des systèmes d'évacuation des eaux, des fontaines à boire, des systèmes électriques et travaux connexes. 282 064 $ 235 030 $ 188 066 $ Gull Lake, municipalité de Municipalité de Gull Lake - Projet d'asphaltage du sentier Kiaskus Asphaltage d'environ 2,1 km de sentiers piétonniers et cyclables extérieurs. 137 600 $ 114 655 $ 91 745 $ Hepburn, municipalité de Municipalité de Hepburn - Réfection des parcs et des sentiers Aménagement d'espaces de rassemblement extérieurs sécuritaires par la construction d'un nouveau parc, la réfection des parcs existants et l'ajout d'un sentier accessible. 60 000 $ 49 995 $ 40 005 $ Imperial, municipalité d' Municipalité d'Imperial - Modernisation de l'aréna d'Imperial Rénovation de l'aréna communautaire pour le convertir en installation ouverte toute l'année. 350 914 $ 292 399 $ 233 972 $ Indian Head, municipalité d' Municipalité d'Indian Head - Revitalisation du sentier de marche du ruisseau Sunbeam Asphaltage du sentier de marche Sunbeam de 2 km pour en améliorer l'accessibilité, installation de panneaux de signalisation supplémentaires et installation de luminaires. 233 706 $ 194 735 $ 155 823 $ Kenaston, village de Conseil récréatif communautaire de Kenaston - Remplacement du système de réfrigération de l'aréna Remplacement du système de réfrigération de la patinoire (glace artificielle). 152 852 $ 127 364 $ 101 914 $ Kindersley, municipalité de Municipalité de Kindersley - Projet de transport actif de Kindersley Resurfaçage du sentier existant, aménagement d'un nouveau réseau de sentiers connectés ainsi que reconstruction de certains trottoirs, installation de luminaires, de bancs, d'aires ombragées et de jardinières. 808 340 $ 673 550 $ 538 961 $ Kinistino, municipalité de Municipalité de Kinistino - Centre communautaire Construction d'un centre communautaire qui abritera le bureau d'administration municipale, une salle en location, des installations de garderie, une bibliothèque et potentiellement une clinique médicale. 2 336 000 $ 1 946 472 $ 1 557 528 $ Lampman, municipalité de Municipalité de Lampman - Modernisation de la patinoire Rénovation de la salle des compresseurs actuelle dont le système électrique doit être modernisé. 205 882 $ 171 552 $ 137 272 $ Langenburg, municipalité de Municipalité de Langenburg - Parcs et sentiers Conception, élaboration et construction d'environ 12 km de sentiers polyvalents permettant aux résidents d'accéder aux divers espaces récréatifs et communautaires extérieurs, et améliorations connexes. 191 314 $ 159 412 $ 127 559 $ La Ronge, municipalité nordique de Municipalité nordique de La Ronge - Amélioration des sentiers récréatifs de la communauté Amélioration d'environ 7 km de sentiers communautaires existants pour les rendre utilisables à l'année. 95 730 $ 79 767 $ 63 828 $ Lebret, village de Village de Lebret - Revitalisation du centre communautaire Construction d'un ajout au centre communautaire existant qui comprendra des salles de toilettes et des douches accessibles ainsi qu'une salle de réunion. 96 000 $ 79 992 $ 64 008 $ Lipton, village de Village de Lipton - Réparation du système d'évacuation des eaux Installation de drains, de puisards de rue et de pompes pour accélérer l'évacuation des eaux et prévenir les inondations. 60 400 $ 50 328 $ 40 272 $ Lloydminster, ville de Lloydminster Agricultural Exhibition Association - Modernisation des technologies et de la sécurité en lien avec la COVID-19 Le projet comprend une refonte complète des technologies de communication et de sécurité actuellement utilisées par le personnel dans toute l'installation. 114 673 $ 95 551 $ 76 459 $ Manitou Beach, village de villégiature de Village de villégiature de Manitou Beach - Amélioration de la station de pompage sanitaire Est Installation de nouvelles pompes submersibles et des ouvrages connexes pour la prévention des inondations. 144 000 $ 119 988 $ 96 012 $ Martensville, ville de Ville de Martensville - Éclairage d'un sentier Installation de luminaires le long d'un sentier de 1,9 km qui relie directement l'extrémité sud de Martensville au parc Kinsmen. 190 160 $ 158 451 $ 126 789 $ Meadow Lake, ville de / Première Nation de Flying Dust Première Nation de Flying Dust et ville de Meadow Lake - Relier les communautés : prolongement du sentier piétonnier de Flying Dust et de Meadow Lake Liaison de la Première Nation de Flying Dust et de la ville de Meadow Lake avec environ 3,18 km de sentiers piétonniers asphaltés et un trottoir en béton de 1,93 km. 1 725 023 $ 575 007 $ 0 $ Medstead, village de Village de Medstead - Achat et installation de mobilier de parc et d'équipement de terrain de jeux pour le parc Centennial Remplacement de mobilier de parc et d'équipement de terrain de jeux. 42 379 $ 35 312 $ 28 257 $ Moose Jaw, ville de Ville de Moose Jaw - Améliorations au système d'énergie solaire : cinq emplacements Amélioration de l'alimentation électrique de cinq bâtiments municipaux (Yara Centre, Kinsmen Sportsplex, hôtel de ville, bâtiment des travaux publics et du transport en commun de la ville, Mosaic Place) : installation de plus de 1 000 panneaux solaires et de l'équipement connexe sur leur toit. 415 120 $ 345 899 $ 276 781 $ Muenster, village de Village de Muenster - Rénovations intérieures (COVID) du club de curling Retrait de murs intérieurs, déplacement de l'infrastructure de distribution électrique, de plomberie et de chauffage, amélioration du contrôle de la qualité de l'air et réparation des revêtements de plancher et de plafond en fonction des nouvelles dimensions de l'entrée et du hall d'entrée principal. 42 424 $ 35 350 $ 28 287 $ Nipawin, municipalité de Municipalité de Nipawin - Ajout de vestiaires à l'aréna Jubilee Ajout de quatre vestiaires permanents avec toilettes et douches à l'aréna. 669 411 $ 557 787 $ 446 330 $ Osler, municipalité d' Municipalité d'Osler - Parc Heritage Amélioration du parc par l'ajout d'éclairage, de tables de pique-nique fixées à une dalle de béton, de bancs, de grils, de sentiers piétonniers, d'abris de jardin, de tables de pique-nique accessibles aux fauteuils roulants et de stationnements pour les personnes handicapées. 42 808 $ 35 670 $ 28 542 $ Ponteix, municipalité de Administration du parc régional Notukeu - Toilettes et vestiaires Remplacement des toilettes et des vestiaires du terrain de camping et de la piscine/parc de jeux d'eau. 110 000 $ 91 658 $ 73 342 $ Prince Albert, ville de Centre d'accueil indien et métis de Prince Albert - Projet de rampe et de portes Amélioration et rénovation de la zone d'entrée, des toilettes et des installations connexes. 817 800 $ 272 600 $ 0 $ Regina, ville de Centre des sciences de la Saskatchewan - Rénovations, réparations et améliorations Réparation, amélioration et rénovation des salles d'exposition, des revêtements de sol, des toilettes et des zones publiques. 1 179 951 $ 983 194 $ 786 733 $ Regina, ville de Ville de Regina - Dispositifs de protection des chauffeurs d'autobus Modification des autobus du parc de transport en commun pour ajouter des barrières permanentes dans la cabine de conduite. 507 718 $ 423 056 $ 338 521 $ Regina, ville de Ville de Regina - Système de retenue d'appareils d'aide à la mobilité Installation de 66 systèmes d'autoretenue pour les appareils d'aide à la mobilité dans 66 autobus. 520 753 $ 433 917 $ 347 212 $ Rocanville, municipalité de Municipalité de Rocanville - Réhabilitation structurale du centre aquatique Réparation du pourtour de la piscine et de la structure du bâtiment, amélioration et remplacement des systèmes électriques et mécaniques et améliorations à la mezzanine et aux vestiaires. 692 640 $ 577 142 $ 461 818 $ Rose Valley, municipalité de Municipalité de Rose Valley - Amélioration de la résilience à la COVID-19 dans plusieurs installations Modernisation du bureau municipal, du complexe récréatif de Rose Valley et du district et du centre communautaire de Rose Valley. 65 361 $ 54 462 $ 43 580 $ Shields, village de villégiature de Village de villégiature de Shields - Modernisation du terrain sportif municipal et du bâtiment de maintenance Amélioration du bâtiment de maintenance afin de créer un espace multifonctionnel rassemblant divers services notamment un comptoir de service, des toilettes, un espace polyvalent séparé pour les rassemblements communautaires et la maintenance et l'entreposage de l'équipement. 61 303 $ 51 081 $ 40 873 $ Spiritwood, municipalité de Municipalité de Spiritwood - Améliorations à la mezzanine de l'aréna Amélioration aux installations, notamment à l'isolation, aux cloisons sèches et à la peinture, soulèvement du plancher pour ajouter des gradins et améliorations au comptoir de vente et à la finition des escaliers dans la sortie de secours. 58 284 $ 48 565 $ 38 860 $ Swift Current, ville de Ville de Swift Current - Prolongement du réseau de transport actif Construction d'environ 11 km de sentiers polyvalents et installation de nouveaux panneaux de signalisation. 2 398 606 $ 1 998 639 $ 1 599 271 $ Thode, village de villégiature de Village de villégiature de Thode - Amélioration au centre communautaire Le projet vise à augmenter la surface utile du centre par l'ajout d'un deuxième étage avec une cuisine et des toilettes non genrées. 281 269 $ 234 367 $ 187 536 $ Torquay, village de Village de Torquay - Améliorations au centre communautaire Remplacement du toit, des chevrons, du plafond, du système de chaudière et de ses composants et installation d'un nouveau revêtement de sol. 83 860 $ 69 876 $ 55 914 $ Turtle View, village de villégiature de Village de villégiature de Turtle View - Modernisation du bureau municipal et ajout d'une caserne d'incendie Conversion de la caserne actuelle en bureau municipal et construction d'un ajout au bâtiment pour créer une plus grande caserne. 188 000 $ 156 651 $ 125 349 $ Wadena, municipalité de Municipalité de Wadena - Remplacement du toit du centre récréatif Remplacement du toit par un nouveau toit métallique. 151 112 $ 125 914 $ 100 754 $ Watson, municipalité de Municipalité de Watson - Rénovations à l'aréna Amélioration et réparation du toit, remplacement des portes de sortie de secours, rénovation du local de la surfaceuse à glace pour accueillir un plus gros véhicule et achat d'équipement de nettoyage pour être en mesure de rouvrir. 122 011 $ 101 666 $ 81 351 $ Wilkie, municipalité de Municipalité de Wilkie - Modernisation de l'alimentation solaire du centre communautaire et du système de réfrigération Modernisation de l'alimentation électrique du système de réfrigération par l'installation d'environ 500 panneaux solaires et de l'équipement connexe sur le toit pour répondre à une partie des besoins en électricité du bâtiment. 198 989 $ 165 807 $ 132 676 $ Willow Bunch, municipalité de Service des loisirs de Willow Bunch - Projet de patinoire Remplacement du système de réfrigération (glace artificielle). 150 000 $ 124 988 $ 100 012 $ Willow Bunch, municipalité de Municipalité de Willow Bunch - Amélioration du centre Agri-valeur et éducatif Centre-Sud Réparation du toit et du plancher de l'auditorium et travaux connexes. 210 000 $ 174 983 $ 140 017 $ Yorkton, ville de Ville de Yorkton - Sentier Logan Green Modernisation et amélioration d'un sentier en gravier : pose d'asphalte et installation de lampes solaires. 353 934 $ 294 916 $ 235 985 $ Financement total des gouvernements fédéral et provincial et des promoteurs 21 296 435 $ 16 474 056 $ 12 503 976 $

