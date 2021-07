Le Canada et la Saskatchewan annoncent des investissements dans 12 projets de ponts et de ponceaux en milieu rural dans la province  

REGINA, SK, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan continuent d'investir dans les infrastructures en cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités et de créer des emplois à la suite de la COVID‑19.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 6,8 millions de dollars pour 12 projets d'infrastructure dans la province.

Le financement servira à remplacer des ponceaux et des ponts ayant atteint la fin de leur durée de vie utile en Saskatchewan. Les ponts en milieu rural sont essentiels au transport efficace des biens et des services sur le réseau de transport local. Le remplacement de ponceaux permet de réduire le risque d'inondation, d'améliorer l'état des routes et de rendre le réseau routier rural plus fiable.

Fournir aux collectivités des infrastructures fiables et durables constitue une priorité pour les deux gouvernements. Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, ainsi qu'un montant supplémentaire de 716 974 $ dans quatre des projets dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence, pour un investissement fédéral combiné de plus de 1,8 million de dollars. Pour les projets nécessitant des consultations auprès de groupes autochtones, le financement est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations. Le gouvernement de la Saskatchewan alloue également plus de 2,2 millions de dollars aux projets. La contribution des bénéficiaires pour l'ensemble des projets s'élève à plus de 2,7 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement sont responsables de tous les coûts supplémentaires des projets.

Citations

« Cet investissement fédéral de plus de 1,8 million de dollars aidera à remplacer des ponts et des ponceaux dans toute la Saskatchewan et permettra à nos collectivités de reconstruire en mieux, en plus de créer des emplois et de bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives. En travaillant avec nos partenaires provinciaux, nous répondons aux besoins des collectivités rurales en Saskatchewan et de tout le Canada. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies

« L'investissement de 2,2 millions de dollars du gouvernement de la Saskatchewan dans ces projets de transport contribuera à créer un réseau routier local plus robuste. Une fois terminés, ces ponts et ponceaux faciliteront le déplacement des biens, des services, et des produits agricoles dans les zones rurales de la Saskatchewan, ce qui protégera les économies au moment où nous nous remettons de la pandémie. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 776 millions de dollars dans plus de 1 900 projets d'infrastructure dans des collectivités de moins de 100 000 habitants de la Saskatchewan dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Produit connexe

Le Canada et la Saskatchewan annoncent des investissements dans 12 projets de ponts et de ponceaux en milieu rural dans la province

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans 12 projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, ainsi qu'un montant supplémentaire de 716 974 $ dans quatre des projets dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence, pour un investissement fédéral combiné de plus de 1,8 million de dollars. Pour les projets nécessitant des consultations auprès de groupes autochtones, le financement est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations. Le gouvernement de la Saskatchewan alloue plus de 2,2 millions de dollars aux projets. La contribution des bénéficiaires pour l'ensemble des projets s'élève à plus de 2,7 millions de dollars. Au total, cela représente un investissement combiné dans les infrastructures de plus de 6,8 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement sont responsables de tous les coûts supplémentaires des projets.

Lieu Projet Description Contribution fédérale dans le cadre du VIRN (+contribu-tion fédérale au titre du Fonds de la taxe sur l'essence) Contribution provinciale Contributiondes bénéficiaires Baildon no 131, Municipalité rurale de Remplace-ment du ponceau en bois de Briercrest Remplacement du ponceau en bois par trois nouveaux ponceaux. 72 326 $ 144 674 $ 217 000 $ Bjorkdale no 426, Municipalité rurale de Pont de Hamel Remplacement du pont en bois par un nouveau pont en béton préfabriqué et en acier. 166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ Buckland no 491, Municipalité rurale de Remplace-ment du pont Buckland Remplacement du pont en bois existant par un nouveau pont en béton préfabriqué et en acier. 166 670 $ (+ 433 300 $) 333 330 $ 66 700 $ Canwood no 494, Municipalité rurale de Remplace-ment du pont du chemin Hilldrop Remplacement du pont en bois traité par trois nouveaux ponceaux. 66 660 $ (+ 173 340 $) 133 340 $ 26 660 $ Eyebrow no 193, Municipalité rurale d' Remplace-ment du pont 18E Replacement Remplacement du pont en bois. 124 988 $ (+ 67 981 $) 250 012 $ 307 -19 $ Golden West no 95, Municipalité rurale de Remplace-ment du pont King Remplacement du pont en bois par un nouveau ponceau. 55 011 $ 109 989 $ 165 000 $ Insinger no 275, Municipalité rurale d' Remplace-ment du pont Wolf's Remplacement du pont par une nouvelle structure en acier. 166 650 $ 333 350 $ 500 000 $ Parkdale no 498, Municipalité rurale de Remplace-ment du ponceau de la coulée de Russell Remplacement de trois ponceaux. 30 247 $ (+ 42 353 $) 60 503 $ 48 397 $ Swift Current no 137, Municipalité rurale de Remplace-ment du pont de la section 630 Remplacement du pont par un nouveau pont en béton préfabriqué et en acier. 166 650 $ 333 350 $ 500 000 $ Torch River no 488, Municipalité rurale de Remplace-ment des ponceaux C et D sur la section Snowden Remplacement de deux ponceaux. 54 995 $ 110 005 $ 165 000 $ Torch River no 488, Municipalité rurale de Remplace-ment du ponceau au canyon de la section White Fox Remplacement du ponceau. 36 663 $ 73 337 $ 110 000 $ Whiska Creek no 106, Municipalité rurale de Remplace-ment du pont de la division 2 Remplacement du pont en bois par quatre nouveaux ponceaux 33 330 $ 66 670 $ 100 000 $ Total - Financement fédéral, financement provincial et financement des bénéficiaires 1 857 864 $ 2 281 860 $ 2 705 776 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected]; Dan Palmer, Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Communications, 306-787-7151, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca