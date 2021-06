Le Canada et la Saskatchewan annoncent 23 projets d'infrastructures vertes et récréatives dans la province

REGINA, SK, le 23 juin 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan continuent d'investir dans les infrastructures pendant cette période sans précédent afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de répondre aux besoins des collectivités et de créer des emplois pour faire face aux répercussions de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 81,2 millions de dollars pour 23 projets d'infrastructure dans la province. Les projets sont financés dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, et du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Grâce à cet investissement, Esterhazy, Unity, Meadow Lake et d'autres collectivités bénéficieront d'un meilleur accès à des services fiables d'approvisionnement en eau potable. On modernisera et agrandira les stations de traitement des eaux usées à Humboldt, à Oxbow et à Grenfell. D'autres collectivités bénéficieront de la mise hors service de sites d'enfouissement ou de projets de prévention des inondations. Les projets de loisirs comprennent notamment la modernisation de l'aréna Rexentre à Fort Qu'Appelle, qui est utilisé par de nombreuses collectivités de la région.

Fournir aux collectivités des infrastructures fiables et durables constitue une priorité commune pour les deux gouvernements. Le gouvernement du Canada investit plus de 44,3 millions de dollars dans ces projets. Pour les projets nécessitant des consultations avec les groupes autochtones, le financement est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations. Le gouvernement de la Saskatchewan investit également plus de 36,9 millions de dollars dans ces projets. Les contributions des bénéficiaires pour l'ensemble des projets s'élèvent à 29,5 millions de dollars. Au total, cela représente un investissement combiné dans les infrastructures de plus de 110.7 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement doivent assumer tous les coûts supplémentaires.

« Il s'agit là d'un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble. Le financement fédéral de 47 millions de dollars annoncé aujourd'hui, ainsi que le financement provincial et municipal permettront aux collectivités de la Saskatchewan de disposer de services et d'infrastructures de loisirs fiables pendant de nombreuses années. Le financement annoncé aujourd'hui aidera des collectivités à rebâtir en mieux, à créer des emplois et à rendre les collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir plus de 36 millions de dollars pour soutenir la modernisation des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, améliorer les installations récréatives et désaffecter les décharges historiques afin de protéger l'environnement. Ces projets d'infrastructure contribueront à protéger les économies locales, qui continuent de se remettre de la pandémie de COVID-19. En fin de compte, le programme d'infrastructure Investir dans le Canada et ces projets dans toute la province permettront de bâtir des collectivités meilleures, plus fortes et plus sûres pour l'avenir de la Saskatchewan. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« C'est absolument phénoménal pour notre collectivité et notre région. Grâce à cet investissement des gouvernements fédéral et provincial dans ces importantes infrastructures, nous pourrons aller de l'avant avec notre projet de réseau d'aqueduc régional. Une fois les travaux terminés, ce projet permettra d'améliorer la qualité de l'eau pour nos résidents, de favoriser la croissance de la municipalité et de donner à notre station de traitement la capacité de fournir de l'eau potable pour aider nos voisins des collectivités environnantes et des régions rurales. »

Grant Forster, maire de la Municipalité d'Esterhazy

« Nous sommes reconnaissants de recevoir ce financement du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Saskatchewan pour le projet de l'aréna Rexentre. Les diverses améliorations prévues permettront de prolonger la durée de vie de cet important centre communautaire qui est utilisé non seulement par les résidents de Fort Qu'Appelle, mais aussi par de nombreuses autres collectivités de la région. »

Gus Lagace, maire de la Municipalité de Fort Qu'Appelle

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets assumée par le fédéral peut atteindre 80 % dans les provinces et peut atteindre 100 % dans les territoires et pour les projets réalisés par les collectivités autochtones pour lutter contre la pandémie.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 924 millions de dollars dans plus de 520 projets d'infrastructure en Saskatchewan depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Lieu/zone Promoteur - Projet Description Contribution fédérale Contribution provinciale Contribution du promoteur Brokenshell no 68, municipalité rurale de Municipalité rurale de Brokenshell no 68 - Déclassement de la décharge de Trossachs Déclasser une ancienne décharge de 0,5 ha et construire une couverture artificielle sur la décharge. 118 080 $ 98 390 $ 78 730 $ Bruno, ville de Ville de Bruno - Prolongement de la boucle d'eau Accroître l'accès à l'eau potable en ajoutant environ 150 mètres de conduites au réseau d'aqueduc. 102 064 $ 85 045 $ 68 051 $ Canora, ville de Ville de Canora - Déclassement de l'ancienne décharge Déclasser et fermer la décharge existante. 1 016 389 $ 846 906 $ 677 677 $ Central Butte, ville de Ville de Central Butte - Projet de mise à niveau de la station de traitement d'eau Augmenter la capacité d'approvisionnement en eau brute et la capacité de pompage de distribution, et ajouter un système à ultraviolets dans le bâtiment existant de la station de traitement d'eau. 390 000 $ 324 968 $ 260 032 $ Elbow, village d' Village d'Elbow - Installation polyvalente sur la voie 19 Construire un centre communautaire, qui abritera une salle communautaire, un gymnase, un centre de conditionnement physique, une bibliothèque et deux salles de réunion. 2 600 000 $ 2 166 450 $ 1 733 550 $ Esterhazy, ville de Ville d'Esterhazy - Système d'aqueduc régional Construire une installation de traitement d'eau et les conduites connexes pour fournir de l'eau potable à la ville d'Esterhazy, aux collectivités environnantes, à l'industrie et aux résidents ruraux. 11 970 000 $ 9 974 003 $ 7 980 997 $ Excel no 71, municipalité rurale (MR) d' MR d'Excel no 71 - Déclassement d'une décharge et remise en état des terres après sa fermeture Déclasser et fermer la décharge de Verwood. 92 034 $ 76 687 $ 61 364 $ Fort Qu'Appelle, ville de Ville de Fort Qu'Appelle - Modernisation des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et des systèmes mécaniques de Rexentre Moderniser et remplacer les systèmes mécaniques de CVC et de réfrigération de la Rexentre Arena. 90 240 $ 75 192 $ 60 168 $ Glen Ewen, village de Village de Glen Ewen - Agrandissement de la station de traitement d'eau Installer un réservoir de stockage d'eau supplémentaire pour augmenter la capacité de stockage de l'eau préchlorée filtrée. 150 543 $ 125 440 $ 100 375 $ Grenfell, ville de Ville de Grenfell - Modernisation de la lagune secondaire Construire une nouvelle lagune de stockage des déchets avec les conduites et les vannes associées. 785 200 $ 654 268 $ 523 532 $ Humboldt, ville de Ville de Humboldt - Modernisation du système de traitement des eaux usées Moderniser le système de traitement des eaux usées pour respecter les limites d'effluents afin de se conformer à la réglementation provinciale et fédérale, et augmenter la capacité de traitement. 13 621 200 $ 11 349 865 $ 9 081 935 $ Kamsack, ville de Ville de Kamsack - Modernisation du complexe sportif de Broda Moderniser le complexe sportif de Broda pour offrir des services récréatifs dans une installation sécuritaire, inclusive et accessible. 1 764 520 $ 1 470 286 $ 1 176 494 $ Kannata Valley, village de villégiature de Resort Village of Kannata Valley - Amélioration de l'infrastructure de drainage des eaux pluviales Installer 12 ponceaux et 12 bassins récepteurs et exécuter les travaux connexes pour fournir un système de gestion des eaux pluviales. Le projet préviendra les glissements de terrain et minimisera les dommages aux biens lors de phénomènes météorologiques extrêmes. 58 165 $ 48 466 $ 38 781 $ La Ronge, ville de Société régionale de gestion des déchets de Lac La Ronge - Déclassement de la décharge et sites de gestion des déchets solides Déclasser quatre décharges dans les collectivités de Brabant, de Weyakwin, de Timber Bay et de Missinipe dans la région de Lac la Ronge. Le projet comprend également l'aménagement de sites de traitement des déchets solides afin de faciliter le transfert de ces déchets vers la décharge régionale de Lac la Ronge. 1 479 380 $ 1 232 693 $ 986 377 $ Meadow Lake, ville de SaskWater - Clarification au moyen d'Actiflo pour la station de traitement d'eau de Meadow Lake Ajouter une unité de clarification Actiflo à la station de traitement d'eau pour répondre à la demande actuelle d'approvisionnement en eau et pour ajouter de la redondance à la station. 990 000 $ 824 918 $ 660 082 $ Nipawin, ville de Boreal Area Regional Waste Authority Inc. - Déclassement d'une ancienne décharge Déclasser et fermer la décharge existante. 1 421 742 $ 1 184 666 $ 947 946 $ Nokomis, ville de Ville de Nokomis - Agrandissement de la lagune Construire une nouvelle cellule de stockage dans la lagune existante et exécuter les travaux connexes. 561 376 $ 467 767 $ 374 297 $ Oxbow, ville d' Ville d'Oxbow - Renforcement des capacités du système de traitement des eaux usées Moderniser le système actuel de traitement des eaux usées pour augmenter la capacité de traitement. 1 521 968 $ 1 268 180 $ 1 014 771 $ Rosetown, ville de Ville de Rosetown - Agrandissement de la lagune et modernisation de la station de relèvement industrielle Agrandir la cellule secondaire de la lagune, moderniser la station de pompage des eaux usées à basse pression de la zone industrielle existante et construire une nouvelle conduite de refoulement entre la station de pompage industrielle et la lagune pour remplacer la conduite de refoulement actuelle, qui est trop petite. 1 536 690 $ 1 280 447 $ 1 024 587 $ St. Brieux, ville de Ville de St. Brieux - Modernisation de la station de traitement des eaux usées de la lagune Installer un système de réacteur de croissance attaché immergé pour fournir une capacité de traitement secondaire de l'eau, réhabiliter la cellule existante afin de fournir une protection contre les inondations, déclasser une cellule de stockage et effectuer tous les travaux mécaniques et électriques, travaux de tuyauterie et autres travaux associés. 1 304 200 $ 1 086 725 $ 869 575 $ Torch River no 488, municipalité rurale (MR) de MR de Torch River no 488 - Installation de ponceaux à divers endroits Augmenter la capacité structurelle pour faire face aux inondations printanières, et remplacer les ponceaux vieillissants ou endommagés à différents endroits. 176 966 $ 147 457 $ 117 992 $ Unity, ville d' Ville d'Unity - Projet de remplacement des lignes de transport d'eau et d'eaux usées de la 1re Avenue Ouest Remplacer les conduites principales d'eau défaillantes pour assurer un approvisionnement constant et prévisible en eau potable, et remplacer la conduite principale d'égout sanitaire. 1 732 668 $ 1 443 746 $ 1 155 257 $ Vanscoy, village de Village de Vanscoy - Modernisation du système de distribution d'eau Agrandir la station de traitement d'eau existante en augmentant la capacité du réservoir et moderniser l'équipement de pompage, les commandes, la production d'énergie de secours et le réseau de conduites de distribution. 818 000 $ 681 599 $ 545 401 $ Total du financement fédéral, provincial et du promoteur 44 301 425 $ 36 914 164 $ 29 537 971 $

