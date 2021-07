Le Canada et la Nouvelle-Écosse investissent dans un projet d'infrastructure d'énergie renouvelable grâce à trois parcs solaires dans les villes d'Antigonish, de Berwick et de Mahone Bay

MAHONE BAY, NS, le 8 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités de tout le pays sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir afin de déterminer ce qui peut encore être fait en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore-St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine, et députée provinciale de Lunenburg, et David Devenne, maire de la ville de Mahone Bay, ont annoncé un financement pour un projet de construction de trois nouvelles fermes solaires dans les villes d'Antigonish, de Berwick et de Mahone Bay.

Le projet consiste à construire trois fermes solaires -- aussi appelés jardins solaires -- dans les villes d'Antigonish, de Berwick et de Mahone Bay. Ces fermes produiront environ 10 gigawattheures d'énergie propre, aux heures de pointe, dans les réseaux de distribution des villes, soit suffisamment d'énergie pour alimenter 1000 foyers par an.

Une fois le projet terminé, il bénéficiera à la population locale en accroissant le recours aux énergies renouvelables, en diversifiant les sources d'énergie offertes, en fournissant un accès équitable à ces sources d'énergie et en produisant 50 % de leurs propres besoins en électricité à partir de sources d'énergie propre.

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à plus de 7,4 millions de dollars, tandis que celle des municipalités s'élève collectivement à plus de 5,9 millions de dollars.

« Avec plus d'un million de vaccins administrés en Nouvelle-Écosse, nous sommes en bonne voie de sortir de cette pandémie. Le moment est venu d'unir nos efforts pour bâtir un avenir plus durable et plus agréable pour les Canadiens. Les projets d'énergie verte, comme ces jardins solaires à Mahone Bay, Antigonish et Berwick, sont bénéfiques pour nos collectivités à bien des égards. Ils permettent de produire de l'électricité propre, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de créer de bons emplois. C'est ce que veut dire Rebâtir en mieux. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore-St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est une étape importante pour Mahone Bay; elle signifie que les résidents peuvent participer équitablement aux grands systèmes solaires et en bénéficier. Au total, ces projets généreront jusqu'à 10 gigawattheures d'énergie par an et ils mettront le pouvoir entre les mains des résidents locaux, leur permettant de devenir des partenaires actifs dans la poursuite d'un avenir énergétique propre. »

L'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine et députée provinciale de Lunenburg

« Avec les autres villes et l'AREA, Mahone Bay a fait ses preuves en matière de lutte contre l'urgence climatique. Les investissements dans ce projet s'inscrivent dans notre plan d'action pour la réduction des gaz à effet de serre, et ils permettent à Mahone Bay de jouer un rôle de leader parmi les municipalités en matière d'énergie solaire, traduisant ainsi nos préoccupations à l'égard du changement climatique en une action corrective positive.

David Devenne, maire de la ville de Mahone Bay

"The community solar garden will reduce emissions and help keep rates affordable for our citizens and businesses. This project builds on our success with AREA of affordably transitioning to renewable energy. Once complete, this project will push our share of municipally owned renewable energy to over 60 precent from wind, hydro and solar."

Don Clarke, maire de la ville de Berwick

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont destinés au soutien des infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 920 millions de dollars dans 286 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 920 millions de dollars dans 286 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a affecté 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure situés dans tout le Canada .

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected] ; Michael Noonan, Directeur, Communications, Ministère de l'Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse, Cellulaire : 902-478-8596, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

