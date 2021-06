HALIFAX, NS, le 30 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités de tout le pays sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir afin de déterminer ce qui peut encore être fait en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Labi Kousoulis, ministre de la croissance économique inclusive, au nom de Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines, et Cathie O'Toole, directrice générale de Halifax Water, ont annoncé un financement pour un projet de système énergétique de quartier à température ambiante dans le secteur Cogswell du centre‑ville d'Halifax. Rafah DiCostanzo, députée provinciale de Clayton Park West, était également présente.

Le projet fait partie du réaménagement du secteur Cogswell. Il s'agit de soutenir un système énergétique de quartier fournissant de l'énergie renouvelable - à partir des effluents d'eaux usées de la station d'épuration d'Halifax, située à proximité - à six bâtiments à usage mixte du quartier.

Une fois le projet terminé, les clients bénéficieront d'un système à haut rendement énergétique qui leur fournira une source d'énergie propre et à tarif stable pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à plus de 4,6 millions de dollars, tandis que celle de la commission régionale d'approvisionnement en eau d'Halifax s'élève à plus de 3,7 millions de dollars.

Citations

« Les projets verts comme la zone de réaménagement Cogswell aideront à réduire les émissions de gaz à effets de serre tout en créant des emplois importants et des possibilités économiques pour les résidents d'Halifax. Tandis que nous reconstruisons en mieux, les investissements importants comme ceux-ci permettront de soutenir notre lutte contre les changements climatiques en plus de bâtir des collectivités plus saines pour tous les Canadiens. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Voilà un excellent exemple de la façon dont les technologies novatrices peuvent aider les collectivités à répondre à leurs besoins énergétiques plus efficacement et de façon plus écologique. C'est le premier système de ce type dans l'Est du Canada et il aidera la Nouvelle‑Écosse à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de changement climatique. »

L'honorable Labi Kousoulis, ministre de la Croissance économique inclusive, au nom de Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines

« Le district Cogswell est un témoignage de l'Halifax que nous sommes en train de devenir, une ville connectée, conçue pour les gens et prête à faire face à un avenir énergétique durable. »

Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax

« Nous sommes ravis de nous associer aux trois ordres de gouvernement pour le financement de ce nouveau développement durable. En exploitant les ressources énergétiques de notre infrastructure de traitement des eaux usées actuelle, le système énergétique de quartier de Cogswell peut devenir une pierre angulaire novatrice et durable du réaménagement du secteur. Une fois que le Conseil régional d'Halifax (MRH) aura approuvé l'appel d'offres pour le réaménagement du secteur Cogswell, Halifax Water ira de l'avant et demandera les dernières approbations pour entreprendre ce projet. »

Cathie O'Toole, directrice générale de Halifax Water

« L'annonce de financement d'aujourd'hui est une étape importante pour le projet du secteur de Cogswell. Le système énergétique de quartier cadre avec l'engagement que nous avons pris dans notre plan à long terme sur le changement climatique, qui vise à réduire les émissions et à exploiter l'énergie durable dans nos collectivités. Il permettra de réaliser de nombreux gains d'efficacité énergétique dans le nouveau secteur de Cogswell et nous aidera à bâtir pour l'avenir.

Jacques Dubé, directeur municipal, municipalité régionale d'Halifax

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont destinés au soutien des infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 914 millions de dollars dans 279 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 914 millions de dollars dans 279 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure situés dans tout le Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans l'infrastructure en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Patricia Jreige, Conseillère, Relations avec les médias, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Cellulaire : 902-718-7866, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca