HALIFAX, NS, le 7 oct. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Mais la pandémie de COVID-19 n'a pas seulement touché la santé personnelle des Canadiens; elle a également un impact profond sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Sean Fraser, secrétaire parlementaire de la ministre des Finances et de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure et député provincial de Guysborough-Eastern Shore-Tracadie, et David Hendsbee, conseiller du District 2, municipalité régionale d'Halifax, ont annoncé le financement d'un nouveau centre communautaire récréatif à Sheet Harbour.

Cet investissement permettra la construction d'une nouvelle installation communautaire qui comprendra des espaces de loisirs et de remise en forme, une bibliothèque et une salle communautaire, le tout dans un seul bâtiment. Actuellement, ces espaces se trouvent dans des bâtiments séparés, à des endroits différents.

Le gouvernement du Canada investit 3,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fait une contribution de plus de 2,9 millions de dollars. Le bénéficiaire, la municipalité régionale d'Halifax, verse plus de 3 millions de dollars.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures communautaires, récréatives et culturelles créent des emplois dans notre collectivité et favorisent la santé et le bien-être des personnes. Ce type de projets permet aussi de créer des collectivités fortes et dynamiques où les gens voudront s'enraciner et faire des affaires. Les résidents de Sheet Harbour de tous âges profiteront de ce nouveau lieu pour se rassembler, se rapprocher et s'impliquer dans leur communauté pour les années à venir. »

Sean Fraser, secrétaire parlementaire de la ministre des Finances et de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les centres récréatifs communautaires sont les pierres angulaires de nos quartiers et le fondement de bons souvenirs pour beaucoup d'entre nous qui ont grandi dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse. Notre investissement dans le nouveau Eastern Shore Lifestyle Centre, accessible à tous, encouragera des modes de vie sains et actifs et contribuera à rapprocher les habitants de la région. »

L'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure et député provincial de Guysborough-Eastern Shore-Tracadie

« Le Centre Eastern Shore Life Styles offrira, à Sheet Harbour et dans le secteur rural de l'est de la MRH, un sentiment renouvelé de viabilité et de vitalité qui permettra d'attirer et de retenir les résidents et les visiteurs. »

David Hendsbee, conseiller du District 2, municipalité régionale d'Halifax

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars soutiennent les infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 812 millions de dollars dans 194 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 812 millions de dollars dans 194 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, on a ajouté un nouveau volet au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , doté de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés de façon à inclure davantage de catégories de projets admissibles.

, doté de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés de façon à inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été fortement touchées par la pandémie en augmentant la part fédérale des coûts des projets d'infrastructure publique.

