KINGS, NS, le 21 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité de la population canadienne sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et Jeff Kelly, directeur général du Flower Cart Group, ont annoncé aujourd'hui du financement pour la construction de nouvelles installations pour The Flower Cart Group.

The Flower Cart Group est un organisme qui répond aux besoins des adultes ayant un handicap intellectuel et fait valoir leurs capacités. L'organisme offre d'importantes occasions de formation et d'emploi, par l'entremise d'activités commerciales réalisées sur place, afin d'aider chacun des participants de ses programmes à développer ses compétences en emploi. Le financement permettra la construction de nouvelles installations pour regrouper les activités de l'organisme, réduire ses coûts de fonctionnement et offrir un environnement de travail plus sécuritaire et efficace. Les améliorations augmenteront la qualité des infrastructures communautaires et créeront des occasions d'emploi à temps partiel pour les adultes ayant des difficultés d'apprentissage.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique s'élève à 1 million de dollars chacun, et le groupe The Flower Cart fournit le reste du financement.

« Le Flower Cart Group veille à ce que les adultes souffrant de déficiences intellectuelles à West Hants demeurent liés à nos collectivités tout en acquérant une expérience professionnelle significative. Je suis fier de constater que le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes et rapides pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens en investissant dans des infrastructures sûres et fiables afin de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes déterminés à bâtir une province plus forte, où l'ensemble des résidents ont accès à des occasions de développer leurs compétences et de réussir. C'est un investissement important pour New Minas, parce qu'il vient en aide à des adultes ayant des capacités diverses en leur offrant des occasions de formation et d'emploi qui, espérons-le, seront bénéfiques dans leur vie. »

L'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Nous sommes très reconnaissants du soutien des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse dans l'atteinte de l'objectif de notre campagne de financement. Les nouvelles installations nous permettront de croître, dans tous les sens du terme, et surtout d'augmenter notre capacité à venir en aide aux adultes ayant un handicap intellectuel dans le comté de Kings. Le financement témoigne de l'engagement de nos gouvernements provincial et territorial à rendre nos collectivités inclusives pour toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités, et à créer des occasions pour celles qui en ont besoin. »

Jeff Kelly, directeur général, The Flower Cart Group

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , d'une valeur de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés de façon à inclure davantage de catégories de projets admissibles.

, d'une valeur de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés de façon à inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructures publiques est de 80 % dans les provinces, et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Afin d'appuyer des projets de petite envergure, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 888 millions de dollars dans 267 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

