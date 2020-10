AYLESFORD, NS, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales de la Nouvelle-Écosse et de les aider à renforcer leur économie locale.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Halifax, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Leo Glavine, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine, et Anne McGuire, présidente du conseil d'administration de Brigadoon Village, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la modernisation, l'agrandissement et l'amélioration des installations du Brigadoon Village.

Les importantes améliorations qui seront apportées aux infrastructures de Brigadoon permettront d'accueillir 254 campeurs supplémentaires et d'offrir à tous les campeurs un meilleur accès à des installations plus sécuritaires, au personnel, ainsi qu'aux programmes et aux activités de soutien. Ces améliorations permettront à un plus grand nombre d'enfants de participer aux activités en toute sécurité avec leurs camarades et de profiter des loisirs d'été dans un cadre éducatif.

Le gouvernement du Canada investit 3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 3 millions de dollars, tandis que Brigadoon Village obtiendra le reste du financement.

Citations

« Les collectivités rurales et les petites collectivités comme Kings et Aylesford constituent une partie très importante de la structure de notre pays. La COVID-19 a touché de multiples façons les collectivités comme celles-ci. Les améliorations apportées aux installations du Brigadoon Village favoriseront un sentiment d'inclusion et d'autonomie chez les enfants atteints de maladies chroniques, qui méritent de vivre une expérience de camp d'été extraordinaire. Le gouvernement fédéral investit et continuera d'investir dans des projets qui améliorent la qualité de vie de tous les Néo-Écossais. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Halifax, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« La construction de ces nouveaux bâtiments ici au Brigadoon Village permettra à un plus grand nombre d'enfants de vivre l'expérience d'un camp. En travaillant ensemble, nous avons accompli quelque chose de vraiment merveilleux pour les campeurs, tant les habitués que les nouveaux. L'ajout de la Dave's Place permettra aux campeurs d'explorer leurs capacités artistiques à travers l'art, l'artisanat, la musique et le théâtre. Brigadoon continuera ainsi d'être un endroit extraordinaire pour des enfants extraordinaires. »

L'honorable Leo Glavine, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine

« Le financement annoncé aujourd'hui par les gouvernements fédéral et provincial permettra à Brigadoon d'élargir les programmes qui ont transformé la vie d'enfants du Canada atlantique ayant des problèmes de santé ou vivant d'autres difficultés. Brigadoon sera en mesure de créer un avenir meilleur pour un bien plus grand nombre d'enfants et pour notre région, car nous donnerons à un plus grand nombre d'enfants extraordinaires la possibilité de faire l'expérience de tout ce que Brigadoon sera en mesure d'offrir. »

Anne McGuire, présidente du conseil d'administration, Brigadoon Village

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques afin de développer les économies locales, d'améliorer l'intégration sociale, de mieux protéger la santé et l'environnement des collectivités rurales et nordiques, et d'améliorer la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont investis dans le cadre du Fonds pour l'énergie de l'Arctique afin d'accroître la sécurité énergétique dans les territoires.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 803 millions de dollars dans 191 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 803 millions de dollars dans 191 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected] ; Krista Higdon, Conseillère en communications, Province de la Nouvelle-Écosse, 902-220-6619, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca