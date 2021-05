NOUVELLE-ÉCOSSE, le 27 mai 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Zach Churchill, ministre de la Santé et du Bien-être de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé l'octroi d'un financement pour sept projets visant à rénover et à remettre en état plusieurs établissements de soins de santé et de soins de longue durée dans la province. Lenore Zann, députée de Cumberland--Colchester, Mike Kelloway, député de Cape Breton--Canso, Darrell Samson, député de Sackville--Preston--Chezzetcook, l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, Ministre des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine, et Rafah DiConstanzo, députée provinciale de Clayton Park West, étaient également présents lors de l'annonce.

Sept projets viseront à effectuer des travaux d'amélioration et de réparation à des hôpitaux et des centres de santé, notamment à l'hôpital régional de Yarmouth, au centre régional de soins de santé de Cumberland, au centre de santé de Colchester East Hants, à l'hôpital de Glace Bay, au Nova Scotia Hospital and Veterans Memorial Building, à l'hôpital régional de Valley et à l'hôpital d'Aberdeen. Ces projets permettront d'améliorer la sécurité des patients et du personnel, en plus d'offrir un environnement plus sain et plus durable dans ces établissements de santé pour les années à venir.

Les investissements annoncés aujourd'hui permettront également d'apporter d'importantes améliorations à 33 établissements de soins de longue durée dans la province. Au total, 39 projets permettront de moderniser des bâtiments et des systèmes afin d'améliorer les milieux de vie et d'accroître la sécurité des résidents et du personnel.

Le gouvernement du Canada investit plus de 11,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue plus de 2,8 millions de dollars aux projets.

Citations

« La COVID-19 a exposé des besoins sérieux dans nos services de santé et de soin de longue durée et notre gouvernement travaille en partenariat avec les provinces et les territoires pour réduire ces écarts maintenant. Grâce au volet Résilience à la COVID-19, nous allons entreprendre des réparations cruciales et des améliorations dans quarante établissements de santé et de soin de longue durée à travers la Nouvelle-Écosse. Le plan d'infrastructure du Canada continuera d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus sécuritaires et plus habitables dans toutes les régions de ce pays. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La pandémie de la COVID-19 a fait ressortir comment il est crucial d'investir dans les infrastructures de soin de longue durée et de soin de santé. Ces améliorations en matière d'infrastructure servent à garder nos collectivités en santé et en sécurité maintenant et pour l'avenir. La Nouvelle-Écosse est fière de travailler en partenariat avec le Gouvernement du Canada car ces investissements vont améliorer la qualité des soins pour beaucoup de résidents de la Nouvelle-Écosse à travers la province. »

L'honorable Zach Churchill, ministre de la Santé et du Bien-être de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En appui aux projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 832 millions de dollars dans 206 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et la Nouvelle-Écosse investissent dans des établissements de soins de santé et de soins prolongés afin de répondre aux répercussions de la COVID-19.

Un financement fédéral-provincial accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada contribuera à la réalisation des projets d'amélioration de l'infrastructure dans des établissements de soins de santé et de soins de longue durée dans l'ensemble de la Nouvelle‑Écosse.

Le gouvernement du Canada investit plus de 11,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à plus de 2,8 millions de dollars.

Renseignements sur les projets

Projets dans des établissements de soins de santé

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Cap-Breton Rénovation du bâtiment de l'hôpital de Glace Bay Les travaux d'amélioration permettront de restaurer les séparations coupe-feu à certains endroits dans le bâtiment afin d'améliorer la sécurité incendie. 88 000 $ 22 000 $ Colchester Améliorations énergétiques au Centre de santé de Colchester East Hants La modernisation des appareils de récupération de la chaleur, des thermopompes, de l'automatisation du système, de la technologie de surveillance et des installations solaires réduira les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. 792 000 $ 198 000 $ Cumberland Centre régional de soins de santé de Cumberland La modernisation de l'automatisation des systèmes du système et de la technologie de surveillance du bâtiment réduira les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. 400 000 $ 100 000 $ Halifax Réparation de l'hôpital de la Nouvelle-Écosse et du Veterans Memorial Building La réparation des systèmes de couverture de deux bâtiments hospitaliers de la Municipalité régionale d'Halifax améliorera la toiture et protégera la charpente du toit. 140 000 $ 35 000 $ Kings Modernisation de la buanderie de l'hôpital régional de Valley L'augmentation de la capacité de la buanderie de l'hôpital aura une incidence bénéfique directe sur les soins aux patients et la prévention des infections. 56 000 $ 14 000 $ Pictou Rénovation du bâtiment de l'hôpital d'Aberdeen La modernisation du compresseur d'air médical et des panneaux de contrôle, la réfection du câblage électrique de la buanderie et l'amélioration des conduites, des robinets et des filtres du réseau de distribution d'eau amélioreront la sécurité des patients en rehaussant la qualité de l'air et en atténuant les risques d'incendie. 156 000 $ 39 000 $ Yarmouth Améliorations énergétiques à l'hôpital régional de Yarmouth La modernisation des systèmes de régulation du bâtiment, y compris les appareils de récupération de la chaleur, les thermopompes, les purgeurs de vapeur d'eau et l'automatisation et la surveillance du système réduiront les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. 432 800 $ 108 200 $

Projets dans des établissements de soins prolongés



Lieu Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Antigonish R.K. MacDonald Nursing Home - amélioration des installations La modernisation du système de surveillance de prévention de l'errance et le remplacement de toutes les rampes de l'installation augmenteront la sécurité des résidents, et les nouvelles rampes réduiront le risque d'infection. 108 096 $ 27 024 $ Arichat St. Anne Centre - amélioration des installations Le remplacement des comptoirs et des lavabos dans les toilettes des résidents, l'agrandissement de la salle à manger par l'ajout de deux nouveaux espaces et le remplacement du revêtement de sol dans les couloirs de l'immeuble procureront aux résidents un environnement plus sûr et plus sanitaire. 941 896 $ 235 474 $ Barrington Bay Side Home - amélioration des installations Le remplacement des systèmes de ventilation et de quatre portes extérieures, y compris les serrures magnétiques et le système de prévention de l'errance, fournira aux résidents un environnement sûr, accessible et sain. 564 280 $ 141 070 $ Bedford Northwood Bedford Incorporated - amélioration des installations Le remplacement du revêtement extérieur et du revêtement de sol dans les endroits très passants augmentera la sécurité des résidents et du personnel. 737 620 $ 184 405 $ Berwick Grand View Manor - remplacement de chaudières Le remplacement de deux chaudières améliorera le rendement du système de chauffage et assurera un milieu de travail plus sécuritaire pour le personnel. 208 236 $ 52 059 $ Bridgetown Mountain Lea Lodge - amélioration des installations Le remplacement des fenêtres et des portes de l'étage inférieur, ainsi que l'agrandissement de la seule porte intérieure pour les marchandises et l'installation de nouvelles portes doubles facilitera l'accès aux marchandises. 82 736 $ 20 684 $ Bridgewater Hillside Pines Home for Special Care - amélioration des installations Le remplacement du système de canalisation de gicleurs améliorera la sécurité incendie. 441 600 $ 110 400 $ Bridgewater Hillside Pines Home for Special Care - agrandissement de la salle à manger L'agrandissement de la salle à manger permettra d'accueillir tous les résidents tout en assurant la distanciation physique appropriée. 469 200 $ 117 300 $ Caledonia North Queens Nursing Home - amélioration des installations Le remplacement de toutes les rampes afin d'améliorer la propreté et la sécurité pour les résidents et le personnel. 18 400 $ 4 600 $ Chester Shoreham Village - réparation de la conduite principale souterraine d'eaux usées La réfection du système de canalisations souterraines d'eaux usées permettra d'assurer un service interrompu et l'assainissement du système privé d'approvisionnement en eau de l'établissement. 480 000 $ 120 000 $ Conway Tideview Terrace - nouveau bâtiment d'entreposage d'ÉPI Un nouveau bâtiment d'entreposage d'ÉPI sera construit afin d'accroître la capacité d'entreposage d'ÉPI et d'autres équipements, meubles et fournitures. Ceci augmentera l'espace dont disposent les résidents et le personnel. 136 000 $ 34 000 $ Conway Tideview Terrace - amélioration des installations Réaménagement de l'entrée et installation d'un nouveau point d'entrée/de sortie. Une nouvelle entrée séparée facilitera l'accès et améliorera la sécurité des résidents. 67 200 $ 16 800 $ Dayton Villa Saint-Joseph-du-Lac - entreposage extérieur d'ÉPI Construction d'un espace extérieur d'entreposage d'ÉPI et d'autres fournitures et équipement en rapport avec la pandémie. Ce nouvel espace d'entreposage augmentera l'espace à l'intérieur de l'établissement. 117 908 $ 29 477 $ Glace Bay Seaview Manor - ajout d'installation d'entreposage d'ÉPI Ajout d'espace d'entreposage d'ÉPI et d'équipement connexe en rapport avec la pandémie. Cela permettra d'accroître la capacité d'entreposage d'ÉPI sur place et de rehausser les mesures de sécurité pour le personnel et les résidents. 378 000 $ 94 500 $ Glenwood Nakile Home for Special Care - amélioration des installations Réfection du salon principal qui sera divisé en trois pièces : un salon pour les résidents, une salle pour les visites prévues des membres de la famille des résidents et un bureau de praticien. Ceci permettra aux résidents de socialiser tout en respectant la distanciation physique. 60 800 $ 15 200 $ Greenfield Hillsview Acre - amélioration des installations Installation de thermopompes commerciales dans quatre ailes résidentielles, la salle à manger et la salle d'activités pour améliorer la circulation d'air et créer un environnement confortable pour les résidents et le personnel, toute l'année. 84 000 $ 21 000 $ Halifax Northwood Halifax Incorporated - amélioration des installations Améliorations du bâtiment « Manor » incluant la reconfiguration des placards de service et le remplacement des chaudières. Ceci assurera la sécurité du personnel et des résidents. 814 740 $ 203 685 $ Halifax Saint Vincent's Nursing Home - amélioration des installations Remplacement de l'humidificateur de l'établissement afin d'assurer la pureté de l'air et un environnement plus sécuritaire pour les résidents et le personnel. 24 632 $ 6 158 $ Inverness Inverary Manor - remplacement de fenêtres d'humidificateurs Restauration des fenêtres et remplacement de trois humidificateurs pour un environnement plus sécuritaire et confortable pour les résidents et le personnel. 337 259 $ 84 315 $ Middle Musquodoboit Musquodoboit Valley Home for Special Care - amélioration des installations Amélioration des salles à manger pour offrir un espace ouvert et accessible aux résidents. Ceci permettra à un plus grand nombre de résidents de participer à des activités tout en respectant la distanciation physique. 145 132 $ 36 283 $ Musquodoboit Harbour The Birches - amélioration des installations Installation de thermopompes sans conduits afin d'améliorer la qualité de l'air et sa température. Le remplacement du revêtement de sol créera en outre un environnement sécuritaire. 315 736 $ 78 934 $ Neil's Harbour Highland Manor - amélioration des installations Remplacement du système de sonnettes d'appel, installation de six thermopompes et modernisation de la cuisine afin de créer un environnement propre, confortable et sûr pour les résidents. 71 208 $ 17 802 $ New Germany Rosedale Home for Special Care - amélioration des installations Remplacement du système de communication, de l'appareil de levage et du fauteuil pour baignoire Alenti afin d'améliorer la sécurité des résidents. 47 980 $ 11 995 $ New Waterford Maple Hill Manor - Garage pour entreposer l'ÉPI Construction d'un lieu d'entreposage d'ÉPI et d'autres équipements en rapport avec la pandémie, ce qui permettra de libérer l'espace utilisé actuellement dans les bureaux et les aires des résidents. 49 644 $ 12 411 $ New Waterford Maple Hill Manor - amélioration des installations Remplacement de toutes les portes extérieures et rénovation de toutes les toilettes. Ceci contribuera à la santé et à la sécurité des résidents. 142 600 $ 35 650 $ North Sydney Northside Community Guest Home - amélioration des installations Mise à niveau et fusion des trois serveurs vidéo réseau en un seul appareil. Le nouveau système rehaussera la sécurité et la sûreté des résidents. 7 412 $ 1 853 $ Pictou Maritime Odd Fellows Home - amélioration des installations Remplacement du système d'appel infirmier et du système de communication afin d'offrir un environnement plus sécuritaire aux résidents et au personnel. 189 676 $ 47 419 $ Sheet Harbour Harbourview Lodge - amélioration des installations Installation de nouveaux dispositifs d'éclairage écoénergétiques et remplacement de la baignoire et du fauteuil de baignoire afin d'améliorer la sécurité des résidents et réduire les coûts. 161 920 $ 40 480 $ Shelburne Roseway Manor - amélioration des installations Rénovation de Central Hall, réfection de l'unité des soins aux patients atteints de la d'Alzheimer et remplacement du système de sécurité. Ceci augmentera la capacité, la fonctionnalité, l'accessibilité et la sécurité en général. 704 068 $ 176 017 $ St. Peter's Richmond Villa - amélioration des installations Remplacement du revêtement extérieur de tout le bâtiment afin d'améliorer la sécurité de l'installation. 535 988 $ 133 997 $ St. Peter's Richmond Villa - nouveau bâtiment pour entreposer l'ÉPI Construction d'un nouveau bâtiment pour entreposer l'ÉPI. Ceci augmentera la capacité d'entreposage d'ÉPI et d'autres équipements importants. 82 108 $ 20 527 $ Stellarton Valley View Villa - amélioration des installations Installation de nouvelles baignoires et d'équipement connexe. Ceci améliorera l'hygiène et la sécurité des résidents. 145 956 $ 36 489 $ Stellarton Valley View Villa - Amélioration de la salle à manger Aménagement de nouvelles cuisinettes dans les deux salles à manger de l'établissement afin de créer une atmosphère détendue et plus de confort pour les résidents. 49 812 $ 12 453 $ Sydney R.C. MacGillivray Guest Home - amélioration des installations Remplacement de fenêtres, de la rampe d'accès à l'avant et des carreaux amiantés. Ceci réduira les coûts énergétiques tout en améliorant la sécurité des résidents. 410 044 $ 102 511 $ Sydney The Cove - amélioration des installations Installation de thermopompes afin de régler la température et l'humidité et d'améliorer le confort. 52 860 $ 13 215 $ Tatamagouche Willow Lodge - amélioration des installations Remplacement du système d'appel infirmier et du système de bains dans le secteur Barrachois de l'établissement. Ceci assurera la sécurité et la sûreté des résidents. 163 840 $ 40 960 $ Tatamagouche Willow Lodge - amélioration de la buanderie Installation de deux jeux de laveuse-sécheuse commerciale afin d'accroître la capacité et l'efficacité. 52 036 $ 13 009 $ Windsor Dykeland Lodge - amélioration des installations Installation de panneaux en Lexan dans le centre des visites et à la porte d'entrée automatique afin d'améliorer l'accessibilité et la sécurité. 16 448 $ 4 112 $ Windsor Dykeland Lodge - amélioration des installations - Phase 2 Installation de panneaux en Lexan afin de créer pour les résidents et leur famille un environnement sûr avec distanciation physique dans le centre des visites de l'établissement. 9 448 $ 2 362 $

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Marla MacInnis, Conseillère en relation avec les médias, Ministère de la Santé et du Mieux-Être de la Nouvelle-Écosse, 902-499-6428, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca