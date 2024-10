HALIFAX, NS, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Comme la fréquence et la gravité des feux de forêt augmentent au Canada - au détriment de notre santé, de notre économie, de nos milieux de vie et de la faune - les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse soutiennent leurs citoyens dont la vie et les moyens de subsistance sont menacés par des feux de forêt.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tory Rushton, ont annoncé aujourd'hui un investissement commun de près de 30 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de deux initiatives du gouvernement du Canada : le Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC) et le programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu.

Un investissement conjoint de 25,6 millions de dollars provenant du Fonds d'équipement du programme CGFFCC soutiendra la Nouvelle-Écosse dans ses démarches pour acheter de l'équipement de lutte contre les feux de forêt, notamment des hélicoptères, des camions de pompiers, des véhicules de communication, des remorques de commandement des opérations, des stations météo, des modernisations technologiques et des équipements de protection individuelle. En favorisant l'acquisition et la modernisation d'équipement spécialisé de lutte contre les feux de forêt ainsi que le recrutement et la formation d'effectifs pour répondre aux besoins dans les périodes de pointe, cet investissement améliorera la capacité d'intervention de la Nouvelle-Écosse. Il renforcera aussi la sécurité des collectivités et des pompiers et la capacité d'échanger des ressources à l'échelle du Canada.

L'investissement s'ajoute à la contribution de 169 292 $ versée l'an dernier au Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) pour former des pompiers à la lutte contre les feux de forêt dans plusieurs communautés micmaques de la Nouvelle-Écosse. La contribution provenait du Fonds de formation du programme CGFFCC de Ressources naturelles Canada (RNCan), qui permet d'aider en priorité les communautés et organisations autochtones à former des pompiers et d'amener RNCan à mieux comprendre les besoins et les obstacles dans ce domaine. Le personnel du CIFFC et du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse a dispensé cette formation à 21 pompiers micmacs en 2023.

Dans le cadre du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu, la Nouvelle-Écosse et RNCan investiront jusqu'à 3,9 millions de dollars sur cinq ans dans la préparation aux feux, la réduction des risques et l'expansion de l'adoption des principes et pratiques d'Intelli-feu en Nouvelle-Écosse. Grâce à ce financement, la Nouvelle-Écosse fera de l'éducation et de la sensibilisation en lien avec la prévention et l'atténuation des feux de forêt à l'échelle des collectivités. Elle utilisera les fonds pour se donner les moyens de mieux évaluer le risque de feu et élaborer des outils en appui à la prévention et à l'atténuation. Cet investissement initial fait partie d'une série d'investissements conjoints devant aider les provinces et les territoires à promouvoir les principes et pratiques d'Intelli-feu de manière à prévenir les feux de forêt et à en atténuer les impacts.

Il est essentiel de renforcer notre capacité de combattre les feux de forêt quand ils éclatent, mais il faut aussi faire des investissements proactifs pour réduire les risques en amont. Le gouvernement fédéral a investi sur ces deux fronts en aidant les services de lutte incendie de tout le pays à mieux se préparer et à mieux réagir aux feux de forêt et en mettant en place des mesures à l'échelle des collectivités pour prévenir les feux de forêt et en amoindrir les conséquences.

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont pour priorité absolue la santé et la sécurité de la population canadienne. En travaillant de concert avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des alliés d'autres pays, le gouvernement fédéral continue à soutenir et à prendre en charge la lutte contre les feux de forêt, afin d'assurer la sécurité de nos populations en protégeant les vies, la santé, les moyens de subsistance et les habitations de nos citoyens, d'un bout à l'autre du pays.

« Le gouvernement fédéral fournit aux provinces, aux territoires et autres partenaires les aides qui leur permettront de relever les défis associés aux feux de forêt. L'annonce faite aujourd'hui avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse témoigne de notre volonté de faire équipe pour atténuer et combattre les feux dans le cadre du programme CGFFCC et pour promouvoir le programme Intelli-feu Canada à l'échelle nationale. En investissant rapidement dans des actions concrètes, notre gouvernement aide le pays à se préparer aux défis de l'avenir et à des saisons des feux plus longues et plus intenses. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« La saison des feux de forêt de l'an dernier a été la pire de notre histoire, et nous ne voulons plus jamais revivre une telle dévastation. Nous savons que les feux de forêt sont l'un des principaux risques associés aux changements climatiques, et nous prenons des mesures pour les prévenir et nous y préparer. À la faveur d'accords avec nos partenaires fédéraux, nous investissons dans des équipements, dont notre flotte de quatre hélicoptères bombardiers d'eau que nous remplaçons, et nous améliorons nos mesures de prévention dans l'intérêt de la sécurité de notre population et de nos collectivités. »

L'honorable Tory Rushton

Ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse

Le Fonds d'équipement du programme CGFFCC a été lancé en 2022 pour investir de façon proactive et soutenir les services de lutte incendie des provinces et des territoires dans leurs efforts pour renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des feux de forêt au Canada en facilitant l'achat d'équipement spécialisé (p. ex. des camions pour les pompiers et de l'équipement de protection individuelle), afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt.

en facilitant l'achat d'équipement spécialisé (p. ex. des camions pour les pompiers et de l'équipement de protection individuelle), afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt. Dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC de RNCan, les provinces et les territoires doivent faire des investissements à coûts partagés avec le gouvernement du Canada dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, mises à niveau avioniques [pièces], tuyaux, pompes et matériel de communication amélioré) et dans la réparation d'équipement vieillissant et la formation.

dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, mises à niveau avioniques [pièces], tuyaux, pompes et matériel de communication amélioré) et dans la réparation d'équipement vieillissant et la formation. Le Fonds de formation du CGFFCC s'est engagé à verser 28 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2022-2023 pour former 1 000 pompiers forestiers et intégrer le savoir ancestral autochtone dans la gestion des feux. De 2022-2023 à 2023-2024, le Fonds de formation a investi 8,2 millions de dollars dans un projet pilote de formation à la lutte contre les feux de forêt qui a permis de réaliser dix projets destinés principalement à des organisations et des communautés autochtones. Pour les trois prochaines années, à compter de 2024-2025, le Fonds de formation a un budget de 16,8 millions de dollars pour épauler les candidats choisis au terme de l'appel de demandes, qui a pris fin en février 2024.

Programme national du CIFFC, Intelli-feu Canada donne aux Canadiens et Canadiennes les moyens qu'il faut pour améliorer la résilience de leur quartier face aux feux de forêt et réduire au minimum les effets négatifs de ces derniers. Il offre des ressources, des programmes et des recommandations qui aident les particuliers, les planificateurs paysagistes, les aménagistes forestiers et d'autres acteurs à protéger les habitations et les populations contre les feux de forêt.

donne aux Canadiens et Canadiennes les moyens qu'il faut pour améliorer la résilience de leur quartier face aux feux de forêt et réduire au minimum les effets négatifs de ces derniers. Il offre des ressources, des programmes et des recommandations qui aident les particuliers, les planificateurs paysagistes, les aménagistes forestiers et d'autres acteurs à protéger les habitations et les populations contre les feux de forêt. Consulter Canada.ca/feuxdeforêt pour obtenir la liste complète des liens vers diverses aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

