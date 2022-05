OTTAWA, ON, le 5 mai 2022 /CNW/ - La gestion efficace des infrastructures municipales est essentielle à la compétitivité économique du Canada. Les municipalités de toutes tailles ont besoin de bonnes pratiques de gestion des actifs pour bâtir et entretenir des collectivités résilientes et durables pour tous les Canadiens.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 163 530 $ dans quatre collectivités du Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Ces initiatives aideront les collectivités à prendre des décisions fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Avec le financement du PGAM :

La Ville de Sackville mettra en œuvre le logiciel Citywide Maintenance Manager, et son personnel suivra une formation qui lui permettra d'acquérir une compréhension avancée du rendement des actifs et de planifier efficacement l'entretien futur. La mise en œuvre du logiciel et la formation aux systèmes seront un élément essentiel pour continuer à faire progresser les données sur les actifs et permettre une plus grande participation du personnel de l'ensemble de l'organisation à la planification des actifs. Riverdale Municipality has recognized the need to develop a formal asset management approach. The main achievement of this project include the development of a consolidated Asset Management Framework (Asset Management Policy, Strategy, Roadmap, and Plan) to inform infrastructure investment decisions. This framework will draw upon centralized asset data, and staff will be trained on appropriate principles for program execution.

mettra en œuvre le logiciel Citywide Maintenance Manager, et son personnel suivra une formation qui lui permettra d'acquérir une compréhension avancée du rendement des actifs et de planifier efficacement l'entretien futur. La mise en œuvre du logiciel et la formation aux systèmes seront un élément essentiel pour continuer à faire progresser les données sur les actifs et permettre une plus grande participation du personnel de l'ensemble de l'organisation à la planification des actifs. Riverdale Municipality has recognized the need to develop a formal asset management approach. The main achievement of this project include the development of a consolidated Asset Management Framework (Asset Management Policy, Strategy, Roadmap, and Plan) to inform infrastructure investment decisions. This framework will draw upon centralized asset data, and staff will be trained on appropriate principles for program execution. La Ville de Saint-Quentin élaborera une base de données principale élargie et améliorera ses processus internes pour permettre une meilleure planification et une meilleure gestion des indicateurs de rendement liés à ses actifs. Les activités comprendront la formation des employés et des travaux techniques qui mèneront à la mise en œuvre d'un inventaire permanent et permettront à la municipalité de répondre aux exigences provinciales.

élaborera une base de données principale élargie et améliorera ses processus internes pour permettre une meilleure planification et une meilleure gestion des indicateurs de rendement liés à ses actifs. Les activités comprendront la formation des employés et des travaux techniques qui mèneront à la mise en œuvre d'un inventaire permanent et permettront à la municipalité de répondre aux exigences provinciales. La Municipalité de Two Borders intégrera la gestion des actifs à ses activités, rédigera un plan visant à normaliser son approche de la réparation des routes et mettra sur pied une équipe de gestion des actifs pour éclairer la prise de décisions.

intégrera la gestion des actifs à ses activités, rédigera un plan visant à normaliser son approche de la réparation des routes et mettra sur pied une équipe de gestion des actifs pour éclairer la prise de décisions. La Municipalité régionale de Tracadie achèvera et consolidera l'inventaire de ses principaux actifs, notamment les actifs linéaires, les bâtiments/structures et le parc automobile. L'inventaire comprendra des données sur les attributs tels que l'âge, l'état et les matériaux. L'information sera présentée sous forme de tableur et de système d'information géographique (SIG).

Citations

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de la formation et des outils pour planifier, entretenir et construire des infrastructures durables dans les petites collectivités du pays. Grâce au Programme de gestion des actifs municipaux, notre gouvernement aide les collectivités du Nouveau-Brunswick à acquérir ce dont elles ont besoin pour gérer efficacement leurs actifs et améliorer la qualité de vie de leurs résidents. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les projets de gestion aident à améliorer la qualité de vie des Néo‑Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Ce financement du Programme de gestion des actifs municipaux permettra à nos collectivités de disposer de la technologie et des ressources dont elles ont besoin pour adopter les meilleures pratiques de gestion et de prendre des décisions fondées sur des preuves. »

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst

« Il est essentiel pour notre gouvernement de prendre des décisions judicieuses en matière d'infrastructure, fondées sur des données. L'investissement d'aujourd'hui fournit à nos collectivités du Nouveau-Brunswick les outils et la formation nécessaires pour améliorer leurs pratiques de gestion des actifs et obtenir de meilleurs résultats. »

René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche

« L'objectif du Programme de gestion des actifs municipaux est d'habiliter les municipalités à prendre des décisions d'investissement stratégiques concernant leurs infrastructures municipales. La FCM continuera d'aider les municipalités à adopter de bonnes pratiques de gestion des actifs, à planifier, à recueillir et à analyser des données afin qu'elles puissent fournir des services essentiels et assurer une qualité de vie élevée à leurs résidents. »

Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux.

et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Programme de gestion des actifs municipaux

Infrastructure dans votre collectivité

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et Conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Cell. : (343) 574-8116, [email protected] ; FCM - Relations avec les médias : 613-907-6395, [email protected] ; Infrastructure Canada : 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]