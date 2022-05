OTTAWA, ON, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - La gestion efficace des infrastructures municipales est essentielle à la compétitivité économique du Canada. Les municipalités de toutes tailles ont besoin de bonnes pratiques de gestion des actifs pour bâtir et maintenir des collectivités résilientes et durables pour tous les Canadiens.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 441 200 $ dans dix collectivités de la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Ces initiatives aideront les collectivités à prendre des décisions fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Avec le financement du PGAM :

La Nation Squamish élaborera une politique de gestion des actifs et d'outils pour une utilisation quotidienne dans la gestion des actifs, rassemblés dans un « Manuel du programme de gestion des actifs ». Ces outils seront développés en étroite collaboration avec le personnel de la Nation et les membres du Conseil , dans le cadre d'ateliers.

élaborera une politique de gestion des actifs et d'outils pour une utilisation quotidienne dans la gestion des actifs, rassemblés dans un « Manuel du programme de gestion des actifs ». Ces outils seront développés en étroite collaboration avec le personnel de la Nation et les membres du Conseil , dans le cadre d'ateliers. Le Village de Lions Bay élaborera un modèle financier et une stratégie de remplacement des actifs à long terme, une politique de gestion des actifs, des modèles de rapports annuels pour mesurer les progrès en matière de gestion des actifs pour le conseil municipal et le public et pour améliorer ses données sur l'inventaire et l'état des actifs des bâtiments.

élaborera un modèle financier et une stratégie de remplacement des actifs à long terme, une politique de gestion des actifs, des modèles de rapports annuels pour mesurer les progrès en matière de gestion des actifs pour le conseil municipal et le public et pour améliorer ses données sur l'inventaire et l'état des actifs des bâtiments. La Commission des parcs et des loisirs de Vancouver cherchera un service de consultation pour recueillir des données sur les actifs et effectuer une évaluation. L'objectif est d'orienter la planification de la remise en état de ses installations aquatiques, notamment les fontaines décoratives, les piscines extérieures, les pataugeoires et les parcs à jets d'eau. Le consultant fournira également un inventaire des données sur les actifs, y compris sur la quantité détaillée, l'état, la durée de vie prévue et la valeur de remplacement des actifs, et effectuera une analyse multistratégique du coût du cycle de vie afin d'établir un programme optimal de remise en état et d'entretien.

Consultez le document d'information pour en savoir plus sur les dix initiatives.

Citations

« Les investissements dans les projets de gestion des infrastructures aident à améliorer la qualité de vie des Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes. Ce financement du Programme de gestion des actifs municipaux permettra à nos collectivités de disposer de la technologie et des ressources dont elles ont besoin pour adopter les meilleures pratiques de gestion et de prendre des décisions fondées sur des preuves. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud

« Des infrastructures publiques bien entretenues sont essentielles à la création de collectivités durables et saines. Grâce au Programme de gestion des actifs municipaux, le gouvernement du Canada soutient les municipalités et les gouvernements autochtones dans leurs efforts pour prendre des décisions judicieuses et fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures existantes et nouvelles afin de mieux servir leurs collectivités. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country

« L'objectif du Programme de gestion des actifs municipaux est d'habiliter les municipalités à prendre des décisions d'investissement stratégiques concernant leurs infrastructures municipales. La FCM continuera d'aider les municipalités à adopter de bonnes pratiques de gestion des actifs, à planifier, à recueillir et à analyser des données afin qu'elles puissent fournir des services essentiels et assurer une qualité de vie élevée à leurs résidents. »

Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Liens connexes

Programme de gestion des actifs municipaux

Infrastructure dans votre collectivité

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et Conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Cell. : (343) 574-8116, [email protected]; FCM - Relations avec les médias, 613-907-6395, [email protected]; Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]