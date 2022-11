OTTAWA, ON, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont annoncé un investissement de 322 710 $ dans sept collectivités de l'Alberta. Ce financement aidera ces dernières à prendre des décisions fondées sur des données relatives aux infrastructures clés ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

La Ville de Penhold reçoit 50 000 $ pour centraliser les données sur la gestion des actifs, ce qui permettra de déterminer plus facilement l'âge, le coût et l'état de chacun de ses actifs.

La Ville de Sylvan Lake reçoit 50 000 $ pour son projet de collecte de données sur les eaux pluviales et de mise à jour du modèle qui fournira des données pour le système d'information géographique (SIG) et mettra à jour le modèle d'eaux pluviales existant avec des données actuelles et précises.

La Ville de Brooks reçoit 50 000 $ pour réaliser la première phase du plan d'amélioration qui portera sur les mesures les plus prioritaires au cours des 12 premiers mois du plan de deux ans, comme l'amélioration de la politique de gestion des actifs, l'élaboration d'un système normalisé pour évaluer l'état des actifs de la Ville et l'amélioration des évaluations des risques.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada assure la croissance économique de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

« Grâce à des données précises et à jour, les municipalités de l'Alberta et de tout le Canada peuvent prendre de meilleures décisions en matière de planification et assurer un entretien judicieux des infrastructures sur lesquelles leurs collectivités comptent dans leur vie quotidienne. En collaboration avec nos partenaires locaux et provinciaux, nous aidons les collectivités de l'Alberta à acquérir les ressources, la formation et l'information dont elles ont besoin pour gérer efficacement leurs actifs tout en renforçant la résilience économique et en améliorant la qualité de vie de tous les citoyens. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Une bonne gestion des actifs, notamment des routes, des ponts, des bâtiments et des systèmes de traitement d'eau, est primordiale pour renforcer nos municipalités. C'est pourquoi la FCM offre son programme de gestion des actifs municipaux aux municipalités de l'Alberta et d'ailleurs au pays afin de les aider à adopter de solides pratiques dans ce domaine et à recueillir et analyser des données pour prendre de bonnes décisions d'investissement. »

Taneen Rudyk, présidente, Fédération canadienne des municipalités

Le financement annoncé aujourd'hui provient du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM).

Le PGAM est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Il offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir plus de 64 millions de dollars dans 1 517 projets de gestion des actifs municipaux.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Des informations complémentaires sur les sept initiatives coordonnées par les municipalités se trouvent dans le document d'information.

