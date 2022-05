OTTAWA, ON, le 3 mai 2022 /CNW/ - La gestion efficace des infrastructures municipales est essentielle à la compétitivité économique du Canada. Les municipalités de toutes tailles ont besoin de bonnes pratiques de gestion des actifs pour bâtir et maintenir des collectivités résilientes et durables pour tous les Canadiens.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 237 471 $ dans cinq collectivités de l'Alberta dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Ces initiatives aideront les collectivités à prendre des décisions fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Avec le financement du PGAM :

La Première Nation de Fort McKay localisera et évaluera tous les actifs d'infrastructure se trouvant dans les parcs industriels et commerciaux de la Première Nation de Fort McKay, sur la R.I. 174 de Fort McKay. Le rapport final sur les actifs contiendra un plan d'entretien, de réparation et de remplacement des actifs à court et à long terme afin d'assurer la durabilité opérationnelle de chacune des propriétés.

localisera et évaluera tous les actifs d'infrastructure se trouvant dans les parcs industriels et commerciaux de la Première Nation de Fort McKay, sur la R.I. 174 de Fort McKay. Le rapport final sur les actifs contiendra un plan d'entretien, de réparation et de remplacement des actifs à court et à long terme afin d'assurer la durabilité opérationnelle de chacune des propriétés. La municipalité de High Level élaborera des cadres de cycle de vie et des protocoles relatifs à l'état des actifs, entreprendra des travaux relatifs aux données et mettra en œuvre un logiciel de gestion de l'entretien. Grâce à ces cadres et à la mise en œuvre du logiciel, la municipalité sera en mesure d'approfondir sa compréhension des actifs essentiels et de planifier efficacement l'entretien futur en fonction de décisions fondées sur des données. Une vue d'ensemble plus globale des données sur les actifs et des coûts du cycle de vie à long terme contribuera à la planification à long terme, et les protocoles relatifs à l'état des actifs amélioreront la capacité à recueillir des données efficaces sur les actifs.

élaborera des cadres de cycle de vie et des protocoles relatifs à l'état des actifs, entreprendra des travaux relatifs aux données et mettra en œuvre un logiciel de gestion de l'entretien. Grâce à ces cadres et à la mise en œuvre du logiciel, la municipalité sera en mesure d'approfondir sa compréhension des actifs essentiels et de planifier efficacement l'entretien futur en fonction de décisions fondées sur des données. Une vue d'ensemble plus globale des données sur les actifs et des coûts du cycle de vie à long terme contribuera à la planification à long terme, et les protocoles relatifs à l'état des actifs amélioreront la capacité à recueillir des données efficaces sur les actifs. La ville de Lloydminster renforcera ses mesures de sensibilisation en matière de gestion des actifs au sein de l'administration municipale et renforcera sa capacité à comprendre la portée et le rôle des plans de gestion des actifs dans la planification, la budgétisation et la prise de décisions municipales. Elle élaborera également un cadre cohérent de plans de gestion des actifs que les services propriétaires d'actifs utiliseront pour créer une première ébauche de ces plans.

renforcera ses mesures de sensibilisation en matière de gestion des actifs au sein de l'administration municipale et renforcera sa capacité à comprendre la portée et le rôle des plans de gestion des actifs dans la planification, la budgétisation et la prise de décisions municipales. Elle élaborera également un cadre cohérent de plans de gestion des actifs que les services propriétaires d'actifs utiliseront pour créer une première ébauche de ces plans. Le village de Chauvin et le village d' Edgerton mettront en place un cadre de gestion des actifs comprenant une politique, une stratégie et un plan axé sur les routes, les réseaux d'aqueduc et d'égout, ainsi que les catégories d'actifs de bâtiments. De plus, ils centraliseront les renseignements sur les actifs dans une base de données centrale, et formeront le personnel afin d'améliorer la capacité de gestion des actifs à l'interne.

« Tous les Albertains méritent des services sûrs et sans obstacle de leurs institutions et services publics. Le Programme de gestion des actifs municipaux aidera les collectivités de l'Alberta à se doter de la technologie et des ressources dont elles ont besoin pour adopter les meilleures pratiques de gestion qui bénéficieront à tous. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre

« L'objectif du Programme de gestion des actifs municipaux est d'habiliter les municipalités à prendre des décisions d'investissement stratégiques concernant leurs infrastructures municipales. La FCM continuera d'aider les municipalités à adopter de bonnes pratiques de gestion des actifs, à planifier, à recueillir et à analyser des données afin qu'elles puissent fournir des services essentiels et assurer une qualité de vie élevée à leurs résidents. »

Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mise en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux.

et mise en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

