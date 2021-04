OTTAWA, le 13 avril 2021 /CNW/ - Les effets des changements climatiques se font sentir d'un bout à l'autre du pays. En investissant dans de nouvelles technologies et initiatives pour réduire les émissions et rendre nos collectivités plus résilientes, nous pouvons créer de bons emplois dans la classe moyenne et accélérer la transition du Canada vers un avenir fondé sur l'énergie propre.

La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Garth Frizzell, ont lancé aujourd'hui l'initiative de Rénovation de bâtiments de loisirs pour aider les municipalités, petites et grandes, à surmonter les effets des contraintes budgétaires sur l'expertise pour réaliser des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cette initiative, créé grâce à un investissement fédéral de 167 millions de dollars dans le Fonds municipal vert de la FCM, doit aider les municipalités de toutes tailles et les organismes sans but lucratif à entreprendre des rénovations et d'autres améliorations pour augmenter le rendement énergétique de leurs bâtiments afin d'en réduire les émissions et le coût d'exploitation tout en prolongeant leur durée de vie. Ces investissements aideront les collectivités à réduire les émissions générées par des bâtiments de loisirs existants tels que les arénas, les piscines, les bibliothèques ainsi que les centres récréatifs et culturels.

L'initiative Rénovation de bâtiments de loisirs offrira des subventions et des prêts pour financer une partie de chaque projet et devrait avoir épuisé son enveloppe en l'espace de six ans. La FCM soumettra les candidatures reçues pendant l'appel de propositions à un examen par le personnel et par les pairs, puis elle financera les projets les plus novateurs qui ressortiront de cet examen. Les premiers projets d'immobilisations devraient être approuvés d'ici la fin de 2021-2022.

La nouvelle initiative fait partie d'un investissement fédéral de 950 millions de dollars dans le Fonds municipal vert destiné à renforcer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions au Canada. Elle est complétée par de nouvelles mesures du plan climatique renforcé du Canada qui misent sur des rénovations, des réparations, des mises à niveau et des constructions neuves pour favoriser l'aménagement de bâtiments communautaires écologiques et inclusifs. En aidant les municipalités à réaliser ces projets, cette initiative contribuera à créer des emplois dans les collectivités et à établir des modèles de rénovation qui pourront être reproduits à la grandeur du Canada pour renforcer l'emploi tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle locale.

Il est essentiel d'investir dans des solutions innovatrices pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité énergétique si nous voulons bâtir des collectivités plus propres et plus saines et créer une croissance économique durable pour l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« Les gains d'efficacité énergétique nous permettront de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de Paris. Par l'annonce faite aujourd'hui, nous travaillons à réduire nos émissions et à créer de bons emplois. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les établissements communautaires, comme les bibliothèques et les arénas, sont au cœur de nos collectivités d'un océan à l'autre. La rénovation de ces importants espaces publics est un volet essentiel de notre plan qui vise à réduire la pollution et à lutter contre les changements climatiques, tout en créant des emplois aux quatre coins du pays. Grâce à des programmes à l'image de l'initiative de Rénovation de bâtiments de loisirs, nous préparons un avenir plus sain et plus respectueux de l'environnement pour nos enfants et nos petits-enfants. »

Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« Les centres communautaires, qu'il s'agisse de piscines, de bibliothèques ou de centres culturels et récréatifs, sont essentiels à la vie des Canadiens. En collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités, nous finançons des travaux de rénovation dans tout le pays afin de rendre ces bâtiments plus écoénergétiques, de réduire les coûts et de lutter contre les émissions. Cette initiative créera des emplois, nous aidera à lutter contre les changements climatiques et nous permettra de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Qu'elles soient petites ou grandes, les gouvernements de proximité sont au cœur de l'action climatique. Puisque les bâtiments communautaires tels que les arénas, piscines et centres récréatifs figurent parmi les principales sources de GES des municipalités, de bons projets de rénovation peuvent donner un solide coup de pouce aux efforts de lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous pouvons améliorer nos infrastructures communautaires et travailler à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. »

Garth Frizzell

Président, Fédération canadienne des municipalités

