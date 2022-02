OTTAWA, ON, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de réseaux de traitement des eaux usées, une bonne gestion des actifs est essentielle pour bâtir des collectivités plus fortes. Les municipalités de toutes tailles ont besoin d'outils et de ressources pour prendre des décisions fondées sur des preuves qui appuient la gestion à long terme des actifs et permettent d'offrir à tous les Canadiens un avenir plus sain, plus sûr et plus prospère.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 660 345 $ dans 15 collectivités du Québec dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Alors que le Canada se dirige vers une reprise solide, ces projets aideront les collectivités à prendre des décisions fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Avec le financement du PGAM :

La Ville de Marieville recueillera des données sur les bâtiments qui constituent le patrimoine de la Ville et sur les actifs de drainage de type ponceau qui représentent des points de contrôle essentiels et névralgiques pour la gestion des eaux pluviales en contexte de changements climatiques. En plus de recueillir des données sur ces actifs, la Ville compte faire un dénombrement et une structuration des actifs de gestion de l'eau, des routes et autres afin de développer un inventaire des actifs essentiels en vue d'un plan de gestion d'actifs éventuel.

recueillera des données sur les bâtiments qui constituent le patrimoine de la Ville et sur les actifs de drainage de type ponceau qui représentent des points de contrôle essentiels et névralgiques pour la gestion des eaux pluviales en contexte de changements climatiques. En plus de recueillir des données sur ces actifs, la Ville compte faire un dénombrement et une structuration des actifs de gestion de l'eau, des routes et autres afin de développer un inventaire des actifs essentiels en vue d'un plan de gestion d'actifs éventuel. La Municipalité de La Présentation regroupera l'ensemble de données des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial de la municipalité dans une base de données permettant la génération d'un plan des réseaux avec ses composants. Un relevé GPS sera réalisé pour les poteaux ou vannes des entrées de service ainsi que pour les regards d'égout sanitaire et pluvial. Le mandat inclut également la modélisation hydraulique du réseau d'aqueduc, la validation du modèle, les simulations nécessaires pour identifier la source de problèmes de fonctionnement en termes de pression et de débit pour identifier les interventions requises afin d'assurer un niveau de service adéquat à la population.

regroupera l'ensemble de données des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial de la municipalité dans une base de données permettant la génération d'un plan des réseaux avec ses composants. Un relevé GPS sera réalisé pour les poteaux ou vannes des entrées de service ainsi que pour les regards d'égout sanitaire et pluvial. Le mandat inclut également la modélisation hydraulique du réseau d'aqueduc, la validation du modèle, les simulations nécessaires pour identifier la source de problèmes de fonctionnement en termes de pression et de débit pour identifier les interventions requises afin d'assurer un niveau de service adéquat à la population. La Municipalité de Sainte-Marcelline -de-Kildare, la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé, la Municipalité de Saint-Félix-de- Valois , la Ville de Victoriaville et la Municipalité de Saint-Barthélemy produiront un bilan de santé des principaux actifs afin d'aider les décideurs municipaux à gérer de façon optimale les infrastructures à leur charge. Ce projet consiste à consolider et à élaborer un portrait global des actifs par un outil intégré de présentation (tableau de bord) et une carte interactive, ainsi qu'à implanter un outil de suivi des actifs.

Consultez le document d'information pour en savoir plus sur les 15 projets.

Citations

« Qu'il s'agisse d'infrastructures souterraines ou de lieux de rassemblement communautaires comme les arénas et les centres civiques, les municipalités gèrent des actifs clés qui nécessitent une gestion diligente. En tirant parti des outils accessibles dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux, les villes et les municipalités du Québec pourront obtenir un portrait précis de l'état de leurs infrastructures et prendre des décisions éclairées maintenant et pour les années à venir. Notre gouvernement continuera d'investir dans des solutions axées sur les données pour assurer une saine gestion des actifs municipaux. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos municipalités offrent des services directs et essentiels aux Québécois à tous les jours. C'est pourquoi on continue de les appuyer avec des programmes qui permettent de livrer concrètement pour nos communautés. Depuis le début de la pandémie, on travaille pour répondre à leurs besoins et on va continuer de faire ce qu'il faut pour leur fournir les outils nécessaires pour la gestion de leurs infrastructures et de leurs actifs municipaux. Nos municipalités du Québec, petites ou grandes, vont toujours pouvoir compter sur nous. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Partout à travers le pays, les collectivités de toutes tailles se préparent à la vie après la pandémie. Elles s'efforcent d'améliorer leurs infrastructures et leurs actifs naturels afin de pouvoir continuer à offrir des services durables et fiables pour améliorer la qualité de vie des résidents. En veillant à ce que les gouvernements de proximité disposent des bons outils pour prendre des décisions judicieuses en matière de gestion des actifs, nous pouvons contribuer à la reprise économique du Canada. »

Joanne Vanderheyden, présidente, Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités annoncent un soutien pour une nouvelle initiative de gestion des actifs dans 15 collectivités du Québec pour un montant total de 660 345 $.

et la Fédération canadienne des municipalités annoncent un soutien pour une nouvelle initiative de gestion des actifs dans 15 collectivités du Québec pour un montant total de 660 345 $. Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et exécuté par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 063 projets de gestion des actifs municipaux.

et exécuté par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 063 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 7,3 milliards de dollars dans plus de 1880 projets d'infrastructure au Québec.

, le gouvernement du a investi plus de 7,3 milliards de dollars dans plus de 1880 projets d'infrastructure au Québec. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Programme de gestion des actifs municipaux

Infrastructure dans votre collectivité

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et Conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Cell. : (343) 574-8116, [email protected]; FCM - Relations avec les médias, 613-907-6395, [email protected]; Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]