VILLE DE QUÉBEC, le 14 mars 2022 /CNW/ - Un environnement plus sain, des emplois pour la classe moyenne et plus d'économies pour les Canadiens : améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et investir dans des infrastructures propres permettent de lutter contre les changements climatiques et de créer de bons emplois, tout en s'assurant que les municipalités, les citoyens et les entreprises économisent sur leurs factures d'énergie.

Voilà pourquoi l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Scott Pearce, deuxième vice-président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 12,6 millions de dollars par l'entremise du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM afin d'aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), à diminuer les déchets et à améliorer la qualité de l'eau dans les collectivités du Québec.

La Ville de Québec et le Centre Hospitalier universitaire (CHU) de Québec-Université Laval recevront 11,5 millions de dollars, dont un prêt remboursable de 10 M$, pour la construction d'un système de chauffage sur les installations de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Ce système récupérera de la vapeur rejetée par l'incinérateur municipal de la ville. Le projet permettrait de réduire les émissions de GES produites par la nouvelle centrale énergétique, d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les besoins d'eau potable de l'incinérateur et de réduire la consommation d'énergie pour l'hôpital. Parmi les nombreux avantages du projet figurent une réduction de 52 % de la consommation de combustibles fossiles et d'électricité provenant du réseau, ainsi qu'une réduction de 94 % des émissions de gaz à effet de serre, par rapport à un scénario de référence.

Réemploi+, en partenariat avec la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean, recevront 400 000 $ pour un projet pilote qui permettra de réduire considérablement les émissions de GES et de valoriser plus de 5 000 tonnes métriques de déchets des écocentres gérés par la RMR annuellement. Au lieu d'être transportés au site d'enfouissement, les articles réutilisables seront réparés et mis en vente dans trois « quincailleries » de matériaux réutilisés de la région et en ligne. Avec ce projet, les personnes ayant besoin d'un soutien particulier pourront suivre une formation professionnelle pour intégrer le marché du travail.

La Ville de Rivière-du-Loup obtiendra 400 000 $ pour la réalisation d'un projet pilote visant à augmenter les capacités de l'usine de traitement des eaux usées de Rivière-du-Loup à l'aide de technologies innovatrices, inutilisées ailleurs dans la province. Le projet pilote comprendra l'essai du système de traitement aux conditions de débit maximal prévues pour les 30 prochaines années ainsi que la formation des employés et le transfert de technologie.

La Municipalité de Sainte-Hedwidge recevra 240 200 $ pour mettre en place un système de chauffage centralisé à la biomasse afin de répondre aux besoins de chauffage de trois bâtiments (l'hôtel de ville, l'église et le presbytère et le garage municipal/la caserne de pompiers). En passant du mazout à la biomasse forestière résiduelle locale (copeaux de bois), la municipalité réduira ses émissions de GES de 97 % et soutiendra l'économie régionale.

La Ville de Candiac utilisera l'investissement de 54 750 $ pour réaliser une étude de faisabilité sur l'implantation d'une boucle de récupération d'énergie pour distribuer le chauffage et la climatisation entre les émetteurs (bâtiments industriels) et les récepteurs (bâtiments municipaux et résidentiels) du centre-ville de Montcalm.

La Ville de Drummondville obtiendra 36 160 $ pour procéder, en partenariat avec la Municipalité régionale de comté (MRC) de Drummond, un projet pilote de récupération et de recyclage des déchets encombrants et des résidus de CRD (construction, rénovation, démolition) provenant des secteurs résidentiel et commercial. Le projet pilote doit atteindre un taux de récupération de 61 % de tous les déchets résiduels, une réduction des déchets de 2,5 % pendant le projet pilote et une diminution des déchets de 5 % pendant la mise en œuvre à grande échelle.

La Ville d'Amqui recevra 29 900 $ pour mettre en place un projet pilote pour assurer la gestion environnementale des eaux de pluie dans le secteur Blais de la ville, un quartier typique de maisons familiales situé sur une pente abrupte en amont de la rivière Matapédia. L'initiative prévoit l'installation de puisards et de regards d'égouts, de bandes filtrantes, de zones de biorétention, de gazon et de jardins de pluie. L'objectif est de réduire d'au moins 80 % les solides en suspension et de diminuer de 80 % le volume des eaux de ruissellement dans le quartier.

Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais se servira de l'investissement de 23 750 $ pour réaliser une étude de faisabilité permettant de déterminer les facteurs facilitants, les obstacles ainsi que l'intérêt des citoyens et des organismes de quatre municipalités (Chelsea, Cantley, La Pêche et Val-des-Monts) de la MRC des Collines-de-l'Outaouais à adopter des solutions de mobilité durable, dont le partage de véhicules électriques et hybrides.

Le Fonds municipal vert (FMV), géré par la Fédération canadienne des municipalités, est financé par une dotation importante du gouvernement du Canada. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement à des pratiques de développement durable. Sa combinaison unique d'offres de financement, de ressources et de formations donne aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour améliorer leur résilience et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les renseignements sur les initiatives se trouvent dans le document d'information.

« Apporter des améliorations aux nouveaux bâtiments ou aux bâtiments existants pour les rendre plus écoénergétiques tout en investissant dans des infrastructures et des pratiques durables nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques, permettra aux Canadiens d'économiser sur leur facture d'énergie et créera de bons emplois dans la classe moyenne. Le gouvernement du Canada est ravi d'annoncer cet investissement, car il renforcera la résilience et assurera le maintien d'un environnement sain et d'une économie durable dans les collectivités de tout le Québec. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« En investissant dans des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et qui renforcent la résilience de nos collectivités, comme le projet de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, nous pouvons accélérer la marche vers la carboneutralité. De plus, ce projet permettra de créer un modèle reproductible ailleurs au Québec et dans le reste du pays. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« La lutte contre les changements climatiques et la création de nouvelles possibilités économiques vont de pair. Investir dans l'infrastructure verte dans les collectivités partout au Canada rendra notre air plus pur et notre économie plus forte, nous propulsant vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements de proximité ont une influence sur la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays. Cela signifie que les mesures locales sont cruciales et c'est justement ce qui se passe. Grâce au soutien du Fonds municipal vert, des municipalités de toutes tailles mettent en œuvre des solutions intelligentes à faibles émissions de carbone. Ensemble, nous pouvons améliorer nos infrastructures communautaires, accélérer la transition vers la carboneutralité et atteindre les objectifs climatiques du Canada. »

Scott Pearce, deuxième vice-président, Fédération canadienne des municipalités

« La valorisation de la vapeur de l'incinérateur par l'Hôpital de l'Enfant-Jésus est un projet novateur qui s'inscrit dans la Stratégie de développement durable de la Ville de Québec lancée en juin dernier. Nous sommes pleinement engagés pour la réduction à la source des déchets, la décarbonisation et la lutte contre les changements climatiques. Les villes ont un rôle essentiel à jouer dans cette lutte, nous comptons bien y mettre tous les efforts. »

Bruno Marchand, maire de Québec

