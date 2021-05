CHARLOTTETOWN, PE, le 19 mai 2021 /CNW/ - La population canadienne ressent les effets des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des initiatives qui réduisent les émissions et accroissent la résilience des collectivités, nous créons de bons emplois dans la classe moyenne et bâtissons un avenir fondé sur des énergies peu émettrices.

Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Lawrence MacAuley, au nom de l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles, et Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui un investissement de 14,1 millions de dollars, par l'entremise du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et favoriser les réductions de coûts dans les collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et de la Nouvelle-Écosse (N.-É.).

L'investissement de 14 millions de dollars est versé par le biais de l'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) liée au FMV pour soutenir PACE Maritimes (Property Assessed Clean Energy), un programme interprovincial qui sera mis en œuvre à Stratford et Charlottetown, sur l'Î.-P.-É., et à Wolfville, en N.-É. Le programme servira à financer des projets résidentiels d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie dans ces trois municipalités. D'autres programmes ciblés mis en œuvre à Wolfville et Charlottetown accorderont des subventions pour aider au remplacement des combustibles dérivés du pétrole et des conduites en plomb.

En outre, un financement de 175 000 $ est accordé à la Ville de Charlottetown pour une étude de faisabilité visant à améliorer l'efficacité énergétique de 22 bâtiments municipaux, afin de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer le confort et la sécurité de ses occupants.

Les initiatives de FEC aident les collectivités de toutes tailles à mettre en œuvre des programmes de financement locaux. Ceux-ci permettent aux propriétaires de réduire leurs émissions de GES et de rendre leur maison plus écoénergétique, confortable et abordable, ce qui favorise la création d'emplois localement et soutient l'économie locale.

Ces initiatives montrent que le FMV continue, comme il le fait depuis 20 ans, à soutenir des projets écologiques transformateurs au niveau communautaire. Depuis la création du Fonds, le gouvernement du Canada y a investi 1,65 milliard de dollars, ce qui a permis à des municipalités de contribuer à des projets qui, comme celui-ci, tirent parti des ressources locales pour offrir des solutions originales.

Le gouvernement soutient des projets énergétiques plus intelligents qui préparent un avenir plus sain et plus propre tout en créant de l'emploi et en stimulant la croissance économique pour l'ensemble des Canadiens.

« En investissant dans des initiatives municipales portant sur l'utilisation domestique de l'énergie, nous pouvons diminuer nos émissions à l'échelle locale, réduire davantage les coûts énergétiques et améliorer le confort des maisons des habitants de Stratford, Charlottetown et Wolfville. Ensemble, nous pouvons améliorer les infrastructures résidentielles et travailler à atteindre nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les changements climatiques se mesurent à l'échelle mondiale mais se font ressentir au niveau local. Nous investissons dans des projets qui réduiront nos émissions, ce qui aidera la population canadienne à économiser sur ses factures d'énergie tout en créant de l'emploi. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le Fonds municipal vert incitera les propriétaires à entreprendre des rénovations et à demander des évaluations énergétiques. Avoir une maison écoénergétique permet de respirer un air plus pur, de réduire la pollution et de jouir d'une facture de services publics moins élevée. Cet investissement représente un pas positif vers la réduction des émissions au pays tout en rendant les maisons de Charlottetown, Stratford et Wolfville plus confortables, abordables et durables. »

Sean Casey

Député de Charlottetown

« En investissant dans ce programme, nous soutenons non seulement l'économie locale et réduisons les émissions de gaz à effet de serre à Wolfville, mais nous aidons également les habitants à vivre plus confortablement dans leur maison tout en réduisant leurs frais d'énergie. »

Kody Blois

Député de Kings-Hants

« Ces investissements aideront les villes et les collectivités de toutes tailles à réduire leurs émissions, à créer des emplois et à aider les Canadiens à rendre leur résidence plus confortable et abordable, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de notre pays en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est ce qui fait le succès du Fonds municipal vert de la FCM. L'annonce d'aujourd'hui avec nos partenaires fédéraux aidera les collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse à bâtir un Canada plus vert et plus durable. »

Garth Frizzell

Président, Fédération canadienne des municipalités

« Ici, à Charlottetown, nous nous engageons à faire notre part pour lutter contre les changements climatiques. La crise climatique actuelle représente la seule menace majeure pour les municipalités comme la nôtre. Le programme PACE s'ajoutera à notre panoplie d'outils destinés à réduire nos émissions de carbone à Charlottetown. Nous avons hâte de nous mettre au travail et sommes extrêmement reconnaissants envers les excellents partenaires avec qui nous travaillons. »

Philip Brown

Maire de Charlottetown

« La Ville de Stratford s'engage à diminuer l'impact des changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de sa population. Ce programme nous donne l'occasion d'aider nos citoyens à effectuer des changements qui seront bénéfiques pour l'environnement et à mettre à exécution nos engagements à atteindre nos objectifs. »

Steve Ogden

Maire de Stratford

« Cet investissement aidera les habitants de Wolfville à améliorer le confort de leurs maisons tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une part importante du projet du Conseil qui consiste à s'attaquer au grave enjeu des changements climatiques et nous sommes heureux de travailler avec d'autres collectivités à cette initiative aux répercussions importantes. »

Wendy Donovan

Maire de Wolfville

« En unissant les petites et grandes villes de provinces différentes, PACE Atlantic CIC fournit de l'expertise et des compétences spécialisées que ne possède pas chacune des collectivités concernées. Notre approche globale vise à faciliter la réduction des coûts énergétiques et des émissions de carbone des collectivités. En collaborant avec les municipalités, nous pouvons aider à la conception de programmes intégrés et conviviaux pour les consommateurs comportant une approche marketing, du soutien technique et du financement. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir le programme PACE partout au Canada en 2021, année que je qualifierais d'année du financement climatique. »

Julian Boyle

Président et secrétaire, PACE Atlantic Community Interest Corporation

