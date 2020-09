WAKEFIELD, QC, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Les Canadiens vivent dans des collectivités plus propres et plus saines lorsque les municipalités élaborent des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique et trouver de nouvelles utilisations pour les infrastructures publiques.

Même durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) continuent de faire des investissements stratégiques dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) afin de soutenir des collectivités plus durables de toutes tailles. Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et offert aux municipalités par la FCM.

Aujourd'hui, William Amos, député de Pontiac, au nom de l'honorable Catherine McKenna, et Bill Karsten, président de la FCM, ont annoncé un investissement de plus de 236 000 dollars dans le cadre du FMV pour trois études de faisabilité pour des projets verts dans la région de l'Outaouais.

Étude à Chelsea

La Municipalité de Chelsea, en collaboration avec Sentiers Chelsea Trails, effectuera une étude de faisabilité préparant l'aménagement d'un sentier visant à favoriser le transport actif vers la Ville de Gatineau. La construction de ce réseau cyclable permettra notamment à certains travailleurs d'utiliser le vélo dans leurs déplacements quotidiens vers les pôles d'emploi de Gatineau. Le lien proposé avec le Parc-o-bus Freeman à Gatineau est un atout qui pourrait augmenter le nombre d'utilisateurs des transports en commun et actifs dans la région.

Études à La Pêche

La municipalité de La Pêche effectuera une étude de faisabilité pour comparer deux techniques de récupération des matières organiques : le compostage domestique et la collecte désignée de porte-à-porte. L'étude permettra de définir un plan de mise en œuvre et de traitement suivant l'approche la plus optimale. L'objectif est de récupérer plus de 60 % des déchets solides qui sont actuellement envoyés aux sites d'enfouissement et de réduire les émissions de GES.

Dans un deuxième projet, la Municipalité réalisera une étude architecturale pour un projet potentiel de construction d'un hôtel de ville énergétique net zéro. L'étude utilisera le cadre de la norme « Maison Passive » et de LEED pour développer la conception du bâtiment, qui comprendra un modèle énergétique détaillé.

Citations

« En collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités, nous investissons dans des études pour assurer des infrastructures écologiques et durables. Le Fonds municipal vert soutient le type de solutions innovantes qui aident les Canadiens à vivre dans des collectivités plus propres et plus saines. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

William Amos, député de Pontiac, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les solutions locales appliquées à grande échelle ont d'importantes répercussions nationales, comme la croissance économique et la réduction des émissions que le Canada doit réaliser afin d'atteindre ses cibles en matière de changements climatiques. Que ce soit en améliorant l'efficacité énergétique, en émettant moins de gaz à effet de serre ou en renforçant les infrastructures locales, les gouvernements de proximité y parviennent de façon efficace et rentable en bâtissant des ponts entre les besoins sur le terrain et les réalités locales. Avec l'appui d'un partenariat fédéral-municipal solide, le Fonds municipal vert de la FCM aide les municipalités à faire ce qu'elles font le mieux : proposer des solutions qui fonctionnent. »

Bill Karsten, Président de la FCM

Faits en bref

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme d'un milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et administré par la FCM.

et administré par la FCM. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1 300 projets.



Les projets réalisés dans le cadre du FMV ont permis de réduire de 2,6 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre -- ce qui équivaut à retirer 594 000 voitures de la circulation.



Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et mise à l'échelle dans tout le pays pour relever les défis climatiques auxquels le Canada est confronté.

est confronté.

Le FMV a permis la création de plus de 10 700 emplois dans l'ensemble du pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 6,2 milliards de dollars dans 790 projets d'infrastructure au Québec dans le cadre de son plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 6,2 milliards de dollars dans 790 projets d'infrastructure au Québec dans le cadre de son plan Investir dans le . Pour soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , de plus de 33 milliards de dollars, en vue de contribuer à financer des infrastructures qui aident à résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin qu'un plus grand nombre de catégories de projets soient admissibles.

, de plus de 33 milliards de dollars, en vue de contribuer à financer des infrastructures qui aident à résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin qu'un plus grand nombre de catégories de projets soient admissibles. La nouvelle Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles façons d'adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

