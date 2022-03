REGINA, SK, le 7 mars 2022 /CNW/ - Un environnement plus propre, des emplois pour la classe moyenne et plus d'argent dans les poches des Canadiens : moderniser les bâtiments pour les rendre plus efficaces sur le plan énergétique et investir dans des infrastructures propres et des pratiques durables permet de lutter contre le changement climatique et de créer de bons emplois, tout en réduisant les déchets et en veillant à ce que les municipalités, les propriétaires et les entreprises économisent sur leurs factures d'énergie.

L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Taneen Rudyk, première vice-présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui des investissements de 2,1 millions de dollars par l'entremise du Fonds municipal vert (FMV) afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans trois collectivités de la Saskatchewan.

La Ville d'Oxbow reçoit 1 822 752 $ pour améliorer son système de traitement des eaux usées sous-dimensionné par l'ajout d'un réacteur submergé à lit fixe (RSLF) pour la croissance future et l'atteinte des critères de rejet imposés par la loi.

La Ville de North Battleford reçoit 175 000 $ pour procéder à une étude de faisabilité de diverses solutions d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable dans les installations municipales à grande consommation énergétique. Ces installations comprennent la station de traitement des eaux usées, le centre Co-op Aquatic de Battleford, le Nations West Field House (un complexe sportif), la piste de curling Northland Power et le centre Dekker pour les arts de la scène.

La Ville de Yorkton reçoit 150 200 $ pour réaliser une étude pour déterminer les améliorations possibles de l'usine de traitement des eaux et pour trouver des possibilités de réutilisation de l'eau et de réduction de ses impacts sur le ruisseau Yorkton et la rivière Assiniboine, riche en nutriments, à maintenir la conformité réglementaire et à explorer les possibilités de croissance et de réutilisation prochaines.

Le Fonds municipal vert (FMV), géré par la Fédération canadienne des municipalités, est financé par une dotation importante du gouvernement du Canada. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement à des pratiques de développement durable. Sa combinaison unique d'offres de financement, de ressources et de formations donne aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour élaborer et mettre en œuvre des projets innovants qui renforcent la résilience et réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Apporter des améliorations aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments existants pour les rendre plus écoénergétiques tout en investissant dans des infrastructures et des pratiques durables nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques, permettra aux Canadiens d'économiser sur leur facture d'énergie et créera de bons emplois dans la classe moyenne. Le gouvernement du Canada est ravi d'annoncer cet investissement, car il renforcera la résilience et assurera le maintien d'un environnement sain et d'une économie durable dans les collectivités de toute la Saskatchewan. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous unissons nos forces avec tous les ordres de gouvernement pour combattre les changements climatiques et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ces projets aideront des villes de la Saskatchewan à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à devenir plus écoénergétiques. Grâce à ces importants investissements, nous créons des emplois, réalisons nos objectifs environnementaux et bâtissons des collectivités plus fortes. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La lutte contre les changements climatiques et la création de nouvelles possibilités économiques vont de pair. Investir dans l'infrastructure verte dans les collectivités partout au Canada rendra notre air plus pur et notre économie plus forte, nous propulsant vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements municipaux possèdent 60 pour cent des infrastructures au pays et sont au cœur de l'action climatique. Cela signifie que les mesures locales sont cruciales et qu'on les met déjà en action. Grâce au soutien du Fonds municipal vert, des municipalités de toutes tailles mettent en œuvre des solutions intelligentes à faibles émissions de carbone. Ensemble, nous pouvons améliorer nos infrastructures communautaires, accélérer la transition vers la carboneutralité et atteindre les objectifs de réduction des changements climatiques du Canada. »

Taneen Rudyk

Première vice-présidente de la FCM

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Directeur des Communications, Cabinet du ministre des Ressources naturelles du Canada, 613-447-3488, [email protected]; Relations avec les médias de la FCM, 613-907-6395, [email protected]