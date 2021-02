Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ainsi que deux ministres de la Colombie-Britannique, soit le ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques, l'honorable George Heyman, et la ministre des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural, l'honorable Katrine Conroy, se sont engagés à respecter une date butoir pour la conclusion de cet accord dans un délai d'un an.

L'accord sur la nature s'appuiera sur les mesures de collaboration déjà en place, telles que l'initiative En route vers l'objectif 1 du Canada et l'approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada. Il prévoira des mesures de rétablissement de la Chouette tachetée, notamment un programme de rétablissement actualisé pour l'espèce et une stratégie de réintroduction en milieu sauvage des Chouettes tachetées en captivité. Les autres hiboux sauvages nichent actuellement dans des zones d'habitat faunique expressément protégées pour la Chouette tachetée dans le cadre des efforts de longue date de la Colombie-Britannique pour rétablir l'espèce. De plus, les ministres Heyman et Conroy sollicitent un report de la récolte de bois dans les bassins versants des ruisseaux Spuzzum et Utzlius.

« En tant que fier Britanno-Colombien, je sais à quel point nous chérissons la nature et en dépendons. Le temps est venu de prendre des mesures concrètes pour protéger les écosystèmes naturels et mettre un terme à la perte de biodiversité. Nous travaillons à la protection de 25 p. 100 des terres et des océans au Canada d'ici 2025 et nous soutenons le leadership autochtone dans le domaine de la conservation pour y parvenir. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous vivons dans une province où se trouvent des espèces et des écosystèmes uniques au monde. La protection et la valorisation du rétablissement des espèces menacées sont une responsabilité et exigent une action fondée sur la collaboration. L'accord sur la nature entre la Colombie-Britannique et le Canada garantira notre collaboration avec nos homologues fédéraux, les nations autochtones et d'autres intervenants pour définir de nouvelles approches qui sont soutenues par la science et le savoir autochtone. Ces premiers projets pilotes renforceront la protection de l'habitat des espèces menacées qui en dépendent, comme la Chouette tachetée, et contribueront à l'adoption d'une approche systémique pour la protection de la biodiversité. »

- L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique

« Au nom de tous les Britanno-Colombiens, ce gouvernement est résolu à protéger les écosystèmes et les habitats uniques qui subviennent aux besoins de la faune pour que des espèces en voie de disparition comme la Chouette tachetée aient une chance de se rétablir. »

- L'honorable Katrine Conroy, ministre des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural de la Colombie-Britannique

· Le gouvernement du Canada soutiendra l'élaboration de l'accord sur la nature par un investissement initial de deux millions de dollars en fonds de contrepartie pour diverses mesures de conservation.

La Chouette tachetée de la sous-espèce caurina a été inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral en 2003.

a été inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition de la du gouvernement fédéral en 2003. Un programme de rétablissement, dirigé par la Colombie-Britannique et élaboré par l'équipe canadienne de rétablissement de la Chouette tachetée, a été adopté par le gouvernement fédéral en 2006. Le programme de rétablissement a recensé plusieurs menaces pour la Chouette tachetée, notamment la perte et la fragmentation de l'habitat convenable, la compétition avec la Chouette rayée, les changements climatiques, les perturbations causées par le bruit et la très faible population. Le programme de rétablissement a accordé la priorité à plusieurs mesures ciblées visant à favoriser le rétablissement, notamment la protection de l'habitat et un programme de reproduction en captivité pour remédier au danger d'une population très peu nombreuse.

Il existe actuellement plus de 281 000 hectares d'habitat protégé par la loi pour la Chouette tachetée dans la province de la Colombie-Britannique, une superficie suffisante pour subvenir aux besoins d'une population de 125 couples reproducteurs.

En 2018, les ministres de l'environnement fédéral, provinciaux et territoriaux se sont entendus sur l'approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada . Cette approche relève de l'innovation en abandonnant l'approche axée sur une seule espèce en faveur d'une action concertée axée sur la conservation de plusieurs espèces et écosystèmes.

. Cette approche relève de l'innovation en abandonnant l'approche axée sur une seule espèce en faveur d'une action concertée axée sur la conservation de plusieurs espèces et écosystèmes. La Colombie-Britannique copréside avec Environnement et Changement climatique Canada l'initiative En route vers l'objectif 1 du Canada , un forum de collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux, autochtones et locaux qui a pour objectif de protéger et de conserver une plus grande superficie de la nature au pays. La Colombie-Britannique a conservé une proportion de sa superficie plus grande que toute autre province ou tout autre territoire (19,5 p. 100).

l'initiative En route vers l'objectif 1 du , un forum de collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux, autochtones et locaux qui a pour objectif de protéger et de conserver une plus grande superficie de la nature au pays. La Colombie-Britannique a conservé une proportion de sa superficie plus grande que toute autre province ou tout autre territoire (19,5 p. 100). Un programme de reproduction en captivité de la Chouette tachetée en Colombie-Britannique a été mis en place en 2007 afin de créer une population viable de reproduction en captivité pour pouvoir ensuite rétablir la population sauvage. Il s'agit du premier et du seul programme de reproduction de cette espèce dans le monde. L'installation est située à Langley en Colombie-Britannique. Le programme comprend actuellement 28 Chouettes tachetées; leur progéniture sera relâchée dans des habitats protégés expressément pour assurer le rétablissement des Chouettes tachetées.

