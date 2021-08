LIONS BAY, BC, le 12 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures locales durant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités, d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de soutenir la reprise économique à la suite de la COVID-19.

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, et Ron McLaughlin, maire du village de Lions Bay, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour revitaliser le parc de la plage de Lions Bay, un élément important de l'infrastructure récréative de la collectivité.

La revitalisation du parc de la plage de Lions Bay permettra de remplacer différentes structures afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité de l'infrastructure communautaire. Le bâtiment des toilettes sera remplacé par une nouvelle installation, des structures de jeu seront installées et on ajoutera un tréteau pour embarcations ainsi qu'une jetée remise en état pour que le public puisse profiter des activités nautiques récréatives. Le projet prévoit également l'aménagement de sentiers accessibles vers la plage et d'aires de pique-nique couvertes. La modernisation des installations du parc offrira un espace extérieur moderne et inclusif à la collectivité.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 784 000 $ dans ce projet grâce au volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à 428 175 $, celle de la Colombie-Britannique à 356 777 $ et celle de Lions Bay à 285 486 $.

« Les installations récréatives publiques sont essentielles pour offrir des espaces sécuritaires, accessibles et agréables qui favorisent des collectivités en santé, où il fait bon de vivre. Ce projet revitalisera les installations du parc de la plage de Lions Bay afin d'en améliorer l'accessibilité et de permettre aux résidents et aux visiteurs de tous âges et de toutes capacités de profiter d'un espace extérieur plus inclusif. Avec la collaboration de nos partenaires provinciaux et municipaux, nous modernisons les infrastructures récréatives les plus précieuses de nos collectivités afin de bâtir une Colombie-Britannique plus propre, plus résiliente et plus inclusive. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Avec la revitalisation du parc de la plage de Lions Bay, les petits pourront profiter de la plage pour s'y amuser en toute sécurité tandis que les familles et les autres usagers pourront tirer parti des installations et des magnifiques espaces extérieurs de Lions Bay pour des générations à venir. De pair avec le gouvernement fédéral, nous investissons dans les infrastructures qui permettent d'améliorer la santé et le bien-être des citoyens, de promouvoir des styles de vie actifs et de rapprocher les gens et les collectivités au moyen de la culture et des loisirs. »

Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Le parc de la plage de Lions Bay est la principale installation de loisirs de plein air et de lieu de rassemblement pour toute la communauté. Il renforce l'attrait de Lions Bay en tant que communauté pour les résidents et les entreprises actuels et potentiels. La revitalisation du parc améliorera l'accessibilité des installations communautaires et des possibilités de loisirs pour les résidents et les visiteurs de toute la région. »

Ron McLaughlin, Maire, Village de Lions Bay

Les faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . 25,3 milliards de dollars de ce plan sont destinés aux 'infrastructures sociales des collectivités canadiennes.

En Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 600 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

La province investit 3,6 milliards de dollars sur 10 ans pour ses initiatives en matière d'infrastructure dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

