KELOWNA, BC, le 12 août 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens figurent parmi les principales priorités des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Les investissements dans les infrastructures de transport en commun, pendant cette période sans précédent, offrent une occasion de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de rendre nos collectivités plus inclusives et résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Rob Fleming, le ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint de 282 500 $ pour l'installation de deux abribus, pour la nouvelle gare RapidBus, située sur l'autoroute 97 et le chemin Sexsmith à Kelowna, en Colombie-Britannique.

Ces abris favoriseront le confort et la sécurité des usagers du transport en commun grâce à des améliorations qui offriront une protection contre les intempéries ainsi qu'un meilleur éclairage et des sièges. Une meilleure accessibilité aidera à encourager plus de personnes à utiliser le transport en commun pour se déplacer.

Le gouvernement du Canada investit 113 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 169 500 $ dans ce projet.

Citation

« Investir dans le transport en commun de la Colombie-Britannique est un élément essentiel pour aider la croissance économique, créer de bons emplois et soutenir les collectivités pour que les gens puissent se déplacer de manière plus propre et plus abordable. Ces deux nouveaux abribus amélioreront l'expérience quotidienne des usagers du transport en commun à Kelowna et contribueront également à protéger l'environnement. Notre plan d'infrastructure investit dans des milliers de projets qui crée des emplois partout au pays et bâtit des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces nouveaux abris seront un ajout opportun au réseau RapidBus de Kelowna et la Colombie-Britannique est reconnaissante du soutien continu du gouvernement fédéral envers nos investissements dans le transport en commun. L'expansion des réseaux RapidBus de notre province est une des façons novatrices permettant de rendre le transport en commun plus rapide, plus efficace et plus abordable pour les familles de la Colombie-Britannique. Les investissements dans le transport en commun jouent un rôle essentiel dans la construction de collectivités plus propres, plus vertes et plus équitables. »

L'honorable Rob Fleming, le ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« Les abribus offrent un endroit sécuritaire, à l'abri des intempéries, pour attendre l'autobus et constituent un élément important de l'infrastructure de transport en commun. C'est formidable de voir nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial appuyer ces nouveaux abribus améliorés à Kelowna, ce qui contribuera à favoriser le choix des résidents à emprunter le transport en commun, en plus de rendre nos quartiers plus accessibles et inclusifs. »

Son honneur Colin Basran, maire de Kelowna

Faits saillants

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 600 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 600 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan Investir dans le . Le 10 février 2021, le gouvernement fédéral a annoncé 14,9 milliards de dollars pour des projets de transport en commun au cours des huit prochaines années, dont 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour les collectivités canadiennes à compter de 2026-2027. Grâce à de grands projets, les grands centres urbains peuvent étendre les réseaux de transport en commun pour suivre la croissance démographique et offrir un meilleur service aux usagers.

